Tödlicher Dschungel

Besorgte Angehörige nach dem Gemetzel hinter Gittern: Bei einer Geiselnahme von Aufsehern und Mitgefangenen, Kämpfen zwischen Häftlingen und der Erstürmung des Gefängnisses »Anísio Jobim« in der Amazonas-Stadt Manaus durch die Polizei sind am Montag mindestens 60 Menschen zu Tode gekommen. Mehr als 100 Inhaftierte konnten fliehen. Auslöser waren Rivalitäten landesweit operierender krimineller Banden um das Drogengeschäft in den Knästen. Es ist das größte Blutbad in Brasiliens katastrophalen Haftanstalten seit dem »Massaker von Carandiru« 1992 in São Paulo. (pst)