Die Pracht der Intrige

Wer täuscht wen? Die Erbin (Kim Min-hee) und der Tyrann (Cho Jin-woong) Foto: Koch Films

Wie bekommt man das Geld ohne die Erbin? Ein Hochstapler scheint einem klugen Plan zu folgen. Bevor er als angeblicher Graf die Familie beehrt, hat er eine Komplizin als Dienstmädchen eingeschleust. Als Zofe und einzige Vertraute des Opfers soll sie dafür sorgen, dass sich die Erbin in ihn verliebt. Hauptproblem ist ein sadistischer Onkel, der in die Familie eingeheiratet hat und das Haus beherrscht. Sein Wohlstand beruht weniger auf dem Geschick, mit dem er angeblich wertvolle, alte erotische Bücher herstellt, als darauf, dass er über die Erbin – und damit das Erbe – verfügt. Es braucht also eine abenteuerliche, scheinbar romantische Flucht, bis der Hochstapler heiraten und seine Frau anschließend ins Irrenhaus abschieben kann.

Dies scheint der Plan im ersten Teil des Films, der weitgehend aus der Sicht des Dienstmädchens Sookee geschildert wird und einige Überraschungen bereithält. Der zweite Teil wiederholt die Handlung aus der Perspektive der Erbin. Immer deutlicher wird, dass alle Beteiligten mehr wissen, als es zunächst den Anschein hatte. Es geht dabei um mehr als den alten Trick etwa von Akira Kurosawas »Rashomon«, die Subjektivität des moralischen Erlebens zu zeigen. Aus Informationen in der zweiten Version ergibt sich, dass man als Zuschauer das Geschehen zunächst falsch gedeutet hat.

Zentral ist ein erbarmungsloses Wer-wen zwischen Hochstapler, Erbin und Dienstmädchen. Wer mit wem verbündet ist, wer wen täuscht, das ist der Gegenstand zahlreicher überraschender Wendungen. Der Film ist von formaler Eleganz und trotz seiner Dauer von immerhin zweieinhalb Stunden spannungsreich. Er ist prachtvoll anzuschauen – das Herrenhaus mit seinen Räumen und Durchblicken, die Landschaft für Spaziergänge und die Flucht erlauben wunderschöne Arrangements, die Farben sind erlesen. Der Zuschauer kann also allerhand sehen und erleben, und damit kann es schon gut sein. Darüber hinaus fragt sich, ob all dem filmischen Aufwand ein gesellschaftlich bedeutsamer Inhalt entspricht.

Regisseur Park Chan-Wook, in Deutschland vor allem durch »Oldboy« von 2003 bekannt, hat die Handlung aus dem viktorianischen England der Romanvorlage ins Korea unter der japanischen Kolonialherrschaft verlegt. Dadurch gewinnt der Film eine zusätzliche Konfliktebene. Die wichtigen Männerfiguren sind Koreaner, die ihre Kolonialherren nachahmen. Das gilt zunächst für den tyrannischen Onkel, der nicht von ungefähr den japanischen Namen Kouzuki angenommen hat. Sein Haus ist halb im japanischen, halb im englischen Stil gebaut. Er verachtet das Koreanische als weich und schwach, identifiziert sich mit japanischer Härte und lässt sich prompt von dem koreanischen Hochstapler täuschen, der behauptet, als japanischer Graf in England ausgebildet worden zu sein. Freilich ist Kouzuki sonst nicht dumm. Die von ihm gefälschten Pornos, die potentiellen Kunden vorzutragen er seine Nichte Hideko zwingt, wirken wie Remakes von Romanen de Sades.

Auch die Frauen müssen lügen und tricksen, doch nicht, was ihre Herkunft betrifft. Hideko ist tatsächlich Japanerin; Sookee dagegen muss, um als angebliche Dienerin glaubwürdig zu erscheinen, Koreanerin sein. Um koloniale Macht zu zeigen, die Anpassung an diese Macht und die Techniken, sie zu unterlaufen, hat Park seinen Film zweisprachig gedreht. Dabei ist sehr genau überlegt, wer in welcher Situation welche Sprache verwendet. Dem deutschen Publikum ist das nur schwer zu vermitteln. Eine Synchronfassung zerstört diese Strategie, und selbst bei Untertitelung nimmt wohl nur eine Minderheit wahr, ob gerade Japanisch oder Koreanisch zu hören ist.

Deutlich bleibt hingegen ein anderes Machtverhältnis, die Herrschaft von Männern über Frauen. Der Onkel Kouzuki will auch hier ganz oben stehen – das verachtete, kolonialisierte Korea, dem er selbst entstammt, ist für ihn weiblich und zu Recht unterdrückt. Dabei ist er ein Fälscher, der den Buchauktionen, auf denen er seine nachgeahmten Erotika versteigert, mit sadomasochistischen Inszenierungen zusätzliche Attraktivität verleiht. Diese Passagen, und mehr noch die ausgedehnten lesbischen Liebesszenen zwischen Hideko und Sookee, führten vorhersehbar genug zum Vorwurf, Park befriedige damit nur männliche Schaulust. Zum einen sind solche reflexartig vorgebrachten Vorhaltungen sinnenfeindlich; das sexualfeindliche Zeigeverbot mancher Feministinnen ist nicht besser als das patriarchale Zeigeverbot der Mächte, gegen die sie anzugehen versuchen. Zum anderen ist die Machtinszenierung Kouzukis dramaturgisch begründet, und ebenso das lustvolle Miteinander der Frauen, von dem aber auch lange ungewiss bleibt, was daran Taktik ist, und wer taktiert. Park erlaubt es, gleichzeitig zu schauen und zu denken.