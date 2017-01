Umbruch in Hollywood

Als er ging, war man ratlos: Kobe Bryants vergoldeter Abschied im Juli 2016 (beim Gewinn des »Legend Awards« in LA) Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Im vergangenen April gab der langjährige Superstar der nordamerikanischen Basketballiga NBA, Kobe Bryant, seine Abschiedsvorstellung. Standesgemäß warf er 60 Punkte für die Los Angeles Lakers. Und auch wenn dieses Spiel gegen Utah nicht mit normalen Maßstäben gemessen werden durfte, zeigte sich in ihm eine Problematik, die die Lakers bereits seit Jahren geprägt hatte: die Abhängigkeit von Bryant.

Bevor die Ära der »Black Mamba« – gegen das Gebot des berühmten US-Sportjournalisten Bill Simmons hatte sich Bryant diesen Spitznamen selbst verpasst – zu Ende war, hatten die Lakers einige Chancen auf einen Neuanfang verpasst. Denn bei allem Respekt für Bryants Lebenswerk: Zuletzt war der 38jährige für die Entwicklung in Hollywood eher ein Hemmschuh. In den vergangenen drei Spielzeiten verpassten die Lakers die Playoffs sehr deutlich. So lange Bryant das Ruder in der Hand hatte, wollte Generalmanager Mitch Kupchak keinen Neustart. Finanziell waren dem Team aufgrund des hochdotierten Vertrags der Ikone ohnehin die Hände gebunden.

Das Verlieren hat in der NBA mit ihrem Draftsystem auch seine guten Seiten: Je schlechter man in einer Saison abschneidet, desto früher darf man bei der alljährlichen Draft einen Spieler aus dem Fundus der College-Athleten wählen. Die Lakers hätten sich merklich verstärken, wenn nicht sogar den Überflieger der näheren Zukunft erwischen können. Im Laufe der jüngeren Vergangenheit versuchten sie allerdings gar nicht erst, mit unfertigen Talenten zum Erfolg zu kommen, sondern verpflichteten erfahrene Superstars. Diese Vorgehensweise hatte einen einfachen Grund: Geduld ist ein rares Gut im notorisch aufgeregten Los Angeles. Zudem hatte »Purple and Gold« – wie die Lakers aufgrund ihrer Trikotfarben genannt werden – den Ruf eines 16maligen Meisters zu verteidigen. Man wollte im Hier und Jetzt erfolgreich sein, nicht in einem obskuren Später.

Die Problematik dieser Kurzatmigkeit scheint nun erkannt worden zu sein. Nachdem man zweimal an jeweils zweiter Stelle der Draft ziehen durfte, verfügt man mit den jungen Wilden Brandon Ingram, D’Angelo Russell und Julius Randle (2014 als siebter gedraftet) über einen vielversprechenden Nukleus. Dieses Trio könnte, zusammen mit dem ebenfalls noch jungen Jordan Clarkson, in der Liga bald für Furore sorgen.

Ein weiteres Faustpfand für die Entwicklung in den kommenden Jahren ist der talentierte neue Coach Luke Walton. Nach zwei bleiernen Spielzeiten unter Byron Scott setzte das Lakers-Headquarter auch hier auf jugendlichen Elan. Der 36jährige Sohn der NBA-Legende Bill Walton spielte von 2003 bis 2012 bei den Lakers, wurde mit ihnen als klassischer Rollenspieler zweimal Meister. Seine ersten Trainersporen verdiente er bei den Los Angeles D-Fenders, sozusagen dem Ausbildungsbetrieb der Lakers. Nach nur einem Jahr wurde Walton dann Assistenzcoach von Steve Kerr bei den Golden State Warriors. Als Kerr zu Beginn der Saison 2015/16 wegen zweier Rückenoperationen nicht an der Seitenlinie stehen konnte, führte Interimscoach Walton das Team in 24 Spielen zu 24 Siegen – NBA-Startrekord.

Bei den Lakers ist Walton nun erstmals unbefristet als Hauptverantwortlicher unter Vertrag und scheint mit der richtigen Mischung aus fachlicher und sozialer Kompetenz einen Draht zu der jungen Truppe gefunden zu haben. Zwar ist sportlich nach einem verheißungsvollen Saisonstart wieder etwas Ernüchterung eingekehrt, die Richtung der Lakers scheint jedoch wieder zu stimmen, was man lange nicht behaupten konnte.

Generalmanager Kupchak erwartet zunächst keine Play-off-Triumphe. Vielmehr möchte man in L. A. eine Mannschaft sehen, die wieder als solche agiert und sich entwicklungsfähig zeigt. Spaß und Lust auf Basketball sind unter Walton ins Staples Center zurückgekehrt. Beste Voraussetzungen für sportliche Erfolge in näherer Zukunft.