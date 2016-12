Foto der Woche

Foto: China Stringer Network/Reuters

In Xiangyang in der chinesischen Provinz Hubei demonstrieren Einwohner am Dienstag den Einsatz einer »Smogkanone«. Diese solle laut Aussage der Erschaffer eine »Kanonenkugel« aus Wasser sowie aus Tabak gewonnenem Teer abfeuern, um die Bürger auf die Bedeutung des Umweltschutzes hinzuweisen. In vielen Regionen des Landes, vor allem in den Städten, ist gesundheitsgefährdender Smog ein großes Problem. Die Regierung versucht, der Luftverschmutzung mit temporären Fahrverboten und Auflagen für Emissionen verursachende Unternehmen beizukommen. Am Donnerstag hat das chinesische Umweltministerium vor einer Verschärfung der Smogsitua­tion im Norden des Landes gewarnt. Eine ungünstige Wetterlage könne über den Jahreswechsel zu einer weiteren Zunahme der Belastung in der Region Beijing-Tianjin-Hebei sowie in deren Nachbarprovinzen führen. (Reuters/jW)