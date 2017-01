Vorschlag: Die jW-Programmtips

Ehsan kurz vor der Aufnahmeprüfung in Hamburg. Sein Traum ist es, Schauspieler zu werden: »37°: 20-40-60: Unser Leben!« Foto: ZDF/Dominique Klughammer

Mit aller Macht – Primary Colors

Jack Stanton will Kandidat der Demokratischen Partei für das Amt des US-Präsidenten werden. Im Laufe der Kampagne kommen Gerüchte auf, er habe seine Frau betrogen. Gelungenes Politding aus der Zeit, als wir noch solche Probleme hatten. USA/F/GB/D/J 1998. Mit John Travolta (Jack Stanton), Emma Thompson (Susan Stanton), Billy Bob Thornton (Richard Jemmons). Regie: Mike Nichols.

Tele 5, 20.15

Monaco Franze – Der ewige Stenz (3)

Kalt erwischt!

Vielleicht die schwächste Folge der Monaco-Saga – und doch, und doch: Der kleine Münchner Gauner Tierpark-Toni schwört, dass er sich am stadtbekannten Monaco rächen wird. Mit Helmut Fischer (Franz »Monaco Franze« Münchinger), Ruth Maria Kubitschek (Annette von Soettingen), Erni Singerl (Irmgard), Christine Kaufmann (Olga Behrens), Wolfgang Fierek (Tierpark-Toni), Walter Sedlmayr (Dr. Felix Hallerstein). Regie: Helmut Dietl. Drehbuch: Helmut Dietl, Patrick Süskind. D 1983.

BR Fernsehen, 22.00

37°: 20-40-60: Unser Leben!

Die Zwanziger: Aufbruch!

Achtung, Konzept: Menschen aus drei Generationen werden in einer dreiteiligen Langzeitbeobachtung zwei Jahre lang begleitet. In Folge eins starten die Zwanziger ins Leben. Max, Ehsan und Antonia: Max will Sternekoch werden, Ehsan träumt von einer Karriere als Schauspieler und Antonia will für ein Jahr in ein Kinderheim auf den Philippinen. Solange es die halt noch gibt. Aber vergessen wir nie: Nur die Jungen bieten etwas Neues, und sie sind nicht sehr lange jung, hat William S. Burroughs gesagt.

ZDF, 22.15

Ein Köder für die Bestie – Cape Fear

Noch ein Gauner. Nach seiner Haft kennt der Sexualverbrecher Cady nur ein Ziel: Rache. Er terrorisiert die Familie des Anwalts Bowden, der für seine Verurteilung verantwortlich war. Dabei hat er es vor allem auf dessen junge Tochter Nancy abgesehen. Uralte Ängste, großes Kino. Mit Gregory Peck (Sam Bowden), Robert Mit­chum (Max Cady), Polly Bergen (Peggy Bowden). USA 1962. Regie: J. Lee Thompson.

3sat, 22.25

Deutschboden

Raus aus Berlin, rein in den Alltag einer Brandenburger Kleinstadt: Aufbruch nach Zehdenick. Der Autor und Journalist Moritz von Uslar macht sich auf die Suche nach dem anderen Leben. Und er trifft Menschen, die er mag, die ihn beeindrucken. Das war 2014. Und ist in gewissem Sinne historisch.

RBB, 23.45