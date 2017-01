Massaker zum Jahreswechsel

Vorheriges

Bei einem Anschlag auf einen bekannten Nachtclub in Istanbul wurden in der Silvesternacht mindestens 39 Menschen getötet und 69 weitere zum Teil schwer verletzt. Unter den Opfern sind nach Angaben des Innenministers mindestens 16 Ausländer. Der laut Zeugenaussagen als Weihnachtsmann verkleidete Attentäter tötete um 01.15 Uhr (Ortszeit) zuerst einen Polizisten und einen Zivilisten am Eingang des am Bosporusufer im Stadtteil Ortaköy gelegenen Reina Clubs. Anschließend eröffnete er mit einem Sturmgewehr das Feuer auf die rund 600 Feiernden im Inneren des Gebäudes. Die Regierung spricht von einem Terroranschlag, nach dem flüchtigen Schützen wurde eine Großfahndung eingeleitet. Die Radio- und Fernsehaufsichtsbehörde (RTÜK) verhängte eine Nachrichtensperre. Während sich bis Sonntag niemand zu dem Massaker bekannt hatte, bezichtigten einige regierungsnahe türkische Journalisten die USA und die NATO, den Anschlag mit Hilfe der Gülen-Bewegung und des »Islamischen Staates« (IS) begangen zu haben.

Der von Filmstars und Fußballprofis ebenso wie von Touristen und westlich orientierten Unternehmern frequentierte Reina Club ist einer der bekanntesten Feierorte Istanbuls. Der Besitzer des Clubs sowie ein Großteil der Mitarbeiter gehören der in der Türkei diskriminierten und von Islamisten verfolgten alevitischen Glaubensgemeinschaft an.

In den letzten Wochen hatten islamistische und nationalistische Gruppierungen in der Türkei eine Hasskampagne gegen die als unislamisch verstandenen Weihnachts- und Silvesterfeiern veranstaltet. So sorgte eine Straßentheatervorführung der Gruppe »Alperen Ocaklari«, die zum Spektrum der faschistischen »Grauen Wölfe« zählt, landesweit für Schlagzeilen. Dabei bedrohte ein osmanischer Krieger einen Weihnachtsmann mit einer Pistole und verprügelte ihn. »Heute zum letzten Mal, das ist die letzte Warnung: nicht feiern!« titelte zudem die Zeitung Milli Gazete am 31. Dezember. Das Blatt gehört zur islamistischen Milli-Görüs-Bewegung, in der auch Präsident Recep Tayyip Erdogan seine politischen Wurzeln hat.