»Nationale Kraftanstrengung«

Unter dem Titel »Leitlinien für einen starken Staat in schwierigen Zeiten« schrieb Innenminister Thomas de Maizière in der Dienstagausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung:

Deutschland ist ein weltweit geachtetes und starkes Land. Unser Land. Deutschland ist geachtet wegen unserer Haltung und unseres Verhaltens in Europa und in der Welt. (…)

Es ist an der Zeit, die Fähigkeiten Deutschlands zur Krisenbewältigung zukunftsfähig zu machen. Deutschland muss stark bleiben. (…)

Die bisherigen Befugnisse für das Bundeskriminalamt sind zu eng gefasst. Wir brauchen einheitliche Regeln und eine bessere Koordinierung, zum Beispiel bei der Kontrolle von Gefährdern. (…)

Beim Verfassungsschutz sollten wir diskutieren, die gesamte Aufgabe in die Bundesverwaltung zu übernehmen. (…) Kein Gegner unserer Verfassung strebt die Beseitigung der Verfassung in nur einem Bundesland an.

Wir brauchen wirksamere polizeiliche Fahndungsmaßnahmen in unserem Land. (…) Die Bundespolizei soll schrittweise zu einer echten Bundes-Polizei werden. (…) Die Bundespolizei muss sich künftig noch stärker als bisher in Drittstaaten und an der Außengrenze einbringen. Sie wird hierfür zusätzliches Personal brauchen. (…)

Auch die Bundeswehr ist seit Dekaden anerkannter Partner im Katastrophenschutz. Kommt die Polizei mit ihrer Kapazität an Grenzen, sollte die Bundeswehr auch dort ihren Platz finden – etwa beim bewaffneten Objektschutz. Die Debatten dazu mögen früher verständlich gewesen sein. Jetzt sind sie es nicht mehr. (…)

Einen starken Staat brauchen wir auch im digitalen Katastrophenfall. (…) Mein Vorschlag ist, das nationale Cyber-Abwehrzentrum so weiterzuentwickeln, dass es bei komplexen Schadenslagen die Federführung an sich ziehen kann, um etwa die schnellen Eingreiftruppen anderer Sicherheitsbehörden, gegebenenfalls auch der Bundeswehr, zu koordinieren. (…) Die biometrische Auswertung etwa durch Gesichtserkennung muss entschieden vorangebracht werden. (…) Die technischen Fähigkeiten zur Entwicklung von Werkzeugen der Cyberaufklärung bündeln wir daher noch in diesem Jahr organisatorisch in der neuen »Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich«. (…)

Angesichts des zu erwartenden deutlichen Anstiegs der Zahl von Ausreisepflichtigen nach Abarbeitung aller Asylverfahren brauchen wir eine nationale Kraftanstrengung beim Thema Rückkehr. (…) Darüber hinaus bin ich für eine räumliche Zusammenlegung von Ausreisepflichtigen. (…) Der Bund hat bereits die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Asylanträgen. Ich schlage vor, dass der Bund eine ergänzende Vollzugszuständigkeit bei der Aufenthaltsbeendigung erhält. So könnten ablehnende Asylbescheide unmittelbar vollzogen oder Bundesausreisezentren geschaffen werden, die den Ländern eine Verantwortungsübergabe für die letzten Tage oder Wochen des Aufenthalts von Ausreisepflichtigen ermöglicht. (…)

In einer Zeit weltweiter Wanderungsbewegungen, des internationalen Terrorismus, der Auflösung von Staaten, des globalen Datenverkehrs und der Digitalisierung des privaten und öffentlichen Lebens haben wir eine Führungsrolle. Dieser Auftrag beginnt aber mit der Ordnung bei uns, in unserem Land.