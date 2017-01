Sensible Gelassenheit

Wolfram Schubert: Ach, Nike. 1990, Öl auf Hartfaser, 160 x 125 cm Foto: Wolfram Schubert/Repro: H.-J. Schubert

Am 30. September 2016 beging der Maler Wolfram Schubert seinen 90. Geburtstag. Aus diesem Anlass eröffnete die Städtische Galerie Eisenhüttenstadt am 10. Dezember eine Ausstellung mit seinen Gemälden. Wir dokumentieren an dieser Stelle die Eröffnungsrede von Peter Michel. (jW)

In Beethovens »Pastorale«-Sinfonie findet man Klänge intensiven Naturerlebens: der Morgen, die Sonne kämpft gegen Nebelwolken; der Nachmittag, der fröhliche Gang, das Sich-Lagern im Wald; das Gefühl von Glück, Melancholie, phantastische Schatten und fließendes Licht; die Träumerei an einem schönen Tag. Solch ein Stück herrlicher Musik ist wie ein Füllhorn. Vor unserem inneren Auge tauchen eindrucksvolle Landschaften auf, meist solche, in denen wir diese oder ähnliche Empfindungen hatten und die sich in unser Gedächtnis einprägten.

Der Maler Wolfram Schubert komponiert ebenso, heute mehr als 90 Jahre alt, voller Lebens- und Kunsterfahrungen, bei aller äußeren Gelassenheit erfüllt mit Sensibilität für den Umgang mit Menschen und mit der Natur. Er musiziert mit Farben und Formen; seine Bildtafeln leben von der Kultiviertheit der Farbklänge, von der Aneignung des Wesens seiner Gegenstände. Was wir sehen, ist für mich und andere gemalte Musik. Darin liegt wohl eine Ursache für die Wärme seiner Bilder, für ihre Freundlichkeit und schließlich für den Lebenswillen, den der Maler auch heute mit seinem Werk vermittelt.

Credo

Doch am Beginn seines Schaffens herrschte Kälte. »Als für mich 1949 der Krieg zu Ende war, stand ich vor dem Nichts«, schrieb Wolfram Schubert vor einigen Jahren anlässlich einer Ausstellung seiner Bilder in München. »Die Welt war grau und trist geworden. Trümmer lagen in allen Städten, die ich sah. Freudlos, zerschunden und zerschrammt sahen die Fassaden der Häuser auf mich herab. Bäume waren verstümmelt, Schutt zu Bergen aufgehäuft, auf denen junges Grün schon sprießte und sie zu Landschaftselementen verwandeln wollte, als hätte es sie schon immer gegeben. Wir waren die verlorene Generation, malten Bilder mit Schwarz und Weiß, ein bisschen Englischrot und Ocker dazu. Der französische Maler und Graphiker Bernard Buffet wurde berühmt damit. Verzweifelt wie unsere Bilder, so waren auch wir. Das Volk aber kümmerte es nicht. Im Sommer 1957 fand ich – was wie verloren schien – das Gefühl für die Erde wieder, den Boden und was aus ihm wächst. Die Farben der reifenden Felder, das saftige Grün der Tabakblätter, das gleißende Licht in der Mittagsglut und das sanfte in der Tagesneige. Ich sah den Staub aufwirbeln auf zerfahrenen Wegen, Pferdegespanne die Ernte einholen, die kalbende Kuh im Stall und den sorgenden Segen im Blick des Bauern bei allem, was er tat. Ich fühlte mit ihm, und das tat meinen Bildern gut. Nach und nach fand ich andere Farben und vereinnahmte sie, das Gelb, das Violett, das Blau und dann auch das unter Malern so viel geschmähte Grün. Und ich empfand das große Glück, das darin besteht, unter freiem Himmel direkt vor der Natur zu malen, zu sehen, zu forschen und zu entdecken, um beseelt nach beendeter Arbeit von dannen zu ziehen. Ich erlebte, wie durch meine Bilder bei manchen Menschen sich etwas auftat, was sie vordem an sich selbst nicht erfahren hatten. Ich war 34, als ein neunzehnjähriges Mädchen zu mir sagte: ›Jetzt, da ich deine Bilder kenne, weiß ich erst, wie schön meine Heimat ist.‹ Das war in der Uckermark; dort arbeite und lebe ich.«

