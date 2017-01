Lisa Fischer: »20 Feet from Stardom – Der Ruhm zum Greifen nah« Foto: © SWR/2013 PROJECT B.S. LLC

Der wilde Wald der Kaiserin

Ende des 19. Jahrhunderts ließ Kaiser Franz Joseph I. die Hermesvilla im Wiener Lainzer Tiergarten für Kaiserin Elisabeth errichten. Heute strömen jährlich eine halbe Million Touristen in den Park. Die Doku zeigt die Geschichte der hier lebenden aristokratischen Tiere wie Eichenprozessionsspinner, Feuersalamander oder vom Aussterben bedrohte Flusskrebse. Tu Felix Austria, kreuche und fleuche. A 2012.

3sat, 21.45

Streetfood (1/2)

Spieße, Skorpione und eine deftige Suppe

Weiter mit Getier: Streetfood ist Essen von unten. Normen Odenthal und Thomas Reichart erkunden unterschiedlichste Varianten und stellen Menschen vor, die es zubereiten. Sie probieren Frösche, Skorpione, Insekten. Folge 2 am Donnerstag.

ZDF, 22.15

Die 27. Etage

Die nukleare Katastrophe steht wieder auf der Tagesordnung: Der Atomwissenschaftler Stillwell wird Zeuge des tödlichen Fenstersturzes seines Chefs. Bei diesem traumatischen Erlebnis verliert David seine Gedächtnis und sieht sich plötzlich einer Verfolgung durch eine mysteriöse Gruppe ausgesetzt, die im Auftrag von Rüstungsfirmen arbeitet. Mit Gregory Peck (David Stillwell), Di ane Baker (Shela), Walter Matthau (Ted Caselle). USA 1965.

3sat, 22.25

20 Feet from Stardom – Der Ruhm zum Greifen nah

In diesem Oscar-prämierten Dokumentarfilm stehen Backgroundsängerinnen im Rampenlicht und erzählen von ihren Träumen, und was es heißt, ein Leben mit Superstars zu verbringen. Wenn Darlene Love, Merry Clayton und ihre Kolleginnen im Studio stehen, sind sie voller Leidenschaft und Hingabe. Doch obwohl ihre Stimmen auf millionenfach verkauften Alben zu hören sind, stehen die Künstlerinnen in der zweiten Reihe, während Sänger wie Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Mick Jagger und Sting zu Weltruhm gelangen. Diese und zahlreiche weitere Legenden der Musikgeschichte offenbaren in intimen Interviews ihre Sicht auf die Welt des Showbusiness. USA 2013.

Das Erste, 23.45