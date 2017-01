Die alte Leier: Die Schweiz und die Steuern

Rührt die Werbetrommel für die Unternehmenssteuerreform III: Johann Schneider-Amann,Schweizer Bundespräsident (Genf, 21. November 2016) Foto: EPA/Salvatore di Nolfi

Glaubt man den Gewerkschaften, dann steht in der Schweiz ein »Milliardenbeschiss« an: Am 12. Februar wird per Volksabstimmung die sogenannte Unternehmenssteuerreform III (USR III) entschieden. Damit stehen abermals Steuererleichterungen für Unternehmen auf der politischen Tagesordnung. Vor nur acht Jahren war die Vorgängerin der jetzigen Vorlage, die USR II, beschlossen worden. Mit den Auswirkungen des Gesetzes hat sich nun der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) befasst.

Bereits kurz nach dem Entscheid im Jahr 2008 wurde deutlich, dass die Reform »teuer wird«, also zu deutlichen Steuerausfällen führt. Die Regierung der Schweiz, der Bundesrat, hatte hingegen stets betont, dass die Einnahmeverluste nur gering sein und eine Milliar­de Franken im Jahr nicht übersteigen würden. Gleichzeitig sollte die Reform an anderer Stelle zu Mehreinnahmen führen. Für seine Desinformationspolitik war der Bundesrat gar vom Schweizer Bundesgericht gerügt worden. Die Richter sprachen von »systematischer Irreführung«. In welchem Umfang sich die Ausfälle bewegten, war bis zuletzt aber nicht genau bekannt. Angesichts der bevorstehenden Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform III verzichtete die Regierung darauf, Transparenz herzustellen.

Am 27. Dezember veröffentlichte nun der Gewerkschaftsbund seine Berechnungen. Demnach sind der öffentlichen Hand durch die USR II etliche Milliarden Franken an Steuern durch die Lappen gegangen. Bund und Kantonen entgingen laut SGB Steuereinnahmen in Höhe von – »konservativ geschätzt« – zwischen 9,5 und 13 Milliarden Franken. Zwei weitere Milliarden sind für die Altersversorgung verloren.

Brisant daran ist auch, dass derzeit in fast allen Kantonen der Schweiz Kürzungsprogramme anstehen, die vor allem die Bereiche Gesundheit, Soziales und Bildung treffen. Von seiten der Bürgerlichen und der Wirtschaftsverbände wird die Rente ins Visier genommen.

Der neoliberale FDP-Altbundesrat Hans-Rudolf Merz hatte 2008 noch von einer »vergleichsweise bescheidenen Reform« gesprochen. Die USR II sei nötig gewesen, um die kleineren und mittleren Unternehmen des Landes zu entlasten. Sie würden 99 Prozent aller Betriebe der Schweiz ausmachen. Der Chefökonom des SGB, Daniel Lampart, bilanzierte die Folgen der Steuerreform jedoch so: »Von der USR II profitierten die Privataktionäre in der Schweiz und nicht die Firmen.«

Letztlich müssen die Schweizer Unternehmenssteuerreformen als Instrumente gesehen werden, die das Land nutzt um sich gegenüber anderen Staaten Vorteile zu verschaffen. Mit den Erleichterungen sollen ausländische Investoren und Konzerne in die Schweiz gelockt werden. Dieser »Steuerwettbewerb« tobt auch in den Kantonen, die unabhängig vom Bund die Steuersätze für Unternehmen gesenkt haben und sich jeweils zu unterbieten versuchen.

Die anstehende Unternehmenssteuerreform III verteidigt der Bundesrat mit der Argumentation, dass etwaige Verluste durch die Neuansiedlung von Unternehmen in der Schweiz wieder ausgeglichen würden. Denn auch bei dieser Reform geht die Regierung von geringeren Steuereinnahmen aus. Deren angebliche Höhe: eine Milliarde Franken im Jahr.

Allerdings schlagen die Gemeinden Alarm. Sie wären am stärksten von der USR III betroffen. Kommunalpolitiker der FDP wenden sich bereits gegen den von der Partei gestellten Bundespräsidenten Johann Schneider-Ammann, der für die Vorlage die Werbetrommel rührt. Der Ausgang der Abstimmung am 12. Februar ist noch unklar. Schon die USR II war mit einem Vorsprung von 20.000 Stimmen nur knapp angenommen worden.