Jahreswechsel

Das dritte Ärgernis ist die öffentliche Silvesterveranstaltung (Anbruch der Dämmerung in Niedersachsen) Foto: dpa/Tobias Kleinschmidt

An Jahreswechseln stört weniger, dass kein jährlicher Wechsel fällig und ausgezahlt wird, und auch die Willkürlichkeit des Zwangstermins kann man hinnehmen, obwohl der 21. März ein besseres Jahresanfangsdatum wäre: Es ist Frühlingsbeginn, und der fällt, auch inhaltlich, mit dem Geburtstag des Dichters Peter Hacks zusammen.

Der 3. Oktober wäre ein geeigneter Jahresschlusspunkt; auf den 12. Todestag von Franz Josef Strauß fiel auch das Ende der deutschen Teilung, die diesem unbescheidenen Land so gut zu Gesichte repektive Fratze stand und weiterhin stünde.

Was an Jahreswechseln tatsächlich nervt, ist dreierlei: 1. Jahresrückblicke, in denen die Banalitäten des Jahres mitsammen ihrer Protagonisten noch breiter getreten werden als das ganz Jahr lang schon, und in denen die kollektive Erinnerung final normiert wird; 2. die Ranking-Listen von aus der Ahnung ihrer Überflüssigkeit monströs eitel angeschwollenen Journalisten, die auf die jeweils zehn wichtigsten Konsumprodukte-Must-haves vom Computerspiel über Smartphones bis zu Debilenpoperzeugnissen hinweisen, um sich selber wichtig zu fühlen – als müssten sich Künstler wie Bob Dylan, Patty Smith, Van Morrison oder Danny Dziuk von Knackwurstköpfen aus der Zwergschule Zensuren geben lassen; 3. öffentliche Silvestermassenveranstaltungen, bei denen die Mischung aus Enthemmtheit, Mitläufertum, Aggression, kollektivem Vollrausch, ästhetischen Desastern und widerwärtigstem organisierten Kriegsgelärme zum Ausdruck von Lebensfreude zurechtgelogen wird.

Ein Lektor, dem ich mich sehr verbunden fühle, schrieb mir: »Das ist ja nicht mehr wie früher, leere Champagnerflasche, rein damit, Feuerzeug und ab juchhe; nein, heute gibt es bei ›Effektbatterien‹ mit so schönen Namen wie ›Lord of the Whistle‹ oder ›Beastmaster (Tischbombe mit bunter Partyfüllung für gute Laune)‹; bei Aldi ›Knallertage‹ mit Produkten wie ›Screaming Grizzly‹ sowie die 4er-Packung Knallbonbons ›Stimmungskanonen‹. Da fiebert man doch der Silvester-Bombennacht entgegen! Vielleicht hat ja Ihr Kater Domi eine Meinung zu den Knallkörpern?«

Kater Domi hat tatsächlich eine dezidierte Ansicht zu den akustischen Absonderungen menschlicher Jahresendgepflogenheiten, aber weil er der Medienregel Nr. 1 »Was immer du quakst, und sei es Quark, / beständig bleibe meinungsstark« sein Leben lang keinerlei Beachtung schenkte, schnurrte er sie mir nur leise ins Öhrchen. Es gehe ihm nicht um die vorhersehbare Gratismoralerpressung, dass man für Jux und Dollerei kein Geld ausgeben dürfe, solange ein Katzenkind auf dieser Erde Not und Hunger leide. Das bedauere er zwar, maunzte er, könne es aber nicht ändern, doch dieses Geknatter und Gelärme sei ein Inferno von Danteschen Ausmaßen, erfülle den Tatbestand der Körperverletzung und …

Der Rest seiner kleinen Privatunterrichtung ging in Geheule, Geballer und einer Trommelfellzerreißprobe unter, gegen die der Lärmpegel einer Stalinorgel sich ausmacht wie Kindergeburtstagsgequietsche. Domi verkroch sich unter das Bett und versuchte, sich mit seinen weißen Pfoten die schwarzen Ohren zuzuhalten. Es sah allerliebst und herzzerreißend zugleich aus. Nach einer guten – nein, einer bösen – Stunde ebbte das Kriegsgeräusch ab, an Neujahr gab es Resteknallen, und anderntags las ich in der Zeitung, dass noch niemals so viele Feuerwerkskörper verkauft wurden wie im Jahr 2016. Der Handel jubelte, die Presse jubelte geflissentlich mit, denn nach der hiesigen Geschäftsordnung hat sich jede Form von Lebensqualität dem Profit unterzuordnen. Ich ging zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, ließ mir die lärmverstopften Ohren ausspülen und gründete noch am selben Tag gemeinsam mit Domi die KAZ, die Kätzische Allgemeine Zeitung, ein Kampfblatt für ein aufregendes, abenteuer- und freudenreiches, leises, anmutiges, elegantes, friedfertiges, freies Leben.

Domi ist – was auch sonst? – Chefredakteur, ich erledige die anfallende Arbeit, und Anrufern lassen wir, egal zu welcher Tageszeit, von unserer Katzensekretärin Lissy ausrichten, wir seien »zu Tisch«.