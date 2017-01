Am 19. Dezember 2016 unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin eine »Instruktion über die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen, die dem 100. Jahrestag der Revolutionen von 1917 in Russland gewidmet sind«. Darin wird der Russischen Historischen Gesellschaft empfohlen, dafür ein Organisationskomitee zu schaffen. Am 27. Dezember tagte in Moskau der Rat der Russischen Historischen Gesellschaft zu diesem Thema. Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtete am selben Tag darüber:

Der 100. Jahrestag der Revolutionen des Jahres 1917 ist kein Anlass für einen Feiertag, sondern dafür, Lehren zu ziehen, wie ein Bürgerkrieg vermieden werden kann. Das erklärte der Vorsitzende der Russischen Historischen Gesellschaft, der Leiter der Auslandsaufklärung (SWR), Sergej Naryschkin.

2017 sind 100 Jahre seit den Revolutionen in Russland vergangen. In den Tagen des Februar und März 1917 fiel die Selbstherrschaft, die Macht hatte die Provisorische Regierung, sie aber wurde am 25. Oktober 1917 von den Bolschewiki in Petrograd gestürzt.

»Beim Jahrestag eines solchen Ereignisses wie der Revolution in Russland sind keine festlichen Maßnahmen erforderlich, keine Feiern, sondern vor allem ein tiefes Verständnis der Ereignisse vor 100 Jahren und vor allem, dass wir die wichtigsten Lehren nicht nur für unser Land formulieren, sondern auch für die Welt«, sagte Naryschkin auf einer Sitzung des Rats der Gesellschaft.

Nach seinen Worten hat der 100. Jahrestag enorme symbolische Bedeutung für die Nachwelt; es sei eine junge Generation herangewachsen, die kein einziges Mal an den Feierlichkeiten zu den Jahrestagen der Revolution teilgenommen hat.

»Die Geschichte der russischen Revolutionen hört nach und nach auf, unsere Bürger zu spalten und gegeneinander aufzubringen. Gerade heute müssen wir diese Tendenz fördern und alle erforderlichen Bedingungen für das Verständnis der historischen Lehren aus den 100 Jahre zurückliegenden Ereignissen schaffen. Ich bin überzeugt, dass die wichtigste Lehre der Wert der Einheit ist, der bürgerschaftlichen Übereinstimmung, die Fähigkeit der Gesellschaft, Kompromisse zu finden und nicht die tiefste Spaltung in Gestalt des Bürgerkrieges zuzulassen«, fügte Naryschkin hinzu.

Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitierte am selben Tag in einer anderen Meldung über die Sitzung der Historischen Gesellschaft Naryschkin mit den Worten:

»Wir sehen, wie die romantische Rhetorik von Tribunen der verschiedenen bunten Revolutionen Blut und menschliches Leid nach sich zieht, die Zerstörung und Verelendung jener Länder, die Opfer ähnlicher Experimente wurden. Ich bin überzeugt, dass unsere Gesellschaft über eine starke Impfung gegen solche Technologien verfügt.«

Die Bundestagsfraktion von Die Linke beantragte am Montag erneut eine Sondersitzung des Innenausschusses zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Dazu erklärte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion, Ulla Jelpke:

Wir fordern die Bundesregierung auf, dort endlich ihr Wissen über die Hintergründe dieses schrecklichen Anschlages und die Versäumnisse der Sicherheitsbehörden im Umgang mit dem Attentäter auf den Tisch zu legen. Anstatt jetzt mit dem Ruf nach Gesetzesverschärfungen die Flucht nach vorne anzutreten, wie es Teile der Unionsparteien machen, fordern wir Aufklärung und das Eingeständnis möglicher Fehler der Sicherheitsbehörden. (…)