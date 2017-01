Mit den »Rocky«-Filmen hat das nichts zu tun, eher mit denen von Truffaut Foto: camino-film.com

Im Jahr 1962 fiebert Finnland dem Boxkampf des »Bäckers aus Kokko­la« gegen den Weltmeister aus den USA entgegen. Olli Mäki gegen Davey Moore. Trainer und Nationalheld sitzen auf der Tribüne im Stadion von Helsinki. »Stell dir vor, du da unten, 30.000, die dir zurufen: Olli, Olli,Olli«, träumt der eine. »Eine furchtbare Vorstellung«, sagt der andere.

Olli Mäki ist ein finnischer Uwe Seeler. Einer, dem der ganze Trubel um seine Person auf den Geist geht. Der lieber als Sportartikelvertreter mit seinem Köfferchen über Land fährt, als aus seiner Heimatstadt wegzuziehen und das große Geld zu machen. Juho Kuosmanen, 37, und so ziemlich das einzige, was die Google-Suche bei »Finnland + Regisseur« jenseits von Kaurismäki ausspuckt, hat sich so einen als Hauptfigur für seinen ersten Langfilm ausgesucht. Einen, dem zu oft auf die Schulter geklopft wurde, den alle für außerordentlich begabt halten und der als einziger seine Zweifel daran hat.

Den Olli Mäki gibt’s wirklich. Er ist jetzt 80 Jahre alt. Juho Kuosmanen hat ihn getroffen. Und so dürften einige Episoden, die er in seinem Film erzählt, wirklich passiert sein. Etwa die, in der Olli Mäki verunsichert in einem Nobelrestaurant sitzt. Er ist eingeladen, umsonst zu essen, wenn er sich anschließend im Lokal fotografieren lässt. »Lass uns gehen«, raunt der Sportler, der vor dem Wettkampf ohnehin auf Diät ist, seinem Manager zu und schmiert sich ein Butterbrot.

Mäki, gespielt vom schmächtigen Jarkko Lahti, der mit hoher Stirn, kantigem Gesicht und blondem Haar entfernt an Thees Uhlmann erinnert, ist weniger Kampfmaschine als Familienmensch. Statt zu trainieren, büchst er aufs Land aus zu Eltern und Freundin. Er lässt lieber Steine übers Wasser flitschen, als Banknoten zu zählen. »Konzentrier dich auf das Wesentliche«, sagt ihm sein Coach. Und meint wohl Sponsorentermine und Fotoshootings. Aber der bodenständige Boxer ist das Posieren mit erhobenen Fäusten an der Seite von älteren Damen im Pelzmantel bald leid. Zumal ihm als Federgewichtler mitunter ein Hocker untergeschoben wird, damit er nicht gar so jämmerlich aussieht.

»Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki« ist kein Boxfilm. Auch wenn es Szenen gibt, in denen der Sportler joggt bis die Füße bluten oder mit Wollmütze in der Sauna hockt, um dann o-beinig mit dampfendem Körper ins kalte Seewasser zu staksen – mit dem Heroismus von »Rocky« hat das nichts zu tun. Kuosmanens Erstling, auf 16-Millimeter-Filmrollen in Schwarzweiß gedreht, erinnert eher an Truffauts frühe Filme. Einfache Leute, einfache Sprache, starke Gesten. Olli schläft im Stockbett, die Geliebte eine Etage drüber. Und wenn er die Hand von unten auf ihre Matratze presst, spürt sie das nicht. Mehr braucht man nicht, um die Beziehung zweier Menschen zu charakterisieren.

Ob Ollis Sehnsucht nach dem Privaten nicht sehr spießig sei, kommt einem in den Sinn. Und was es zu bedeuten hat, wenn ein junger Regisseur in seinem ersten großen Projekt von Verzicht und Rückzug erzählt, statt von Aufbruch und Abenteuerlust. Aber man ahnt, dass Kuosmanen auch das mitgedacht hat, wenn er einen Sponsor, der gerade einen Scheck ausstellt, fragen lässt, ob Olli Kommunist sei. Der Trainer: »Ich habe keine Ahnung von Politik. Deshalb weiß ich nicht, ob Olli Kommunist ist.« Man darf annehmen, Olli selbst weiß es auch nicht.

Wer erfahren will, ob der Ausnahmeboxer ohne Ambitionen, der – wohl aus Mitleid – in seiner Karriere kaum einen Gegner K. o. schlug, den Erwartungen seiner Fans und Förderer gerecht wurde, muss den Film bis zum Ende schauen. Juho Kuosmanen hat die Erwartungen erfüllt. Im vergangenen Mai erhielt der Finne in Cannes den »Prix Un Certain Regard« für ein »untypisches« Meisterwerk.