Armut, von der Wiege bis zur Bahre

Foto: Rainer Jensen/dpa-Bildfunk

Die Partei Die Linke hat der Bundesregierung vorgeworfen, arme Kinder und arme ältere Menschen in Deutschland gegeneinander auszuspielen. »Nach EU-weit gültigen Kriterien ist der Anteil von Einkommensarmen bei den Alten ähnlich hoch wie bei den Kindern«, sagte der rentenpolitische Sprecher der Linksfraktion Matthias W. Birkwald am Donnerstag gegenüber dpa. »Wir haben ungefähr zwei Millionen arme Kinder und 2,7 Millionen Menschen in Altersarmut. Wir müssen beides bekämpfen.«

Birkwald kritisierte vor allem Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU), der am 22. November gegenüber dpa gesagt hatte: »Die Armut im Alter ist derzeit nicht das größte Problem, im Gegenteil. Nur gut drei Prozent der über 65jährigen sind auf Grundsicherung angewiesen, während die Armut von Kindern bei 16 Prozent liegt.« Zwei Tage später hatte Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) geäußert, das Ausmaß von Altersarmut dürfe nicht überschätzt werden, und auf die vielen Kinder mit Grundsicherung verwiesen. Birkwald kritisierte: »Es ist unwürdig, dass sich das sozialdemokratisch geführte Sozialministerium an den Versuchen beteiligt, die Altersarmut wegzudefinieren.«

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Frank Bsirske, begrüßte am Donnerstag, »dass Frau Nahles im Grundsatz vom alleinigen Paradigma der Beitragssatzstabilität abkehrt«. Das herrschende Rentenparadigma besage, die Beiträge dürften nicht steigen, das Rentenniveau aber dürfe sinken. »Was wir brauchen, das ist ein echter Kurswechsel«, sagte er gegenüber dpa. »Die Renten müssen wir stabilisieren und dann schrittweise anheben. Dafür wird es massiv höhere Steuerzuschüsse geben müssen. Und es wird eine Anhebung des Beitragssatzes über die bisher festgeschriebene Grenze geben müssen.« Laut Nahles soll der Beitrag zur Rentenversicherung bis 2045 nicht über 25 Prozent steigen, derzeit ist eine Grenze von 20 Prozent bis 2020 und 22 Prozent bis 2030 festgeschrieben.

Auch nach Ansicht der IG Metall müsse die Rente zentrales Thema im Bundestagswahlkampf werden. »Die Angst vor Altersarmut ist bei den Menschen so stark verbreitet, dass alle gesellschaftlichen Akteure gut daran tun, das Thema aufzugreifen«, sagte der IG-Metall-Sozialexperte Hans-Jürgen Urban der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten vom Freitag laut einer Vorabmeldung. Der Vorwurf von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Gewerkschaft fördere den Rechtspopulismus, habe ihn erschreckt. »Ich halte diese Äußerung für gänzlich unpassend, ja für indiskutabel«, äußerte das geschäftsführende Vorstandsmitglied der IG Metall. Nicht Interessenvertreter, die Sorgen aufgreifen und Lösungen vorschlagen, fördern nach Ansicht Urbans den Zulauf zu den Rechten, sondern diejenigen, die vor allem die jungen Menschen mit den Sorgen allein ließen.

Dem entgegen warnte er Bundesvorsitzende des Verbands »Die jungen Unternehmer«, Hubertus Porschen, am Donnerstag vor steigenden Renten. Der Politik fehle der Mut, die Rente »Generationen gerecht« zu gestalten. Sie hofiere statt dessen die Rentnerübermacht in ihrer Wähler­klientel, so Porschen. (dpa/jW)