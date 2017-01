Rente unter Grundsicherungsniveau

Zu jW vom 24./25./26. Dezember: »›Amazon sollte Personalkosten unnötig zahlen‹«

Altersarmut droht, nicht nur bei Amazon. Merke: Wer nicht kämpft, hat schon verloren! Jeder zweite Beschäftigte in Deutschland muss im Alter mit einer gesetzlichen Rente unter dem Grundsicherungsniveau (analog Sozialhilfe bzw. Hartz-IV-Strafvollzug) rechnen. Das geht aus Daten der Bundesregierung und des Statistischen Bundesamtes hervor.

Derzeit ist ein Bruttogehalt von monatlich 2.330 Euro nötig, um nach durchschnittlich 38 Erwerbslebensjahren eine eigenständige gesetzliche Armutsrente in Höhe der Grundsicherung (analog Sozialhilfe) zu erzielen. Von den 37 Millionen Beschäftigten, die in der aktuellen Verdienststrukturerhebung des Statistikamts erfasst sind, verdienen 19,5 Millionen Erwerbstätige weniger. Damit bekommen voraussichtlich 52 Prozent der Beschäftigten im Alter eine Rente unter dem (derzeitigen) durchschnittlichen Grundsicherungsbedarf von 795 Euro.

Reinhold Schramm, per E-Mail

Bewusst unzulängliches Alibi

Zu jW vom 22. Dezember: »›Sie können auch die Qualität kontrollieren‹«

(…) Schon der hierzulande übliche Umgang mit Arbeitnehmern zeigt allzu deutlich, dass die wirtschaftshörige Politik den Unternehmen ein Recht auf Gewinne einräumt, das weit über den Rechten derer angesiedelt ist, die diese letztlich erwirtschaften. Leiharbeit, prekäre Arbeitsverhältnisse oder Hartz-IV-Empfänger, die vor Weihnachten mal eben zu einer Nachtschicht in einer Versandabteilung gezwungen werden, sind nur die hiesige Spitze des Eisberges. Je weiter entfernt die Länder sind, aus denen wir Waren beziehen, um so desaströser sind die Verhältnisse, unter denen sie hergestellt werden. (…) Zur Beseitigung dieses Missstandes ist ein kleiner Aktionsplan in Unternehmensverantwortung ein bewusst unzulängliches Alibi. (…)

Andreas Golisch, per E-Mail

Zuständigkeiten

Zu jW vom 24./25./26. Dezember: »Streit im Wikipedia-Schiedsgericht«

Sie schreiben richtig: »Das Schiedsgericht der Enzyklopädie kommt zum Tragen, wenn Wikipedia-Autoren sich um Inhalte streiten und nicht einig werden, was häufig bei politischen Themen und Artikeln der Fall ist.« Ohne weitere Erläuterung erweckt das jedoch den Eindruck, als ob im Wikipedia-Schiedsgericht über Wikipedia-Inhalte entschieden würde.

Auf der Seite des Wikipedia-Schiedsgerichtes heißt hierzu: »Die Zuständigkeit des Schiedsgerichts ist auf folgende Fälle beschränkt: 1) kommunikative Auseinandersetzungen zwischen Benutzern (persönliche Angriffe, Wikiquette, Verunglimpfung etc.), 2) Auseinandersetzungen um Adminfunktionen, 3) Sockenpuppenmissbrauch, 4) wiederholte und vorsätzliche Verstöße gegen Wikipedia-Grundsätze (NPOV, Was Wikipedia nicht ist, Theoriefindung, Urheberrechte beachten). Konflikte zu inhaltlichen Fragen im Artikelnamensraum werden nicht durch das Schiedsgericht entschieden.« (…)

Sebastian Wallroth, per E-Mail

An Folter beteiligt

Zu jW vom 19. Dezember: »Die Innenseite des Klassenkampfes«

Heißen Dank an Götz Eisenberg und vielen Dank an die junge Welt, dass sie ihre Leser auf diesen verdienstvollen Psychologen und Sozialwissenschaftler aufmerksam macht, der sich traut, sich in der Tradition von Adorno und anderen mit der aktuellen Politik auseinanderzusetzen und mit seinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit zu gehen, statt sich resigniert in irgendeine Elfenbeinturmnische zurückzuziehen! (…) Es scheint auch an dem Rechtsruck der Medien insgesamt zu liegen, dass es immer weniger Psychologen gibt, die sich auch gesellschaftskritisch zu Wort melden wollen oder können. Nicht wenige von ihnen prostituieren sich in der Werbung oder für noch schlimmere Manipulationen: Vor wenigen Jahren wurde bekannt, dass sich Psychologen in den USA auch zur Verfügung gestellt hatten, um raffinierte Foltermethoden zu erfinden und anzuwenden.

Josie Michel-Brüning, per E-Mail

Wasserfrage zentral

Zu jW vom 23. Dezember: »Kinder sterben in La Guajira«

Der interessierte Leser konnte sich schon zweimal, bei einem Filmfestival im Berliner Babylon und vor kurzem im Sender 3sat, mit dem nahezu aussichtslosen Kampf der Wayúu Nordostkolumbiens um ihr traditionelles Leben oder doch eine menschenwürdige neue Existenz auseinandersetzen (…) – in dem Film »La buena vida – Das gute Leben«. Zentraler Punkt ist auch da die Wasserfrage, die sich durch die »freiwillige« Umsiedlung der Bevölkerung weiter nach Nordosten in die Halbwüste der »Alta Guajira« noch verschärft. Sämtliche Zusagen des Betreiberkonsortiums der Kohlegrube El Cerrejón wurden nicht eingehalten, obwohl doch die gewaltigen Profite von Anglo American, BHP Billiton und Glencore eine zuverlässige Wasserversorgung für Mensch und Tier sowie den Pflanzenanbau durchaus ermöglichen würden! Auch eine Rede des jungen Anführers der Gemeinde Tamaquito vor den Glencore-Aktionären brachte keine Wende. Nur jeweils für ein paar Tage konnten – wie der Film erwähnt – Angriffe der Guerilla auf die Kohlenbahnlinie diesen im wahren Sinne des Wortes mörderischen Kohleförderbetrieb zum Halt bringen. Das ist der Extraktivismus der Transnationalen.

Im kleineren venezolanischen Teil der Gua­jira-Halbinsel ist die Wasserversorgung per Tankwagen kostenlos, und die Bevölkerung erhält vom Staat Lebensmittelbeihilfen. Der bolivarische Staat hat seine Region Guajira nicht abgeschrieben!

Volker Wirth, Berlin