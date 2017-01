Die Nerven liegen blank

Fremdenhass in Polen: Den Aufmärschen des faschistischen »Nationalradikalen Lagers« schließen sich mittlerweile mehrere hundert Menschen an (Warschau, 10.4.2016) Foto: Marcin Obara/dpa-Bildfunk

Der Verlauf der Neujahrsnacht in der nordpolnischen Kreisstadt Elk hat die latenten Spannungen zwischen der Mehrheitsbevölkerung und Migranten offengelegt. Nach einer Messerstecherei vor einem Dönerlokal kam es zu stundenlangen Ausschreitungen, die die Polizei erst unter Einsatz von Tränengas unter Kontrolle bekam. Faschisten bekannten sich dazu, die Eskalation herbeigeführt zu haben.

Ausgangspunkt der Vorfälle war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Polen und den Beschäftigten des Dönerlokals »Prince Kebap« in der Innenstadt von Elk. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, hatte einer der beiden versucht, Getränke zu stehlen. Der Mann an der Theke und der Koch hätten den Dieb verfolgt und mit Messern angegriffen; die erlittenen Stichwunden waren für den 21jährigen Getränkedieb tödlich. Der andere Pole warf anschließend einen Feuerwerkskörper ins Innere des Lokals und gab damit das Signal zu stundenlangen rassistisch motivierten Ausschreitungen.

Mehrere hundert Bewohner der 60.000-Einwohner-Stadt versammelten sich und skandierten ausländerfeindliche Parolen. Einige drangen in das Dönerlokal ein und verwüsteten es. Polizeikräfte wurden mit Steinen und Mülleimern beworfen, Einsatzfahrzeuge demoliert. Am Neujahrstag gingen die Auseinandersetzungen weiter. Die regionale »Brigade« der faschistischen Organisation »Nationalradikales Lager« bekannte sich als Urheberin der Randale, bei der, nach einem vom »Zentrum für die Beobachtung fremdenfeindlichen Verhaltens« veröffentlichten Video, eine Pogromatmosphäre herrschte. Dutzende Polizisten schauten aus sicherer Entfernung zu, wie Täter die Fensterscheiben des Dönerlokals einschlugen und die Menschenmenge dies mit lauten Hurrarufen quittierte.

Die Polizei nahm im Zusammenhang mit der Messerstecherei indes 28 Personen, darunter drei Nordafrikaner, fest. Der tunesische Koch, der den Ermittlern als mutmaßlicher Mörder des Polen gilt, und ein Alge­rier waren am Montag noch in Haft. Wie der ermittelnde Staatsanwalt am Rande mitteilte, war der Erstochene ein polizeibekannter Kleinkrimineller, der 2016 zweimal wegen Raubüberfällen aufgefallen sei. Ob er mit den Faschisten in Verbindung stand, die die anschließenden Massenausschreitungen angezettelt hatten, war bis Montag mittag nicht bekannt.

Polens Innenminister Mariusz Blaszczak nannte die Vorgänge in Elk einen Einzelfall. Polen sei ein sicheres Land, in dem jeder in Frieden leben könne, sagte Blaszczak am Montag im Radiosender RMF. Das liege daran, dass die Regierung keine Massen integrationsunwilliger muslimischer Migranten ins Land lasse, wie dies die Vorgängerregierung vorgehabt habe.

Die Geschehnisse in und nach der Silvesternacht dürften jedoch vielmehr ein Zeichen sein, in welchem Maß bei den wenigen tausend in Polen lebenden muslimischen Migranten die Nerven bloßliegen. Weiter sind ausländerfeindliche Parolen und Angriffe, anders als es Blaszczak darstellt, längst keine Einzelfälle. Eine Recherche der Gazeta Wyborcza machte vor kurzem Dutzende rassistisch motivierte Vorfälle publik, die sich in Polen alleine seit dem Sommer 2016 ereignet haben. Die meisten davon bleiben unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle der überregionalen Medien, nicht zuletzt deshalb, weil Polizei und Staatsanwaltschaft nur ungern Anzeigen Geschädigter aufnehmen oder Ermittlungen einleiten.

PiS-Justizminister Zbigniew Ziobro hat 2016 ein Schulungsprogramm, das Polizisten für Taten mit rassistischem Hintergrund sensibilisieren sollte, einstellen lassen; sein Ministerium wies vor einigen Tagen die Staatsanwaltschaft an, Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts Wroclaw einzulegen, das einen Rechten zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt hatte, weil er bei einer öffentlichen Kundgebung eine Puppe in Gestalt eines orthodoxen Juden verbrannt hatte. Diese Strafe sei »unverhältnismäßig hoch«, hieß es seitens der PiS. Und das Amtsgericht in Bialystosk ging in die polnische Justizgeschichte ein, als es eine Hakenkreuzschmiererei auf der Wohnungstür eines Inders für belanglos hielt, weil das Hakenkreuz in der indischen Kultur ein Glückssymbol sei.