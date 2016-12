Heute: Klassenkampf

Vorheriges

»Was kommt morgen auf die Eins?« So oder ähnlich lautet die Frage, die täglich mehrmals Gegenstand von Redaktionskonferenzen, Kreativrunden und nicht selten lebhaften Debatten ist: Passt das Foto? Trifft die Schlagzeile? Versteht man den Witz? Muss es schon wieder ein Thema aus dem Ausland sein? Und hinterher geht es dann mitunter richtig zur Sache, wenn etwa eine Kollegin oder ein Kollege bei der allmorgendlichen Blattkritik die am Vortag gefundene Lösung zerpflückt. Der Aufmacher auf der Titelseite lässt in aller Regel niemanden kalt, es ist ja auch nicht irgend­ein Text unter vielen: Er soll abseits des medialen Mainstreams eigene Inhalte profilieren, neugierig machen auf die junge Welt und ihre besondere Sicht auf das politische Weltgeschehen. Er ist gleichsam unsere Visitenkarte.

Was aber tut eine Redaktion, wenn aktuelle Zuspitzungen in der Ukraine, in Syrien oder in der Türkei mehrere Tage in Folge, gar Wochen hindurch nach vorne drängen? Wann setzen bei den Leserinnen und Lesern Gewöhnung und Ermüdung ein, wächst das Verlangen nach Themenwechsel und Akzentverschiebung, nach Nachrichten positiven Inhalts gar? Das sind sehr praktische Fragen, denn das, was es im verstrichenen Jahr an dieser prominenten Stelle zu vermelden gab, war für Linke leider nur selten Anlass zur Freude oder für revolutionäre Zuversicht. Das dokumentiert auch diese Titelseiten-Auswahl. Und sie zeigt doch zugleich – Stichwort Erster Mai, Stichwort Proteste gegen TTIP und CETA, Stichwort Kuba –, dass und wie Gegenwehr gegen die Zumutungen der neoliberalen Kriegs- und Kürzungspolitik möglich ist, bündig zusammengefasst im Motto der XXI. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz: »Selber tun«. Es zeigt auch, wie diese Zeitung in den Kämpfen für Fortschritt, Frieden und soziale Gerechtigkeit verwurzelt, ja Teil dieser Bewegung selbst ist. Und wie sehr es nottut, an die Erfolge, die es 2016 allen Rechtsentwicklungen zum Trotz schließlich auch gab, im neuen Jahr anzuknüpfen.

An Gelegenheiten für gemeinsame Aktionen wird es da jedenfalls nicht mangeln, etwa in München bei den Protesten am 18. Februar gegen die »Sicherheitskonferenz« westlicher Militärstrategen und Rüstungskonzerne oder am 8. Juli in Hamburg anlässlich des dort stattfindenden G-20-Gipfels. Oder im Gedenken an den 100. Jahrestag der Oktoberrevolution. Nicht nur heute – alle Tage: Klassenkampf. In diesem Sinne auf ein besseres Jahr 2017!