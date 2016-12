Utopie im Untergang

Heißa hopsa: Die vier Reiter der Apokalypse haben für 2017 aufgesattelt. »Das Zusammenfallen des Ändern[s] der ­Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefaßt und rationell verstanden werden« (Karl Marx, 3. These über Feuerbach) Foto: wikimedia.org/Commons/public domain

Ist die Welt noch zu retten? Wo man hinschaut, sind Kollaps und Katastrophe nicht weit: Kriege, Klimawandel, weltweite Flüchtlingsströme, Finanzmarktdebakel und nicht zuletzt ein Europa, das zwischen Globalisierung und Nationalismus zerrieben wird. Es verwundert kaum, dass Untergangsprophetien in diesen Krisenzeiten wieder Konjunktur haben. Dass daher gerade der Archetypus dieses Genres, die »Offenbarung des Johannes«, auf höchstes Interesse stößt, mag wohl auch den Manesse-Verlag zu einer Neuübersetzung der »Apokalypse« von Kurt Steinmann in bibliophiler Aufmachung bewogen haben.

Klar ist die Sprache dieser Edition, getragen von einem Pathos des Schicksalhaften. Denn in der Tat scheint das, was der Prophet und Prediger sieht und dokumentiert, unausweichlich: Um die Dekadenz der Menschheit zu strafen, ja, um dem Neid, dem Hass, der Gier und Völlerlei ein Ende zu bereiten, kündigt Gott samt seinen himmlischen Heerscharen den Untergang an. Nur wer ihm – trotz Verfolgung der Christenheit zur Entstehungszeit des Textes – Treue geschworen hat, dem wird das Heil versprochen. Die anderen geraten mit der Öffnung der sieben Siegel in die Hölle auf Erden: Von Meteoriten, Erdbeben, Feuersbrünsten bis hin zur Ankunft von Heuschrecken mit Skorpionschwänzen, Drachen und legendären Hybridwesen, die nichts als das Böse schlechthin verkörpern, reichen die Strafen und Qualen für die Abtrünnigen. Gegeißelt wird die Hure Babylon, die metaphorisch auf vielerlei Verirrungen der antiken Gesellschaft verweist. Man denke an das von Korruption und Machtkampf zerfressene Römische Reich, die vom rechten Pfad abgekommenen Häretiker oder vielleicht gar an frühkapitalistische Ausbeutungsmuster. Zumindest weist die Offenbarung nachdrücklich auf all jene hin, die skrupellos allzu lange an ihr verdienten.

Obgleich uns heute das dichte und absonderliche Symbolsystem fremd sein mag, erweist sich der mit fulminanten Illustrationen von Daniel Egnéus angereicherte Text als aktueller denn manch zeitgenössischer Roman. Steinmann hat das Endzeitgeschehen sprachlich entstaubt und um hilfreiche Kommentare jeweils auf den linken Seiten ergänzt. Die Worte atmen nunmehr einen modernen Geist. Unabhängig von ihrer traditionell theologischen Grundierung liest sich die Offenbarung wie eine politische Mahnung zum Wandel im Hier und Heute, zur Änderung unserer Lebensverhältnisse.

Sehen wir in den Folgen der globalen Erwärmung etwa die Vorboten eines Weltgerichts, so liefert dies keinen Anlass zum Pessimismus. Im Gegenteil: Die Apokalypse gleicht keiner Auslöschung, sondern birgt eine Utopie, die nach dem Kampf gegen die dunklen Kräfte des Daseins zur Reife kommen kann: »Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde.« Selbst wenn Jürgen Kaube im Nachwort das bilderreiche Fantasy-Geschehen wieder nüchtern (bis langweilig) zu erden versucht, zielt die Offenbarung auch für die zeitgenössischen Leser weit über das Kleinklein des Lebens hinaus. Noch im finstersten Kern der Apokalypse findet sich Hoffnung.