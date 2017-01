Rotlicht: Imperialismus

Sein Durchblick bleibt erhalten: Krasnojarsk, Sibirien, am 21. April 2016 – einen Tag vor dem 146. Geburtstag Lenins Foto: Ilya Naymushin/Reuters

Definitionen sind nicht Begriffe, werden aber oft dafür gehalten. Ein Beispiel ist die Geschichte des Imperialismusbegriffs. Wer es sich leicht macht, nimmt die sprachliche Herkunft des Wortes vom lateinischen »Imperium« (»Reich«) und »imperare« (»befehlen«, »herrschen«) und fügt dem allerhand aus dem Gebrauch des Wortes in verschiedenen Jahrhunderten hinzu. Das Ergebnis läuft dann rasch darauf hinaus, dass es das Phänomen – Unterjochung und Einverleibung schwächerer Staaten durch stärkere – seit dem Römischen Reich immer wieder gab, von Habsburger Kaisern über Napoleon bis zum britischen Empire.

Um das Jahr 1900 herum begann in der zweiten Internationale eine Debatte über den Imperialismus. Zahlreiche marxistische Theoretiker beobachteten damals wichtige Veränderungen im Kapitalismus und machten auf die neue Art von Kriegen, die insbesondere um Kolonien und Einflusssphären geführt wurden wie der zwischen Spanien und den USA 1898, aufmerksam. Die Gefahr eines Weltkrieges, und damit verbunden die mögliche Niederschlagung oder Lähmung der sozialistischen Bewegung, wurde akut. Rosa Luxemburg sprach von »Sozialismus oder Barbarei«. Seit dem Jahr 1900 gab es keinen Kongress der Sozialistischen Internationale, auf dem nicht das Thema »Imperialismus und Krieg« sowie der Kampf dagegen auf der Tagesordnung standen. Die Historiker Wladislaw Hedeler und Volker Külow haben diese Diskussion in der 2016 im jW-Verlag erschienenen kritischen Neuausgabe von Wladimir Iljitsch Lenins »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus« zusammengefasst.

Lenin war unter den Theoretikern seiner Zeit der einzige, der die Frage nach dem Wesen der neuen Erscheinungen im Kapitalismus aufwarf. Viele andere formulierten Definitionen, die auf Wesentliches deuteten, die erkenntnistheoretische Fragestellung Lenins war allerdings den meisten fremd. So bestimmte z. B. Karl Kautsky Imperialismus als »Drang« industrieller kapitalistischer Nationen, »sich ein immer größeres agrarisches Gebiet zu unterwerfen«. Das gilt allerdings seit Beginn der Klassengesellschaft, nicht erst für den Kapitalismus. Rosa Luxemburg erklärte Imperialismus als »politischen Ausdruck des Prozesses der Kapitalakkumulation« im Kampf um die letzten nichtkapitalistischen Teile der Welt. Koloniale Expansion und der damit verbundene Militarismus sind in der Tat ein wichtiges Merkmal, die innere Struktur, die das neue Stadium des Kapitalismus prägte, wird davon aber nicht entscheidend bestimmt. Lenin war der erste, der sie bewusst analysierte. Der Schlüssel war für ihn das Monopol, worunter er die Verschmelzung von Finanz- und Industriekapital verstand. Das Monopol in diesem Sinn durchdringt die gesamte Gesellschaft, es bezeichnet den Übergang vom Kapitalismus der freien Konkurrenz zu einem illiberalen Kapitalismus der »Herrschaft«, der Konzentration und Zentralisation des Kapitals, der ständigen Aufteilung und Neuaufteilung der Welt, einem Kapitalismus, in dem zum Waren- der Kapitalexport tritt und entscheidend für Herrschaft und Unterwerfung wird – siehe heute Griechenland und überhaupt den finanzmarktgetriebenen Kapitalismus der Gegenwart. Aus diesen Bestimmungen folgt, so Lenin, dass die Ungleichmäßigkeit der Entwicklung zwischen den imperialistischen, also monopolkapitalistischen Ländern zunimmt und damit die Aggressivität bei der Jagd nach Rohstoffquellen, Absatzmärkten, Einflusssphären, Kolonien und Militärstützpunkten.

Nach dem Ende der Sowjetunion 1991 bestätigte sich das auf brutale Weise. Es bildeten sich neue Formen der Verschmelzung von Finanz- und Industriekapital sowie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, wie z. B. die Entwicklung der EU zeigt, vor allem aber dominiert eine nicht mehr durch die Existenz des sozialistischen Lagers gehemmte globale Kriegspolitik imperialistischer Lände, die eine Konterrevolutions- und Reaktionsperiode nach sich zieht. Gegenwärtig sind angesichts dessen wieder verschiedenste Definitionen für Imperialismus im Umlauf, die wichtigsten Resultate der Leninschen Analyse sind aktueller denn je. Sie ist eben klassisch.