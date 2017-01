Rassisten ermutigt

Großaufgebot zu Neujahr: Nachdem in der Silvesternacht ein 21jähriger Pole erstochen wurde, riefen Faschisten zu Randale auf (Elk, 1.1.2017) Foto: Tomasz Waszczuk/PAP/dpa-Bildfunk

Vielleicht liegt es an der einstweilen erhöhte Aufmerksamkeit der Journalisten, aber nach den ausländerfeindlichen Unruhen im masurischen Elk am Wochenende melden polnische Medien in diesen Tagen vermehrt Angriffe mit mutmaßlich rassistischem Hintergrund. In Legnica wurde am Mittwoch ein Bangladeschi auf offener Straße attackiert und so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. In der niederschlesischen Metropole Wroclaw wiederum wurden am Dienstag und Mittwoch zwei Dönerlokale angegriffen. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Bei dem zweiten Anschlag in der Nacht zum Mittwoch warf der Täter einen Brandsatz ins Innere; die Bewohner der über der Gaststätte liegenden Wohnungen entkamen offenbar nur mit Glück einem Feuer, weil ein Mieter noch wach war und rechtzeitig die Feuerwehr rief. Die Polizei kündigte daraufhin Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an, anstatt gegen versuchte Brandstiftung vorzugehen.

Der Oberbürgermeister von Wroclaw, Rafal Dutkiewicz, erklärte derweil, solche rassistischen Übergriffe werde es »mit ihm nicht« geben. Das unterscheidet Dutkiewicz immerhin von polnischen Regierungsvertretern. Innenminister Mariusz Blaszczak hatte auf die Neujahrsunruhen in Elk in einer Weise reagiert, die geeignet ist, rassistische Schläger zu ermutigen. Blaszczak hatte von einer »völlig verständlichen Reaktion der Bevölkerung« gesprochen, als einige hundert Faschisten und Anwohner am Neujahrstag die arabische Kneipe demolierten, vor der am Silvesterabend ein 21jähriger Pole nach einem versuchten Getränkediebstahl von zwei Beschäftigten des Lokals erstochen worden war. Zeugenberichten zufolge hatten polnische Kunden vor dem Messerangriff den ganzen Abend betrunken im »Prince Kebap« herumgesessen und die arabischen Beschäftigten rassistisch beschimpft. Ob dies auch auf den später erstochenen 21jährigen zutrifft, blieb unklar. Der Mann war nach Darstellung der Staatsanwaltschaft für die Behörden kein Unbekannter. Vergangenes Jahr stand er zweimal wegen Raubüberfällen vor Gericht.