Gehauchte Appelle

Was er in seiner Familie nicht mehr findet, das glaubt er in der Religion zu finden: Emphase und Erfüllung Foto: Arno Declair

Ein Theaterstück, das unter die Haut geht. In »Kuffar. Gottesleugner« zeigt Nuran David Calis im Berliner DT in verschränkter Montagetechnik, wie sich ein Kind linker türkischer Emigranten in Deutschland zu einem sogenannten Hassprediger entwickelt. Das klingt schematisch, ist aber vielschichtig.

Der Sohn heißt Hakan (Christoph Franken). Er wurde laizistisch erzogen, ja , man kann sagen, für ihn haben seine Eltern Ayse und Ismet ihren Kampf aufgegeben und sind 1980 nach dem Militärputsch nach Deutschland gegangen. 36 Jahre später ist Hakan Arzt, der seinen Job im Krankenhaus verliert, weil er abgelaufene Medikamente nach Syrien gegeben hat. Außerdem hat ihn seine Frau verlassen, und er lebt wieder bei den Eltern. Er wird zunehmend religiöser, nennt sich Abu Ibrahim und betreibt einen islamistischen Videoblog.

Ayse und Ismet gibt es doppelt: als junges kämpferisches Paar in der Vergangenheit (Vidina Popov und Ismail Deniz) und als älteres arriviertes Paar in der Gegenwart (Almut Zilcher und Harald Baumgartner). Sie ist Tanzlehrerin, er ist Vermieter, schreibt aber auch für eine Gewerkschaftszeitung.

In Rückblenden sieht man die beiden, wie sie sich in Istanbul 1980 gegen Militärgewalt wehren. Junge Menschen, die von Folter erzählen und von Gewalt, die nicht nur von der Polizei, sondern auch von Nachbarn gegen Nachbarn ausgeübt wird, weil sie vom Militär erpresst werden. Soldaten kommen in die Wohnung, nehmen Frauen und Kinder als Geiseln und befehlen dem Mann, seinen Nachbarn im Schlaf zu überfallen und ihm die Füße zu brechen, damit er nicht mehr rausgehen kann.

Der illegale Kampf dagegen erfordert Härte und Konzentration. Ismet ist dem nicht mehr gewachsen, besonders als seine Freundin Ayse ein Kind erwartet. Er drängt sie, gemeinsam zu fliehen, sie will nicht, alle ihre Brüder und Schwestern kämpfen doch. Flucht empfindet sie als feige. Sie gehen trotzdem. In Deutschland leben sie anfangs isoliert, mit dem Gefühl, versagt zu haben. Dann werden sie langsam Mittelschichtsleute mit anderen Problemen.

Ismet hat einer islamischen Gemeinde das Grundstück, auf dem ihre Moschee steht, verpachtet. Als die Gemeinde nicht mehr zahlen kann, drängt der Sohn, vom Imam beeinflusst, den Vater, auf sein Geld zu verzichten. Der Vater hat daran kein Interesse. Vater-Sohn-Konflikt? Mehr als das. Ein Gesellschaftskonflikt der westlichen mit der islamischen Welt? Mehr als das. Christoph Franken überzeugt durch psychologische Tiefe der Darstellung und hält das Publikum mit langen Monologen absolut in Atem. Sein Überzeugenwollen, sein Flüstern, seine gehauchten Appelle, sein Weinen im Flehen, seine kurzzeitig etwas abwehrend gekrümmte Körperhaltung, seine innere Bewegtheit, die seine Verzweiflung enthüllt. Was er in seiner Familie nicht mehr findet, das glaubt er in der Reli­gion zu finden: Emphase und Erfüllung. Es sind winzige körperliche Gesten, mit denen Franken eine ansteigende Hitze andeutet und das Publikum in die Sitze drückt, während es den Zerfall einer bürgerlichen Welt vorgeführt bekommt. Da sitzt man und denkt: So ist es, so gehört es zusammen – Gewalt und nochmals Gewalt. Und wenn die Gegenbewegung scheitert, wenn den Linken nichts mehr einfällt, gibt es noch mehr Gewalt, dann orientieren sich die Enttäuschten in Richtung einer Identifikation mit dem Aggressor. Wir müssen uns damit beschäftigen!