Diese Worte sind wie ein Credo seines Schaffens. Wir können das nachspüren, auch wenn wir hier, in dieser Ausstellung, nur einen kleinen Ausschnitt aus seinem malerischen Werk sehen. Seit dem Beginn seines Studiums an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee bei Kurt Robbel, Horst Strempel und Bert Heller, seit er sich also mit Malerei und Graphik beschäftigt, sind mehr als 66 Jahre vergangen. Ein beinahe unendliches Werk ist in diesem Menschenleben gewachsen, und sein Schöpfer Wolfram Schubert fühlt sich bis heute – trotz seines hohen Alters – nicht ermattet.

Abbild und Sinnbild

Als wir vor wenigen Wochen in seinem Atelier waren, präsentierte er uns Entwürfe für ein Diptychon, ein Zweitafelbild, mit dem Titel »Philemon und Baucis« – gedacht als ein Hohelied auf eine glückliche Lebenspartnerschaft mit seiner Frau Inge, auf Gastfreundschaft, auf Toleranz und selbstlose Aufmerksamkeit für andere, angeregt von Ovids »Metamorphosen« und Goethes »Faust«-Dichtung. Es ist sicher nicht üblich, in einer Schau fertiger Gemälde über Unvollendetes zu sprechen. Lassen Sie es mich dennoch tun, weil schon in den Bildern, die wir hier sehen, eine Vorahnung auf dieses Werk zu spüren ist. Nicht zufällig wendet sich Wolfram Schubert gerade diesem mythologischen Stoff zu.

Hier die Geschichte: Jupiter und Merkur werden – in schlichter menschlicher Gestalt auftretend – in einem reichen Dorf auf der Suche nach Unterkunft überall abgewiesen. Nur Philemon und seine Frau Baucis, selbst in Armut und in einer bescheidenen Hütte lebend, bitten sie herein und bewirten sie mit allem, was sie noch haben. Für ihre Gastfreundschaft werden sie reich belohnt. Ihre Hütte verwandelt sich in einen goldgedeckten Tempel. Und ihre Bitte wird erfüllt: Damit nicht einer den anderen sterben sehe, werden sie, nachdem sie ein hohes Alter erreichten, in gleicher Stunde vor dem Tempel stehend, in Bäume verwandelt, er in eine Eiche und sie in eine Linde.

In dieser Überlieferung kommt vieles zusammen. Wolfram Schubert eignet sie sich auf seine Art an und geht frei mit ihr um. Sie gibt ihm den geistigen Antrieb für eine bildhafte Lebensbilanz. Dass er dafür auch die Baumsymbolik nutzt, liegt auf der Hand. Eiche und Linde wachsen in seinem Entwurf aufeinander zu, verschlingen sich ineinander, werden ein neues Ganzes. Bäume wurzeln in der Erde und wachsen zum Himmel. Sie durchlaufen den Jahreszyklus, werden damit Gleichnisse für Leben, Tod und Wiedergeburt.

In seinem Bild »Vier Jahreszeiten«, dessen vier Tafeln hier leider nicht direkt nebeneinander gehängt werden konnten, sind es eben diese Bäume, die das Ganze zusammenfassen, die von einer Bildtafel in die andere weisen. Jede Jahreszeit ist mit ihren typischen Attributen erfasst, und zugleich ist die Welt des Malers darin: in den kompositorischen Zentren als ein Bild im Bild, als ein Blick von innen nach außen und am Ende von außen nach innen. Es gibt keine Grenze, die beides voneinander trennt. Das Leuchten des Frühlings dringt in den Innenraum, und die Wärme der Geborgenheit strömt in den eisigen Winter. Die Erotik der Frauenakte wird zum selbstverständlichen Teil der Natur. Der scheinbar tote Baum am Ende der Reihe wird im Frühjahr wieder austreiben. Ein Jahreskreis schließt sich und birgt die Kraft für ein neues Beginnen. Oder, mit einem Wort von Brecht: »Sich erinnernd an die dunklen, leeren Äste im Winter sieht man den blühenden Apfelbaum mit noch mehr Freude.«

