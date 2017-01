Totenacker

Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

Gräber für die Toten in Brasiliens Drogenkrieg auf dem Taruma-Friedhof in der Stadt Manaus im Bundesstaat Amazonas. 56 Insassen des dortigen Gefängnisses »Anísio Jobim« wurden während einer Revolte am vergangenen Wochenende ermordet. Es war das größte Blutbad in einer brasilianischen Haftanstalt seit dem »Massaker von Carandiru« 1992, als Militärpolizisten in São Paulo 111 Menschen töteten. Hinter Gittern und auf den Straßen der Großstädte eskaliert die Rivalität zwischen landesweit operierenden kriminellen Organisationen um die Kontrolle des Handels mit Waffen, Kokain und Marihuana. Vielerorts ist auch die Polizei darin verstrickt. Das Gefängnissystem ist nach Einschätzung von Menschenrechtlern katastrophal und Mittel sozialer und rassistischer Unterdrückung, Gewalt ist an der Tagesordnung. (pst)