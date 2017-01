Explosionen in Mogadischu

Bei zwei Anschlägen nahe dem beliebten Peace Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Montag mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei sprengte sich der Fahrer eines Autos an einem Kontrollpunkt in der Nähe des Hotels in die Luft. Eine zweite Explosion habe sich durch einen Lastwagen ereignet, wie die Somalia-Mission der Afrikanischen Union (AU) über Twitter berichtete. Anschließend seien Schüsse zu hören gewesen. Zu den Anschlägen bekannte sich die islamistische Miliz Al-Schabab. (dpa/jW)