Wolfram Schubert: In memoriam. 1998, Öl auf Hartfaser, 48 x 68 cm Foto: Wolfram Schubert/Repro: H.-J. Schubert

Wolfram Schuberts Landschaften atmen den gleichen Geist. Das Naturerlebnis, auf den Malgrund gebannt, vermittelt sehr direkt ein Glücksgefühl, und es wird einem bewusst, wie oberflächlich die eigenen Augen oft in den Lebensraum blicken. Wenn wir sie aber – provoziert durch solche Malerei – offenhalten, entdecken wir Landschaften und Gärten als Sinnbilder des Ineinandergreifens von widersprüchlichen Dingen und der schließlichen Harmonie, als Orte des Wachstums und des inneren Reichtums. Wolken werden zu Symbolen der Verhüllung, der Drohung, und sie bringen Regen und Fruchtbarkeit. In einem Bild mit dem Titel »Versteckspiel am Himmel« wird die Finsternis durch das Licht vertrieben. Viele dieser Werke sind im Umfeld seines Hauses in der Uckermark entstanden, ein »Durchblick zum Uckersee«, ein »Gartenstück mit Blick zum Feld«, »Am Potzlower See« und andere. Von der einsam scheinenden Anhöhe, auf der das Haus von Inge und Wolfram Schubert steht, hat man einen weiten Blick; doch Einsamkeit kommt nicht auf. Viele Freunde sind dort zu Gast und teilen mit dem Maler die Überzeugung, dass Kunst sich selbst nutzlos macht, wenn sie den Menschen nicht hilft, menschlicher zu werden.

In den Gartenstücken und Stilleben tauchen neben anderen Bildgegenständen immer wieder Blumen auf, auch sie Symbole des Lebens, der Freude an der Natur, auch der Vergänglichkeit. Wir sind es ja gewohnt, Abbilder als Sinnbilder zu begreifen. So kann man die Farben der Blumen als Symbole sehen, z.B. Weiß für Unschuld, Reinheit oder auch Tod; Rot für Vitalität; Blau für etwas Geheimnisvolles, Hingebungsvolles; Gelb für Sonne und Wärme; Violett für Meditation und inneres Gleichgewicht. Auf diese Weise werden die Stilleben über ihren Abbildcharakter hinaus bedeutsam.

So, wie der Maler gern Geschichten über seine Bilder erzählt, so erzählen die Bilder selbst. Malerische und zeichnerische Elemente durchdringen einander. Wolfram Schubert beherrscht die kompositorischen und farbgestalterischen Herausforderungen sowohl kleiner als auch größerer Formate. Das verbindet sich mit einer Vorliebe für das Handwerkliche, das wenig Feierliche. Er ist nicht auf das »Schöne an sich« versessen, sondern darauf, wie er mit solchen Mitteln immer auch einen sozialen Aspekt ansprechen kann. Wenn er Bauern, Akte, Früchte, Landschaften, Blumen und anderes darstellt, verschmilzt er die verschiedensten Elemente: die Polyphonie der Farben und die Geschlossenheit, ja fast Strenge der Komposition, die Sinnbildhaftigkeit des Gegenständlichen – obwohl auch für ihn ein Apfel ein Apfel oder ein Glas ein Glas bleibt – und das Simultane, d. h. die Durchbrechung der Einheit von Raum und Zeit, die eine Reflexion über historische, philosophische oder ganz alltägliche Fragen ermöglicht. Meist aber sind seine Bilder schlicht und melodisch wie Volkslieder, mit denen man gegen die Kälte des Herzens ansingt.

