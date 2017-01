»Auch wieder ärgerlich«

Beflügelt von der Sperre seiner Teamkollegen? Sergej Ustjugow beim 10-Kilometer-Sieg am Sonntag Foto: Peter Schneider/KEYSTONE/dpa-Bildfunk

Bei der Tour de Ski, die am Sonnabend mit dem Sprint im Münstertal/Schweiz begann, können sich die deutschen Langläufer etwas mehr ausrechnen als im vergangenen Jahr. Unter anderen pausieren die norwegischen Rekordweltmeister Marit Björgen und Petter Northug. Vorjahressiegerin Therese Johaug (ebenfalls Norwegen) ist nach einem positiven Dopingtest gesperrt. Als Reaktion auf Vorwürfe im »McLaren-Bericht« wurden sechs russische Topathleten vom Skiweltverband FIS bis auf weiteres suspendiert. Und dennoch sind die sportlichen Aussichten der Athleten des Deutschen Skiverbands (DSV) nicht eben überragend.

Mit Blick auf die WM im finnischen Lahti Ende Februar nennt der Sportliche Leiter des DSV, Andreas Schlütter, die Tour ein »Zwischenhighlight«. »Der Fokus liegt ganz klar auf der WM. Wir konzentrieren uns deshalb auf einzelne Rennen und weniger auf die Gesamtwertung.« Die Zeiten, in denen deutsche Loipenasse um den Gesamtsieg kämpften, sind allerdings schon lange vorbei. Haushohe Favoriten sind trotz aller Ausfälle die überragenden Norweger. Den Weltcupführenden Heidi Weng und Martin Johnsrud Sundby können wohl am ehesten noch ihre Teamkollegen Ingvild Flugstad Östberg und Finn Haagen Krogh gefährlich werden. Und je länger die Tour dauert, desto mehr Athleten dürften zugunsten einer optimalen WM-Vorbereitung aussteigen. »Die Chance, auch einmal große Dinge zu leisten, ist definitiv da«, meint Schlütter.

Zunächst einmal streben die DSV-Athleten aber wie in den Vorjahren nur Top-ten-Plazierungen an. Und so waren sie am Silvesterabend durchaus zufrieden mit dem Auftakt. Einerseits. Drei einstellige Plätze bedeuteten das bislang beste Saisonresultat. Andererseits hatten Thomas Bing (8.), Sandra Ringwald (8.) und Hanna Kolb (9.) den Finaleinzug nur um Zehntelsekunden verpasst. Vor allem Ringwald und Kolb wirkten im Ziel der Halbfinals alles andere als glücklich. Die Schwarzwälderin Ringwald hatte auf der überaus schweren Strecke mit zwei Anstiegen am letzten Berg ihre Probleme. »Da war ich völlig fertig«, rekapitulierte sie, nachdem sie den Platz im Finale auf der Zielgeraden knapp verpasst hatte.

Ähnlich erging es Kolb. Sie kam bereits vor dem ersten Anstieg ins Straucheln und musste dann eine Lücke schließen. Diese Kraft fehlte ihr am zweiten Berg, wo sie sich einen Rückstand einhandelte, den sie nicht mehr wettmachen konnte. »Wenn ich sehe, dass Laurien van der Graaff aus der Schweiz ins Finale gekommen ist, dann war der Stolperer definitiv schon die Vorentscheidung«, sagte die Stuttgarterin.

Bing dagegen war sichtlich zufrieden, nachdem es bei ihm zuletzt überhaupt nicht rund gelaufen war. Vor allem sein Viertelfinale war hervorragend. Das lief er von der Spitze weg und ließ sich auf keinerlei Positionskämpfe ein. Ähnliches versuchte er im Halbfinale, doch da waren die Gegner von einem anderen Kaliber. »Wir wollen immer Top-ten-Plätze«, zog Herrentrainer Janko Neuber auch für seinen Kollegen bei den Frauen, Torstein Drivenes, das Fazit. »Das haben wir heute geschafft, und damit sind wir sehr zufrieden. Aber wenn man sieht, dass nur Kleinigkeiten gefehlt haben, um mehr zu erreichen, ist es auch wieder ärgerlich«. Von diesem Team seien im Laufe der Tour noch Angriffe zu erwarten.

Der Abstand zur Spitze war allerdings noch recht groß am Sonnabend. Das Damenrennen gewann die Schwedin Stina Nilsson. Bei den Herren triumphierte Sergej Ustjugow aus Russland, der dann auch am Neujahrstag über 10 Kilometer unschlagbar war. Womöglich beflügelte ihn der Umgang der Funktionäre mit seinen Teamkollegen. Am Freitag waren Widersprüche der sechs vom Weltverband FIS wegen Dopingverdachts gesperrten russischen Athleten abgelehnt worden. Die Dopingkommission habe entschieden, »die provisorischen Sperren aufrechtzuerhalten«, teilte die FIS mit. Die Begründung sei den Sportlern »persönlich mitgeteilt« worden.

Olympiasieger Alexander Legkow hatte als prominentester aus dem Sextett nach der Sperre über seinen Rechtsbeistand mitteilen lassen, dass »nur deswegen Ermittlungen eingeleitet wurden, weil sich an den Probenflaschen (von Olympia in Sotschi) angeblich Spuren befinden, die auf deren Öffnung hinweisen«. Alle sechs Athleten hatten ihre Unschuld eidesstattlich versichert.