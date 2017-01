Die Stunde der Hetzer

Pardauz, hier kommt Pazderski: Der Berliner AfD-Chef hat tief in die Diskriminierungskiste gegriffen (am 5. Januar 2017 im Berliner Abgeordnetenhaus) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Bildfunk

Der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche am 19. Dezember und die öffentliche Debatte um den Polizeieinsatz zu Silvester in Köln rufen verstärkt rechte Parteien und Personen auf den Plan. Sie missbrauchen das Attentat, um die Werbetrommel für einen entschlossenen Durchmarsch in den »Law-and-Order«-Staat zu rühren oder pauschale Stimmungsmache gegen Flüchtlinge zu betreiben.

Am Donnerstag stellte die Berliner AfD ein »Konzeptpapier zur Verbesserung der Sicherheitslage und Abwehr von Terror in Berlin« vor. Dieses würde nicht nur auf direktem Weg in den Polizeistaat führen, sondern macht vor allem gegen Flüchtlinge, Linke und Demokraten mobil.

»Der Terror« habe »inzwischen eine Intensität erreicht, wie es sie mindestens seit den Zeiten der RAF nicht mehr gegeben« habe, fabulieren die Rechtspopulisten darin. Außerdem habe die Berliner Politik »die Sicherheit der Stadt und seiner Bürger über viele Jahre hinweg vernachlässigt«. Angeblich »aus ideologischen und opportunistischen Gründen« seien »wichtige Entscheidungen, Berlin sicherer zu machen nicht getroffen oder bewusst immer wieder verzögert« worden. »Gesetzesverstöße, wie beispielsweise Drogenkriminalität, organisiertes Verbrechen oder linksextremistische Gewalt wurden teilweise nur halbherzig oder gar nicht verfolgt«, behaupten die Rechten ohne weiteren Beleg.

Liest man das Sicherheitskonzept der AfD, wird schnell klar, worum es den Rechtspopulisten wirklich geht. Sie haben eine »rot-rot-grüne Ideologie« ausgemacht: »Statt die Polizei personell und materiell entsprechend der dramatisch veränderten Sicherheitslage besser auszustatten, gefallen sich viele linke und grüne Politiker noch immer in erster Linie als Beschützer von Hausbesetzern, Drogenhändlern, illegalen und kriminellen Zuwanderern und Schwarzfahrern«, weiß die AfD zu berichten.

Was nach knappen vier Seiten pauschaler Verächtlichmachung der erst seit wenigen Wochen im Amt befindlichen Berliner Regierungskoalition aus SPD, Linken und Grünen folgt, ist ein Forderungskatalog, der mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie keineswegs in Einklang zu bringen sein dürfte. So macht sich die AfD für ein »ethnisches Profiling« stark, wie Landesparteichef Georg Pazderski am Donnerstag verkündete. Neben dem Ausbau der Videoüberwachung fordern die Rechten zudem »Wahrheit und Klarheit in der Kriminalitätsstatistik«, womit sie die »Nennung der Nationalitäten und Erfassung des Migrationshintergrundes« meinen. Auch fordert die AfD eine »lückenlose erkennungsdienstliche Erfassung aller Asylbewerber, Flüchtlinge und etwaiger zuziehender Familienangehöriger unter Zuhilfenahme biometrischer Daten«.

Für die Einführung einer freiwilligen »Polizeireserve« machen sich die rechten Populisten ebenso stark wie für die Ausdehnung der Befugnisse der Inlandsgeheimdienste. Dies beinhaltet auch die Überwachung der Telekommunikation sowie Online-Durchsuchungen von Computern und die Verpflichtung von E-Mail- und Messenger-Diensten zur Speicherung von Nutzerdaten.

Außerdem will die AfD das Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre herabsetzen lassen und die doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen. Besonders bemerkenswert stellt sich die Forderung nach einer sogenannten »Nettorückführung« dar, für die sich das Land Berlin qua Bundesratsinitiative stark machen soll. Konkret bedeute dies, dass die »Zahl der zurückgeführten Personen« die »Zahl der Aufzunehmenden um mindestens 50 Prozent übersteigen« müsse, »um die derzeit bereits überschrittene Belastungsgrenze wieder zu unterschreiten«.

Gegen die AfD-Pläne protestierte die Humanistische Union am Donnerstag in einer Presseerklärung: »Ein ›ethnisches Profiling‹, also die gezielte und anlasslose Überwachung bestimmter Ausländer- und Einwanderergruppen, wie es der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus Georg Pazderski gefordert hat, verurteilen wir auf das schärfste. Es ist sehr befremdlich, wie Herr Pazderski den Anschlag am Breitscheidplatz für die fremdenfeindlichen Ziele seiner Partei missbraucht«, schreiben die Humanisten. »Mit ihren abstrusen und rechtlich bedenklichen Forderungen schlägt die AfD-Fraktion zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie bedient einerseits die xenophoben Positionen, die sie schon im Wahlkampf vertreten hat. Andererseits verschleiert die wirtschaftsliberale Partei die sozialen Ursachen für eine erhöhte Strafanfälligkeit und Strafauffälligkeit. Die ungleichen Sozialstrukturen spielen hier eine deutlich größere Rolle als die ethnische Zugehörigkeit.«