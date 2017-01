Unter Bestien

Foto: wikimedia.org/Commons/public domain

Die Drägerwerk Aktiengesellschaft in Lübeck gehört zu den deutschen Konzernen, denen trotz ihrer Verstrickungen in die Kriegswirtschaft der Nazis und trotz der Ausbeutung von Zwangsarbeitern ein schneller Wiederaufstieg nach 1945 gestattet wurde. Heute beschäftigt Dräger weltweit fast 14.000 Mitarbeiter und ist für seine Medizintechnik bekannt. Aber auch mit der Entwicklung der Atemluftversorgung in U-Booten und Panzern oder Ausrüstungen für Kampfschwimmer ist die Firma gut im Geschäft. Die ABC-Schutzsysteme für die Panzer »Leopard«, »Fuchs« und »Dingo« kommen von dieser Firma.

Das Leiden der Zwangsarbeiterinnen, die für die Drägerwerke im letzten Kriegsjahr Gasmasken produzierten, war unfassbar. Das wird in dem Buch »Ein KZ in Wandsbek« des in diesem Bezirk Hamburgs lebenden Schulleiters Stefan Romey, der auch Vorsitzender der »Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte« ist, deutlich. Selbst Lesern, die sich eingehend mit den Bedingungen in den fast 1.000 Lagern der Nazis befasst haben, wird angesichts der detailreichen, auf Berichten von überlebenden Frauen aus diesem KZ beruhenden Schilderungen das Grauen aufs neue greifbar. Das bereits 1994 erschienene Buch hat der VSA-Verlag jetzt in einer erweiterten Fassung neu aufgelegt.

Das Wandsbeker KZ wurde im Juni 1944 als erstes Frauenaußenlager des KZ Neuengamme auf einem Gelände neben der Hamburger Niederlassung der Drägerwerke errichtet. Mehr als 500 Frauen, fast alles politische Häftlinge aus dem KZ Ravensbrück, mussten dort Gasmasken produzieren. Sie waren in vier Baracken untergebracht. Die Berichte über die Zustände Alltag im Lager und den benachbarten Fabrikräumen sind schwer zu ertragen. Die Frauen hatten einen Zwölf-Stunden-Tag, mussten bei um die 35 Grad bis zum Umfallen schuften. Schutzkleidung gab es nicht, Entzündungen und Verbrennungen waren an der Tagesordnung. Die Nacht verbrachten die Frauen auf Pritschen in den mit Ungeziefern und Ratten verseuchten Baracken, ständig drohten stundenlange Appelle im Freien und willkürliche Strafen.

Foto: wikimedia.org/Commons/CC BY-SA 3.0

Leider hat sich Romey die Kritik an seinem Buch – er hätte die Verantwortung des Unternehmens und von dessen Chef Heinrich Dräger (1898–1986) nicht ausreichend herausgearbeitet, weil er vom Konzern bei seinen Arbeiten unterstützt wurde, für die erweiterte Fassung offenbar kaum zu Herzen genommen. Zwar erwähnt er, dass Dräger schon vor 1933 in die geheime, weil verbotene Wiederaufrüstung des Reiches und in der NS-Zeit in die Vorbereitungen für einen Gaskrieg verstrickt war und dass die Drägerwerke mehr als 1.200 Zwangsarbeiter für sich schuften ließen. Aber er relativiert dies mit dem Verweis auf eine Bewertung des Historikers Bernhard Lorentz (Jahrgang 1971), dass Heinrich Dräger sich »den Anforderungen des Regimes anpasste, ohne selbst die Entwicklung zu forcieren«. Ob ein Mann wie Lo­rentz, der laut Manager Magazin vom Wirtschaftsberatungsunternehmen Ernst & Young engagiert wurde, ein guter Kronzeuge ist, darf bezweifelt werden.

Dennoch ist Romeys Darstellung des Umgangs mit der Schuldfrage nach 1945 erhellend. So wurde der als besonders sadistisch geltende Lagerkommandant Johannes Steenbock zu 20 Jahren Haft verurteilt, aber so gut wie alle anderen SS-Leute und Aufseherinnen aus dem Lager kamen straffrei davon. Heinrich Dräger wurde im Entnazifizierungsverfahren erst in die Kategorie »Mitläufer« ein-, aber schon 1948 in die Kategorie »Entlasteter« umgestuft. Die Briten benötigten seine Atemschutzgeräte für den Steinkohlebergbau in ihrer Zone.