Porträtkunst

Es gibt nur wenige bildende Künstler, die heute noch in der Lage sind, gute, sinnerfüllte Porträts zu gestalten. Der Nestor der Kunstwissenschaft der DDR, Peter H. Feist, hatte, befragt nach den Spezifika der Kunst im Osten Deutschlands, u. a. darauf hingewiesen, dass es auf dem Gebiet des tief und differenziert in Physiognomie und Psyche eindringenden Porträts, das einige Theoretiker schon endgültig an die Fotografie abgetreten hatten, zu international bemerkenswerten Arbeiten gekommen sei, d. h. in einer angeblich kollektivistisch ausgerichteten Gesellschaft habe sich die Kunst um Individualität bemüht. Dass sich diese Haltung bis heute bewahrt hat, demonstrierte hier – in dieser Galerie – vor nicht allzu langer Zeit die Bildhauerin Emerita Pansowová, die nun an einem Porträtkopf von Peter H. Feist arbeitet. Und zu denen, die dieses Erbe bewahren, gehört auch Wolfram Schubert. Sieben wunderbare Bildnisse können wir hier sehen: Einzel- und Doppelporträts seiner Freunde, gemalt mit großer Sympathie und Menschenkenntnis, kostbar in der Farbigkeit, Zeugnisse eines Könnens, das mit jeder nachwachsenden Generation mehr und mehr verlorenzugehen scheint. Hier wird der Beweis angetreten, dass gemalte, gezeichnete oder in graphischen Drucktechniken gestaltete Porträts immer auch das Verhältnis ihres Schöpfers zum Dargestellten zeigen, dass der Künstler sich quasi selbst mit hineinmalt, dass er den Dargestellten auf seine Weise interpretiert. Und diese Spannung macht solche Porträts zum Erlebnis. Sie sind kein Abklatsch des Gesehenen; sie sind individuelle Deutungen und dennoch voller Wirklichkeit. Das kann Fotografie zwar auch, doch der Weg zur Wahrheit ist dort weniger diffizil. Malerisches und fotografisches Handwerk unterscheiden sich eben. Das hat mit einer Herabsetzung der Fotografie nichts zu tun.

Wegmarken

Wie oft mussten wir die Abwertung der Arbeit von Künstlern aus der DDR nach 1989/90 erleben! Kunst und Kultur hatten im Unterschied zu anderen Gebieten nicht »abgewirtschaftet«. Diese Bereiche genossen internationale Achtung, ebenso in der alten Bundesrepublik, in der es zahlreiche Ausstellungen mit solchen Werken gab. Auch von Wolfram Schubert wurden jedoch zu Beginn der 90er Jahre mehrere Wandbilder vernichtet, darunter sein »Tanz der Völker« im »Kosmos«-Gebäude Neubrandenburg. In dieses Bild waren Erfahrungen eingeflossen, wie sie hier z. B. in seinen Gemälden »Fulbefrauen am Markt« oder »Karakalpakin mit ihrem Sohn« zu sehen sind. Sein Gemälde »Brot für alle« für die Galerie des Palastes der Republik befindet sich nach dem vandalischen Abriss dieses Gebäudes im Depot des Deutschen Historischen Museums.

Die Jahre nach 1989/90 waren auch für ihn eine Periode tiefer Verzweiflung über das Scheitern eigener Wertvorstellungen, über den Zwang, seine Kunst neuen, vom Markt diktierten Bedingungen zu unterwerfen. In solcher Ratlosigkeit entstand sein Gemälde »Ach, Nike«, der Titel schon ein Seufzer. Die Verkünderin des Sieges, der Nike von Samothrake nachempfunden, schwebt, sinkt in die Einsamkeit des Ateliers. Ihre in großen Schwüngen angelegte Figur, deren Formen voller Leben sind, verfängt sich in den erstarrten Geraden und harten Winkeln des engen Raumes. Sie trägt den Lorbeer nicht mehr, um ihn dem Sieger aufs Haupt zu legen. Eine Siegesbotschaft wird nicht mehr verkündet. Am unteren Bildrand fällt in einem Spiegel ein von Skepsis erfülltes Selbstbildnis erst beim zweiten Hinsehen auf. Für mich ist das ein Schlüsselbild für jenen Zeitraum, der mit dem beschönigenden Begriff »Wende« bezeichnet wird. Auf einem anderen Gemälde mit dem Titel »Abgesang« liegt die faltige Fahne des untergegangenen Staates zwischen prachtvollen Blumen, gemalt einen Tag nach dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik Deutschland.

