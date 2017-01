Opfer und Täter: Scharifs Mutter mit einem Bild ihres ermordeten Sohnes (links) neben einem Plakat des israelischen Soldaten Elor Asaria (Hebron, 4.1.2017) Foto: Mussa Qawasm/Reuters

Der 19jährige israelische Soldat Elor Asaria, der im März 2016 einen Palästinenser im Westjordanland mit einem Kopfschuss ermordet hatte, ist am Mittwoch wegen Totschlags schuldig gesprochen worden. Asaria hatte sich vor einem israelischen Militärgericht in Tel Aviv zu verantworten. Das Strafmaß wird später verkündet. Asaria erwarten bis zu 20 Jahre Haft.

Der Sanitätssoldat hatte am 24. März in Hebron im Westjordanland den Palästinenser Abd Al-Fatah Scharif mit einem gezielten Schuss in den Kopf hingerichtet. Der 21jährige Scharif soll zuvor einen anderen israelischen Soldaten mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben. Als Asaria auf ihn schoss, lag Scharif jedoch wehrlos am Boden. Die israelische Zeitung Haaretz berichtete später, der Todesschütze soll auf seiner Internetseite faschistische Ansichten geteilt und zu einem anderen Soldaten gesagt haben, dass der Palästinenser den Tod verdient hätte.

Die Hinrichtung Scharifs war von einem palästinensischen Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation B'Tselem unbemerkt gefilmt worden. Nichtsdestotrotz erklärte Asarias Anwalt am Mittwoch, sein Mandant habe in Selbstverteidigung gehandelt. Das Gericht kam indes zum Schluss, dass Scharif »unnötigerweise« erschossen worden war.

Die Hinrichtung hatte vergangenes Jahr in Israel und international für Furore gesorgt. Israel sah sich gezwungen, rechtliche Schritte in die Wege zu leiten und Asaria zu verhaften. Die Festnahme hatte Proteste hervorgerufen, an denen sich auch Rechtsextreme – unter anderem mit Slogans wie dem SS-Motto »Meine Ehre heißt Treue« – beteiligten. Die Demonstrationen richteten sich zudem gegen Verteidigungsminister Moshe Jaalon, weil der die Exekution in Hebron kritisiert hatte. Jaalon musste im Mai 2016 zurücktreten.

Während Asaria gestern Mittwoch auf sein Urteil wartete, protestierten bei strömendem Regen erneut Hunderte in Tel Aviv für die Freilassung des Angeklagten – mit großen Israel-Fahnen und Schildern mit Aufschriften wie »Die Nation steht hinter dir«. (dpa/jW)