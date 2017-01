Nachschlag: Magere Ausbeute

Foto: Rainer Jensen/dpa-Bildfunk

Die Hexenjagd auf den neuen Berliner Staatssekretär der Bausenatorin, Andrej Holm, steuert auf ihren Höhepunkt zu. Die Ausbeute der Inquisitoren ist äußerst mager. Eine 197seitige Akte der Stasiunterlagenbehörde präsentierte die »Abendschau«. Anmoderiert mit unspezifischem Geraune, sind die daraus gezogenen »Beweise« für eine hauptamtliche Tätigkeit bei der Staatssicherheit des damals Minderjährigen dürftig. Er habe sich »intensiv auf seine Laufbahn« vorbereitet, heißt es. Zur Untermauerung wird ein Aktenvermerk zitiert, in dem es darum geht, dass Holm mit seiner Mutter Ende 1988 in einer MfS-Abteilung vorstellig geworden wäre. Da hilft nur weiter munkeln: Mit »Fragezeichen bleiben dennoch« schließt der Beitrag. Bis Donnerstag muss sich Andrej Holm in der Humboldt-Universität, bei der er – momentan beurlaubt – als Sozialwissenschaftler angestellt ist, über seine Jugendzeit erklären. Dem Urteil der Uni über seine Zukunft wird sich dann wohl auch der Senat anschließen. (mme)