Keine Verteidigung ist auch keine Lösung

Anders als bei manchen Showkampfsportarten - im Bild die mexikanische Starwrestlerin »Selva Salvaje« - geht es Selbstverteidigungskurse für Frauen in Volkshochschulen und Vereinen keineswegs um Aggressivitätstraining und martialisches Auftreten Foto: Carlos Jasso/Reuters

Gewalt gegen Frauen ist real, nicht erst seit »Köln«. Nach einer Statistik des Bundesinnenministeriums wurden 2015 rund 360.000 Frauen Opfer von Gewaltverbrechen. Colin Goldner schreibt in seinem Artikel »Die Konjunktur des Hodentritts« (jW vom 30.12.) zu Selbstverteidigungskursen für Frauen: »Bestenfalls kann das Üben von Schlägen und Tritten als Unterstützung dienen im therapeutischen Prozess der Bearbeitung traumatischer Erlebnisse wie sexueller und sonstiger gewalttätiger Übergriffserfahrungen.« Selbst wenn man gnädig übersieht, dass nicht Erfahrungen, sondern Übergriffe gewalttätig sind: Er gesteht damit nur bereits Geschädigten das Recht auf das Erlernen entsprechender Techniken zu. Eine Frau, die vorbeugend Kampfsport oder Selbstverteidigung trainiert, wird nach seiner Lesart »selbst zur Gewalttäterin«.

Aus gutem Grund macht das deutsche Recht einen Unterschied zwischen einem gewalttätigen Angriff und Selbstverteidigung. Es geht davon aus, dass niemand verpflichtet ist, Verletzungen und Lebensgefahr hinzunehmen. Wer immer eine Frau angreift, der entscheidet sich bewusst für Gewalt und ist entsprechend für die Folgen verantwortlich. Mit seiner moralischen Standpauke verteidigt Goldner das Recht auch übergriffiger Männer auf unversehrte Hoden. Offenbar geht er davon aus, dass jede Frau nach einem Acht-Wochen-Selbstverteidigungskurs als männermordende oder wenigstens eierquetschende Amazone durch die Gegend zieht und harmlose Bürger zusammenschlägt. Statistisch lässt sich das durch nichts belegen, und auch der Augenschein spricht dagegen.

Der Mangel an Gewalterfahrungen führt bei den meisten Frauen (und vielen Männern) bei einem tätlichen Angriff zu dem, was Computerprogramme »schwerer Ausnahmefehler« nennen: Nichts geht mehr. Sie fühlen sich vor Angst gelähmt. Für den Ernstfall gibt es im Gehirn keinen Plan B, denn Gewalt ist für die meisten Menschen etwas, das anderen passiert. Kampfsport kann dagegen helfen, und zwar nicht therapeutisch, sondern präventiv. Er ermöglicht eine Konfrontation mit Gewalt in einem sicheren Raum und nach festen Regeln. Das Verletzungsrisiko hierbei ist geringer als beim Fußball oder beim Skifahren, wie Statistiken von Versicherungen zeigen. Aber die Teilnehmenden lernen, mit würgenden Händen am Hals, schraubstockartigen Umklammerungen oder Fausthieben umzugehen, ohne sofort in Panik zu verfallen. Sie erfahren, was sie aushalten können, ohne zusammenzubrechen, und das ist nicht weniger wertvoll als es die Abwehrtechniken sind, weil dadurch die Handlungsfähigkeit im Ernstfall erhalten bleibt.

Genau für den, also für Situationen, in denen das Weglaufen nicht mehr möglich ist, sind Selbstverteidigungtrainings gedacht. Frauen sind im Durchschnitt kleiner, leichter und schwächer als ihre Angreifer. Sie können sich eine minutenlange Schlägerei deshalb nicht leisten. Ihre beste Verbündete ist die Überraschung des Angreifers über die Gegenwehr. Das ist der Hintergrund des Grundsatzes »mit einem Schlag töten« – der offensichtlich in keiner Kampfsportart wörtlich genommen wird. Jemand, der eine Frau auf der Straße attackiert, hat die gesellschaftlich verbindliche Norm, die körperliche Unversehrtheit anderer zu achten, gerade aufgekündigt. Für Frauen, die sie beherrschen, wäre es fahrlässig, angesichts eines brutalen Angriffs auf effektive Techniken zu verzichten, nur weil Hodentritte als unfair gelten.

Tatsächlich sind erfahrene Kampfsportlerinnen für einen friedlichen Mann weniger gefährlich als verunsicherte Frauen: Sie können eine harmlose Annäherung von einem potentiellen Angriff unterscheiden und greifen nicht bei jedem Kerl, der nach dem Weg fragen möchte, zum Pfefferspray.