Reißerischer Artikel

Zu jW vom 23. Dezember: »Beugehaft für Bachmann!«

Was soll die Forderung nach einer höchst problematischen juristischen Maßnahme (Beugehaft), zumal Herr Bachmann für sich reklamieren könnte, sich gegebenenfalls selbst zu belasten und nicht auszusagen. Zunächst müssten auf der Basis der bekannten Informationen Ermittlungen eingeleitet werden. Dies wäre ja wohl die erste Forderung. Ein solch reißerischer Artikel ist nur ärgerlich und begegnet uns sonst schon oft genug in den Medien.

Magdalena Storm-Wahlich, per E-Mail

Als Kollateralschäden abgehakt

Zu jW vom 27. Dezember: »V-Mann als ­Chauffeur«

Der frühere Verteidigungsminister Peter Struck hat einen ähnlich unsterblichen Satz wie Merkels »Wir schaffen das« von sich gegeben. Struck damals: »Deutschland wird am Hindukusch verteidigt.« Wenn das stimmt und wenn man sich der Meinung des Chefs der Innenministerkonferenz Klaus Bouillon anschließt, »wir« befänden uns im Kriegszustand, dann sind »wir« ganz schön auf dem Rückzug. Die Front verläuft mitten durch den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Dennoch hat sich die bundesdeutsche Verteidigungsministerin ins feindliche Hinterland begeben. Bei ihrem Weihnachtsbesuch in Afghanistan hat sie die Soldaten gelobt: »Sie stehen dafür ein, dass wir uns nicht unterkriegen lassen vom Terror, dass wir uns wehren gegen diejenigen, die andere Menschen terrorisieren.«

Muss man sich nun Sorgen machen um das dort stationierte US-amerikanische Personal, weil jetzt endlich Vergeltung angekündigt wird für die Bombardierung von Hochzeitsgesellschaften und anderen Terrorakten gegen die Zivilgesellschaft? Nicht doch. Über die Opfer des »islamistischen Terrors« dürfen und müssen Tränen vergossen werden, die »demokratischen« Terroropfer werden allenfalls als Kollateralschäden abgehakt. Seehofer hingegen will »nur« die gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik überdenken und neu justieren. Tja, wo jeder analytische Sachverstand fehlt, beteiligt man sich gern an einem Wettstreit über die dämlichsten Sprüche. Was auf den Prüfstand gehört, ist die gesamte Interventions- und Regime-Change-Politik der westlichen Wertegemeinschaft.

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

Militärische Großmachtambitionen

Zu jW vom 15. Dezember: »›Galileo‹-Satelliten nehmen Arbeit auf«

Vorrangiges Motiv für die Entwicklung eines eigenen Navigationssystems dürfte für die EU wohl sein, sich militärisch für die sich abzeichnenden Kriege um immer knapper werdende Ressourcen und Kapitalverwertungsmöglichkeiten auch auf diesem Gebiet hochzurüsten. Trotz der permanenten Freundschaftsbeteuerungen hält man wohl doch ein Szenario für möglich, dass z. B. im Ernstfall der Partner aus »Gods own Country« mal sein GPS ausschalten und damit auch gegen Europa das »America first« mit militärischen Mitteln leichter durchsetzen könnte. Aber auch für die eigenen militärischen Großmachtambitionen weltweit ist natürlich ein unabhängiges Navi für die EU unerlässlich.

Dieter Reindl, Nürnberg

Gut gehütetes Geheimnis

Zu jW vom 22. Dezember: »Schrotthändlerin des Tages: Ursula von der Leyen«

»Ach, wie ist doch interessant die Zeitung für das Vaterland …« Matin Baraki enthüllt so ganz nebenbei, dass »aus den Beständen der NVA« U-Boote an Indonesien »verschenkt« wurden. Donnerwetter, nun habe ich jahrzehntelang in der NVA gedient und erfahre durch diese wie nebenher erwähnte großartige Behauptung, dass die NVA überhaupt U-Boote hatte. Ein bis zum 22. Dezember gut gehütetes Geheimnis, das bestimmt alle ehemaligen Angehörigen der Volksmarine überraschen wird. (…)

Wolfgang Kroschel, Cottbus

DDR hatte keine U-Boote

Zu jW vom 22. Dezember: »Schrotthändlerin des Tages: Ursula von der Leyen«

Es mag ja sein, dass einige Redakteure Eurer Zeitung, die ich fast täglich eigentlich sehr gern lese, noch so jung sind, dass sie nicht wissen können, dass die DDR gar keine U-Boote hatte, die an Indonesien hätten verkauft werden können. Dass sie Peter Struck aber zum Verteidigungsminister einer CDU-FDP-Regierung machen, die diese Deals damals einfädelte, hätte man aber doch schon googeln können, wenn für das konsequente Recherchieren die Zeit nicht reicht. Auch bei diesen kleineren Artikeln sollte die Sorgfaltspflicht nicht vernachlässigt werden.

Holger Neidel, per E-Mail

»Friedensstadt« Augsburg

Zu jW vom 27. Dezember: »Bombiges Fest«

In den Berichten über die Entschärfung der Weltkriegsbombe und die Massenevakuierung in Augsburg am Weihnachtstag wurde nicht erwähnt, dass die bayerische Stadt als Bombenziel nicht zufällig ausgesucht war. Schließlich waren Augsburg und seine Umgebung ein Zentrum wichtiger Rüstungsvorhaben der Nazidiktatur. Hier wurden Kampfflugzeuge, U-Boot-Motoren, Kriegswaffen und Rüstungsgüter aller Art hergestellt und erprobt. Leider ist dies immer noch so: Nach wie vor sind die hier angesiedelten Rüstungsbetriebe wie Renk AG, MT Aerospace AG, Premium Aerotec GmbH, die Forschungs-, Erprobungs- und Rüstungsfabrik MBDA im nahen Schrobenhausen und die gigantische Cyberkriegsantennenanlage in Gablingen potentielle Angriffsziele im Kriegsfall. Dass Augsburg sich offiziell »Friedensstadt« nennt, ist eine Verhöhnung aller hier Lebenden.

Franz Egeter, DFG-VK Augsburg