Ein neunzigster Geburtstag ist ein wichtiger Einschnitt. Nicht alle können ihn feiern. Wolfram Schubert malte auch Stilleben mit verbeultem Blechnapf, alter Wattejacke, Maiskolben, abgewetztem Löffel und schäbigem Messer in mehreren Variationen zur Erinnerung an seine Kriegsgefangenschaft; sie stehen als Wegmarken symbolisch für den Beginn seines Schaffens. Nun kennzeichnen seine Überlegungen zum mythologischen Stoff »Philemon und Baucis« ein Stück vorläufiger Vollendung. Dazwischen liegt ein reiches, sinnerfülltes Leben: seine Kindheit im Flämingdorf Körbitz, die Schulzeit in der Saldria Brandenburg, Kriegsdienst und Gefangenschaft, Studium und Aspirantur an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, die freischaffende Tätigkeit mit allen ihren Anforderungen und Problemen, zahlreiche Studienaufenthalte im In- und Ausland, Arbeit an Aufträgen für baugebundene Kunst, an kaum zählbaren Werken in vielen künstlerischen Techniken, die Tätigkeit als Dozent und Fachgebietsleiter an der Kunsthochschule und ehrenamtliche Arbeit im Verband Bildender Künstler. 23 Jahre lang wählten ihn die Künstlerkollegen des damaligen Bezirks Neubrandenburg immer wieder zu ihrem Verbandsvorsitzenden, wohl nicht deshalb, weil er »staatsnah« war, wie heute immer mal wieder unterstellt wird, sondern weil er sich mit ganzer Kraft für ihre Interessen einsetzte. Dass sie heute noch zu ihm halten, spricht für ihn. Dass der jetzige Ministerpräsident des Landes Brandenburg ihm die Ehrung für sein Lebenswerk verwehrt hat, spricht nicht für diese Landesregierung.

Dieses Werk wird bleiben

Anlässlich des 90. Geburtstages von Wolfram Schubert fand und findet eine ganze Reihe von Ausstellungen statt, u. a. im Kulturspeicher Ückermünde, im »Hotel am Ring« Neubrandenburg, im Marie-Hager-Haus in Burg Stargard, im Neuen Rathaus Templin, in dem im März 2017 noch eine Porträtausstellung geplant ist, und schließlich hier in der Städtischen Galerie. Es ist auch eine schöne Entdeckung, dass im Eisenhüttenstädter Krankenhaus nach vielen Jahrzehnten Wandgestaltungen mit Tiermotiven als Werke dieses Malers wiederentdeckt wurden. Er gehört also zu den Künstlern, die dieser Stadt ihr unverwechselbares Gesicht gegeben haben; ebenso wie z. B. Oskar Nerlinger, der ab 1952 hier künstlerisch arbeitete und dem Wolfram Schubert 2005 einen Linolschnitt als Hommage widmete. Wir danken ihm aus vollem Herzen für all das, was er in seinem langen Leben geschaffen hat. Dieses Werk wird bleiben. Und wenn wir immer wieder an unsere künstlerische Vergangenheit erinnern, so möchten wir, dass sie eine Zukunft hat, dass ihr ein Platz in der Kunstgeschichte nicht verwehrt wird. Was Kunst und Kultur aus dem Osten Deutschlands in die deutsche Einheit eingebracht haben, darf nicht im Orkus der Zeiten verschwinden.