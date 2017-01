Nachschlag: Schmaler Grat

Ohne Klischee keine Kuba-Reportage von Arte: Kaputter Oldtimer am Malecon in Havanna, 23. Dezember 2011 Foto: Enrique de la Osa/Reuters

Der Dokumentarfilm der Mainzer Journalistin Lourdes Picareta bewegt sich auf dem schmalen Grat, der hierzulande für Berichte über Kuba und Sozialismus zugelassen ist: Nichts Gutes übers System, reine Sympathie mit jedem, der dort lebt. Emotion statt Analyse. Übertragen auf die DDR die Geschäftsidee von Super Illu und MDR. Daher: Alle Kubaner sind mindestens im ökonomischen Widerstand – bis auf ein Bergdorf hinter den sieben Bergen. Dort in der Sierra Maestra glauben sie noch an die Revolution und trichtern sie Schulkindern ein. Ansonsten: Die Besitzerin einer bröckligen Villa in Havanna freut sich über Dollars von US-Touristen, die ein Sohn Fidel Castros begleitet; ein Restaurantchef finanziert die Sanierung eines Herrenhauses; findige Burschen schicken auf Festplatten Filme, Shows, Nachrichten aus dem »Westinternet« bis ins kleinste Dorf; etwas Ökologie und Musik, Tanz, Rum in Santiago de Cuba. Immerhin: Den Kapitalismus fürchten so ziemlich alle Gesprächspartner. (asc)