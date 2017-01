Rechte Liebschaften

In Moskau gern gesehen: FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Foto: AP Photo/Ronald Zak

In Österreich war es vor Weihnachten ein paar Tage lang Thema in den Nachrichten, außerhalb hielt sich die Aufmerksamkeit der Me­dien dafür in Grenzen: Am 19. Dezember meldeten die Agenturen, dass die rechtspopulistische Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) ein Kooperationsabkommen mit der russischen Regierungspartei »Einiges Russland« abgeschlossen habe. Bei der Gelegenheit genossen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein Stellvertreter Johann Gudenus einige Momente im Rampenlicht. Beide erklärten, sie seien Gegner der EU-Sanktionen gegen Moskau und träten für Freundschaft zwischen Österreich und Russland ein, die »tiefe Wurzeln in der Geschichte« habe.

Das hört man in Moskau gern, auch wenn historisch nicht viel dran ist. Zwar waren die Kaiserhäuser beider Staaten vor 200 Jahren gegen Napo­leon I. verbündet, aber ohne dass Wien davon in größerem Umfang profitiert hätte. In der Schlacht von Austerlitz 1805 schlug die französische Armee die verbündeten Streitkräfte Russlands und der Habsburger vernichtend, und den Sieg von 1812 erkämpfte Russland allein, bevor Österreich in einem Akt von politischem Opportunismus die Seiten wechselte. Zwar rettete Zar Nikolaus I. in den Revolutionsjahren 1848/1849 den Habsburgern ihren Thron, doch im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts gerieten Wien und St. Petersburg auf dem Balkan in Interessenkonflikte, die schließlich in die Gegnerschaft beider Länder im Ersten Weltkrieg mündeten. Ab 1918 spielten sie ohnehin in unterschiedlichen Ligen.

Weitere Berührungspunkte zwischen der österreichischen Möchtegern- und der russischen realen Regierungspartei liegen nach Aussage von FPÖ-Politikern auf kulturellem Gebiet. Gudenus wetterte in Moskau gegen den »Einfluss der Homosexuellenlobby« auf die europäische Öffentlichkeit, Strache erklärte seine Partei zur »ehrlichen Vermittlerin« zwischen Russland und den USA. Beide Seiten vereinbarten schließlich, in der Erziehung der Jugend zu »Patriotismus und Arbeitsfreude« zusammenwirken zu wollen. Auf österreichischer Seite war das also nicht viel mehr als heiße Luft und Wichtigtuerei, zumal das Kooperationsabkommen beider Parteien ausdrücklich als rechtlich unverbindliche Absichtserklärung gekennzeichnet wurde.

Der Fototermin für die FPÖ ordnet sich allerdings ein in eine russische Bündnisstrategie. Moskau sucht sich seine Partner in Europa dort, wo es sie findet und wo diese mittelfristig Aussicht auf politischen Erfolg haben. Die Parteien des etablierten Mainstreams scheiden wegen ihrer Bindung an NATO und EU aus. Die westeuropäische Linke spielt für den Kreml derzeit wegen ihrer Schwäche kaum eine Rolle. Anders ist die Lage für die Ultrakonservativen, die die EU von rechts kritisieren. Sie haben Zulauf, und das macht sie für Russland interessant, das sich nach Wladimir Putins eigenen Worten heute als Vertreterin »konservativer Werte« in Europa und der Welt sieht. Von diesem Standpunkt aus passen Sympathien für Donald Trump in den USA, den Front National in Frankreich, die FPÖ in Österreich und Berlusconis Forza Italia nebst Lega Nord in Italien durchaus zusammen. Vertreter aller dieser Parteien wurden auch von den »Volksrepubliken« im Osten der Ukraine schon mehrfach zu »Wahlbeobachtungen« und Reisen eingeladen. Die ersten informellen Auslandsvertretungen der »VR Donezk« wurden im Sommer 2016 im tschechischen Ostrava unter der Schirmherrschaft der Nationalen Partei sowie gegen Jahresende in Turin unter dem Patronat der Lega Nord eingerichtet. Rechte Bewegungen in EU-Europa revanchieren sich, indem sie die Zugehörigkeit der Krim zu Russland »anerkennen«, was angesichts ihrer fehlenden Regierungsmacht praktisch nichts bedeutet. Auch der straffe Kurs Putins in der Innen- und Außenpolitik imponiert ihnen. In Deutschland werden auf Pegida-Märschen regelmäßig russische Fahnen herumgetragen. Sogar in Polen, wo Russland-Feindlichkeit zum guten Ton gehört, sind es ausgerechnet die Ultrarechten, die Putin bescheinigen, ein »nationaler Führer« zu sein, wie ihr eigenes Land auch einen gebrauchen könne.

Natürlich ist die Vorstellung der trans­atlantischen Medienöffentlichkeit absurd, Russland wolle Le Pen oder Strache an die Macht bringen. Russische Sympathien für Westeuropas Rechte werden in der Praxis relativiert durch den absoluten Primat der Realpolitik in den Moskauer Außenbeziehungen. Umgekehrt wird eher ein Schuh draus: Es ist der hausgemachte Erfolg der Rechten, der sie für Russland ganz realpolitisch zu Partnern mit Perspektive macht.