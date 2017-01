Ungarische Medienrhapsodie

Druck der Tageszeitung Delmagyarorszag, ein Blatt, das in der Stadt Szeged in Südungarn erscheint Foto: Laszlo Balogh/Reuters

Immer mehr Medien stehen in Ungarn unter der Kontrolle von Anhängern der Regierungspartei Fidesz. Dennoch versuchen linksorientierte linke Geschäftsleute dagegenzuhalten. Ende Dezember reagierte der Unternehmer László Puch. Der ehemalige Abgeordnete der sozialdemokratischen MSZP kaufte gemeinsam mit Freunden drei Zeitungen, berichtete die Onlinezeitung Pester Lloyd (PL). In dem EU-Mitgliedsland ist es selbst um den Anschein einer gewissen Unabhängigkeit der Presse immer schlechter bestellt. Ob Redaktionen weiterbestehen – und wenn ja, was sie berichten können – hängt von der Willkür weniger Oli­garchen ab.

Puch hat bei den Sozialdemokraten seit 1994 im EU-Parlament Karriere gemacht, 2002 wurde er Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im ungarischen Parlament. Wahrscheinlich wollte er sich nun die letzten linken Blätter aneignen, ehe sie an einen der zahlreichen Protegees von Ministerpräsident Viktor Orbán (Fidesz) fallen. Puchs Horizont AG kaufte die Wochenzeitung Vasárnapi Hírek, das Magazin Sza­bad Föld sowie die frühere Gewerkschaftszeitung Népszava.

Letztere hatte der Schweizer Verleger Jürg Marquard im Oktober erworben. Marquard ist Ungarns Honorarkonsul in der Eidgenossenschaft, eine seiner Medienfirmen gehört zum Dunstkreis der MSZP. Das Blatt wurde also quasi unter Günstlingen weitergegeben. Puchs Motiv mag sein, seine Blätter als linke Medien zu bewahren. Doch ohne eine verbindliche Erklärung zur Weiterbeschäftigung aller Redakteure und zur Unabhängigkeit von ihrem Finanzier droht die Redaktion vollständig von dem Besitzers abhängig zu werden. Zudem steigt mit ihm ausgerechnet ein ehemaliger Staatssekretär der wegen Korruptionsvorwürfen abgewählten MSZP-Regierung in die Medienbranche ein.

Weihnachten war ein Interview mit Ministerpräsident Viktor Orbán gehackt worden. In einer Lokalzeitung, die in der Region von Orbáns Heimatort verbreitet wird, waren nicht nur die gewohnten Parolen des Fidesz-Politikers zu lesen. Zwölf Regionalblätter, die die regierungsnahe Opimus-Gruppe im Oktober aufgekauft hatte, veröffentlichten am 24. Dezember dasselbe Interview, nur in der Fejér Megyei Hírlap gab es etwas anderes zu lesen: Unbekannte hatten dort einzelne Passagen des Gesprächs geändert. Die Redakteure bemerkten das nicht – oder sie tolerierten es.

Dem Ministerpräsidenten wurden dabei Aussagen untergeschoben. So »wünschte« er sich, dass »zu Weihnachten wieder mehr heidnische Bräuche gepflegt werden«. Die Löhne der Krankenpfleger würden »genauso wie die Zahl der Krankenhaus-Leichen« steigen, wurde Orbán zitiert. Die Hacker spielten damit auf einen Vorfall an, als im Dezember auf der Toilette eines staatlichen Krankenhauses ein Toter gefunden worden war, der dort mehrere Tage gelegen hatte. Mit Blick auf das im Oktober abgehaltene Referendum über die Flüchtlingspolitik der EU ließen die Manipulateure den Ministerpräsidenten sagen, Ungarn sei gerade deshalb so stabil, »weil wir die Leute nach ihrer Meinung gefragt haben, obwohl sie uns gar nicht interessiert«.

Die Hackeraktion hat auch eine politische Dimension: Nach Ansicht des PL ist dies das eigentliche Drama. »Fünf Mitarbeiter der Fejér Megyei Hírlap wurden inzwischen entlassen – auf Verdacht. Denn der oder die Täter werden weiter von der Polizei gesucht. Laut PL wurden angeblich jeweils die für die Produktionsschritte von Lektorat bis Druck verantwortlichen Angestellten entlassen. Deren Kollegen berichten, dass «einige von ihnen nichts mit dem Produktionsablauf zu tun gehabt hätten«.