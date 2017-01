Barry Kane (Robert Cummings, links) wird verdächtigt, einen Sabotageakt in einer Flugzeugfabrik verübt zu haben.Patricia Martin (Priscilla Lane) vertraut ihm und will ihm helfen, seine Unschuld zu beweisen: »Saboteure« Foto: ZDF/Joseph A. Valentine

Im Schatten des Zweifels

Heute zweimal der Meister – Alfred Hitchcock. Deswegen hier nur ganz kurz, als Aperitif: Als Charlie erfährt, dass ihr Onkel die Familie besucht, ist sie außer sich vor Freude. Endlich kommt etwas Leben in das öde Kleinstadtdasein. Doch der weitgereiste Verwandte hat ein dunkles Geheimnis: Mit Teresa Wright (Charlie Newton), Joseph Cotten (Onkel Charlie). USA 1943. Drehbuch: Thornton Wilder und andere.

3sat, 20.15

Streetfood (2/2)

Burger, Burritos und ein dicker Braten

Der zweite Teil der Fressreise führt auf dem amerikanischen Kontinent von den USA über Mexiko, Kolum­bien, Peru nach Argentinien. Die Reise startet in Portland, Oregon. Nirgendwo versuchen mehr Menschen, ihr Glück im Gastrobusiness zu machen, als hier. An jeder Ecke der Stadt findet man »Food-Carts«, die wie kleine Wohnwagen aussehen und in denen gebrutzelt, gebacken, gebraten wird. In Argenti­nien dagegen geht es schlicht um Fleisch.

ZDF, 22.15

Saboteure

USA während des Zweiten Weltkrieges: Als es in einer Flugzeugfabrik zu einem Brand kommt, wird der Arbeiter Barry der Sabotage beschuldigt. Um seine Unschuld zu beweisen, flieht er vor der Polizei und begibt sich auf die Suche nach dem tatsächlichen Attentäter. Dabei stößt er mit der Unterstützung einer jungen Frau auf ein weit verzweigtes Verschwörungsnetzwerk. In den 1940er Jahren beteiligte sich Alfred Hitchcock – wie Fritz Lang – an der Antinazipropaganda in den großen Hollywood-Studios. Dabei ist »Saboteure« vor allem ein echter Hitchcock-Film, denn es geht um einen zu Unrecht Beschuldigten, der fest entschlossen ist, die wahren Verbrecher zu finden. Mit der großartigen Priscilla Lane (Patricia) und Robert Cummings (Barry Kane). USA 1942. Regie: Alfred Hitchcock. Drehbuch: Peter Viertel, Dorothy Parker.

3sat, 22.25

Agnieszka

Ohne einen Cent oder Zloty verlässt Agnieszka ihre Heimat Polen. In Deutschland lernt sie die einstige Ballettdiva »Madame« kennen und beginnt, in deren Escortservice als Domina zu arbeiten. Als Agnieszka Manuel kennenlernt, wird ihre Loyalität gegenüber Madame auf die Probe gestellt. Mit Karolina Gorczyca (Agnieszka Radomska), Hildegard Schmahl (Madame), Lorenzo Nedis Walcher (Manuel). D/PL 2014. Regie: Tomasz Emil Rudzik.

Arte, 23.10