Nicht politisch verstanden

Zu jW vom 30. Dezember: »Die Konjunktur des Hodentritts«

Die Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum wird von dem Autor leider nicht politisch verstanden. Tatsächlich ist sie Teil patriarchaler Machtverhältnisse, ebenso wie z. B. Naziübergriffe gegen dunkelhäutige Menschen Teil rassistischer Politik sind. Würde Herr Goldner auch solchen potentiellen Opfern oder Punkerinnen und linken Aktivistinnen abraten, sich individuell schützend gegen Übergriffe von Nazis vorzubereiten? Würde er auch darin eine gefährliche »Steigerung des Gewaltpotentials« sehen?

Der Autor zeichnet zudem ein Zerrbild der einschlägigen Kursangebote. Vielfach gibt es z. B. hochqualifizierte Methoden, bei denen Selbst- und Fremdwahrnehmung geschult werden und mit Teilnehmerinnen individuelle flexible und situationsgerechte Reaktionen erarbeitet werden. Dass solche Kenntnisse in der Regel zu einer Verringerung der individuellen Gefährdung beitragen, ist in der Fachwelt unumstritten.

Fachlich groteske Aussagen wie die, dass Frauen durch die Medienberichte über die Kölner Übergriffe »traumatisiert« seien, runden das Bild einer Stammtischpolemik ab. »Wehrt euch nicht! Duldet!« bleibt als Botschaft. In einer linken Tageszeitung, die sogar eine Feminismusrubrik ihr Eigen nennt, darf man das wohl überraschend nennen.

Klaus Ganser, Psychotherapeut, Hannover

Sicherheitsgefühl im Wahljahr

Zu jW vom 30. Dezember: »Die Konjunktur des Hodentritts«

Problematisieren ist richtig, aber ohne alternative Lösungsangebote nichtig. Für die Abwehr einer sexualgetriebenen Gegnergruppe wäre eine Stinkbombe wahrscheinlich höchst effektiv, obwohl sie nur ein Scherzartikel ist. Aber auch ein einzelner Vergewaltiger wäre abgetörnt, und ein Polizeihund könnte seine Spur leicht verfolgen (Tätermarkierung). Allgemein krankt die linke Debatte daran, dass sie auf die Sicherheitsfrage keine Antwort gibt. Vielleicht, weil Sicherheit für Linke ein Gesamtpaket bedeutet. Das macht es schwer kommunizierbar in einer kurzatmigen Medienwelt. Bloße Repression ist ein rechtes Konzept, dessen Versagen wir 2016 oft beobachten konnten.

Links stehen für mich innenpolitisch: Bildung, soziale Sicherung, Integration, Repräsentation, Prävention und Resozialisierung; außenpolitisch: multilaterale, zivile Lösungen von wirtschaftlichen, politischen und humanitären Konfliktsituationen, so dass ein gemeinsames EU-Grenzregime wieder einen normalen anstatt Festungscharakter hätte. Das linke Komplettpaket rettet außerdem den europäischen Einigungsprozess, beendet Hunger, Krieg, Flucht sowie die Hauptursachen für Terrorismus. Wenn die Linke das 2017 nicht kommuniziert, werden die Bauernfänger von der AfD weitere Erfolge feiern, die nichts lösen und niemandem helfen, aber die Konjunktur der Angst vorantreiben werden.

Joel Klink, Göttingen

Anschläge kommen gelegen

Zu jW vom 28. Dezember: »Nebelkerzen aus Bayern«

(…) Die Behauptung, seine Überwacher hätten Anis Amri »seit September nicht mehr auf dem Radar gehabt«, ist ein Märchen. Auch der Rechtfertigungsversuch, der Täter sei nicht verhaftet, sondern bis zuletzt nur beobachtet worden, um eventuelle Unterstützer zu fassen, erweist sich als haltlos: Seit vielen Monaten war bekannt, dass der Täter z. B. mit Rauschgift dealte, um an Geld für eine Maschinenpistole zu kommen, und weitere recht dilettantische Versuche unternahm. (…) Es hat den Anschein, als kämen Anschläge ganz gelegen, weil sie das Volk disziplinieren! Das Volk darf sich nicht zusammentun gegen Kriege, den Ausbau des Überwachungsstaates oder gar gegen den Kapitalismus, sondern immer schön brav gegen den »Terrorismus«. (…)

W. Schreiber, Finsterwalde

Ist Geld nur Papier?

Zu jW vom 17./18. Dezember: »›Staat könnte alle Erwerbslosen beschäftigen‹«

(…) Wenn man die Thesen des Spaniers ernst nimmt, dann kann Mensch von Geld allein leben und bedarf keiner Warenwirtschaft. Allein die Vorstellung, reich und gründlich versorgt zu sein, macht glücklich. Wir sind jedoch sicher, dass ein Mensch mit solchen Vorstellungen spätestens vor dem geplünderten Futterplatz geläutert wird.

Die Rubrik von Lucas Zeise »Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs« wäre der passende Ort, um solche anheimelnden Thesen richtigzustellen; etwa mit dem Hinweis darauf, dass jede Währung einen auf Warenwirtschaft gründenden Zinsfuß (in etwa Zinssatz, jW) hat, dass das Schwarze Gold gegenwärtig der Zinsfuß des US-Dollars ist und diesem (noch) ein Monopol in den Handelsbeziehungen verschafft, dass dieses mehr und mehr unter Druck gerät, weil die verbündeten Zulieferer der Schwindsucht entgegengehen, dass EU-Europa keine vergleichbaren Zinsfüße hat, woraus Schuldenkrise und Schwäche des Euro resultieren. Hier gibt es viel zu entdecken. Krisen fallen nicht vom Himmel, sondern haben Ursachen, heute in der Maßlosigkeit elitärer Ansprüche.

Alois Baldrian, Ulm

Genüsslich nachgetragen

Zu jW vom 31. Dezember/1. Januar: »Verlierer des Tages: Kai Diekmann«

Die Glosse von Sebastian Carlens ist so wahrhaftig und so köstlich gleichzeitig … Ich bin mit dem Lachen nicht fertig geworden. Man hat ja leider über dieses großkotzige Packzeug viel zu selten was zu lachen. Hier, in diesem Fall habe ich genüsslich nachgetragen für all die verhöhnten und verspotteten und entwürdigten Opfer der letzten 50 Jahre.

Steffen Weise, per E-Mail