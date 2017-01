Dr. Hall (James Olson) hat den einzigen Schlüssel, um die Selbstzerstörung des Labors aufzuhalten: »Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All« Foto: ZDF/Richard H. Kline

Andromeda – Tödlicher Staub aus dem All

Irgend etwas aus einer abgestürzten Raumkapsel verursacht den Tod aller Bewohner eines Dorfes. Wie kann die Ausbreitung der tödlichen Infektion gestoppt werden? Zur Untersuchung wird das »Steppenbrand-Team« zusammengetrommelt: der Biologe Dr. Jeremy Stone (Arthur Hill), die bissige Mikrobiologin Dr. Ruth Leavitt (Kate Reid), der charmante Chirurg Dr. Mark Hall (James Olson) und der Pathologe Charles Dutton (David Wayne). Zusammen mit zwei Überlebenden des Unglücks wird die Kapsel in das geheime Regierungslaboratorium »Steppenbrand« gebracht, das für die Eindämmung von außerirdischer Kontaminierung ausgerüstet ist und für den Notfall auch über einen Selbstzerstörungsmechanismus verfügt. Bei ihrer Laboranalyse stellen die Wissenschaftler fest, dass »Andromeda« ein mikroskopisch kleines Lebewesen außerirdischen Ursprungs ist, das sich in rasender Geschwindigkeit vermehrt und dessen Einatmung in kürzester Zeit zum Tod führt. Mit den Spezialeffekten von Douglas Trumbull (»2001 – Odyssee im Weltraum«) und der gelungenen Geschichte von Michael Crichton (»Jurassic Parc«). Regie: Robert Wise. USA 1971.

3sat, 20.15

Monaco Franze – Der ewige Stenz (6)

Mehr seelisch, verstehen’s?

Der Franze ist zu Hause mehr oder weniger rausgeflogen. Er kann seinen Freund Manni Kopfeck überreden, sich mit ihm für einige Tage in ein Kloster zu begeben, um sich dort seelisch, geistig und moralisch zu regenerieren. Monacos Frau Annette hat ein Schnitzkunstwerk, einen St. Florian, mit Hilfe des Tierpark-Toni, der kein Heiliger ist, erworben. Mit Helmut Fischer (Monaco Franze), Ruth-Maria Kubitschek (Annette von Soettingen), Erni Singerl (Irmgard), Karl Obermayr (Manni Kopfeck), Christine Kaufmann (Olga Behrens). D 1983. Regie: Franz Geiger.

BR, 22.00

Luther

Nachdem John Luther vor einiger Zeit aus dem Polizeidienst ausgeschieden war, lassen ihn schockierende Nachrichten nach London zurückkehren. Ein grausam agierender Serienkiller hält die Stadt in Atem: Er isst Körperteile seiner Opfer, wo auch immer er zuschlägt. Wenn schon so was, dann so. Krimiserie mit Idris Elba (John Luther) und Dermot Crowley (Martin Schenk). Regie: Sam Miller. GB 2015.

ZDF, 23.10