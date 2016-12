Ein Scholz für alle Fälle

Vorheriges

Hamburgs Erstem Bürgermeister Großmannssucht vorzuwerfen, ist nicht ohne Pikanterie. Olaf Scholz (SPD) ist eher klein, und einem Vorurteil zufolge, für das oft Napo­leon als Beispiel herhalten muss, gelten kleine Männer als ehrgeizig. Politische Haltungen auf äußerliche Merkmale zurückzuführen, ist sicher unzulässig; dass Scholz ehrgeizig und machtbewusst ist, lässt sich aber kaum übersehen. Er will in der Oberliga mitspielen.

Hamburg sieht er in einer Reihe mit Metropolen wie Los Angeles, London, Budapest. Nur vor diesem Hintergrund ist die Politik des von ihm geführten »rot-grünen« Senats wirklich zu verstehen: die (gescheiterte) Olympia-Bewerbung, der Weiterbau des Prestigeobjekts Elbphilharmonie, die Ausrichtung der Gipfeltreffen der OSZE Anfang Dezember und G20 im Juli 2017. Olaf Scholz gehört zu den Politikern vom Schlage Gerhard Schröders und Joseph Fischers, die im Glauben, die vermeintliche Torheit ihrer linken Anschauungen von früher täglich vorführen zu müssen, neoliberale Konzepte rigoroser verfechten als mancher Konservative.

Was die Stadt groß macht, ist gut für alle, so das Mantra von Scholz. Dass er ausgerechnet das elitäre Konzerthaus und Millionengrab Elbphilharmonie, dessen Fertigstellung mit der Eröffnung der Aussichtsplattform Anfang November gefeiert wurde, als Wahrzeichen Hamburgs und »Ort für alle« bejubelt, ist symptomatisch. Tatsächlich ist die »Elphi« ein Symbol für kommunale Verschwendung und die Problematik sogenannter Public Private Partnerships (PPP), bei denen sich Konzerne eine goldene Nase auf Kosten der Allgemeinheit verdienen. Beim Bau des Konzerthauses am Hafen traf eine unterbesetzte Realisierungsfirma der Stadt, die dem Projekt nicht gewachsen war, auf einen der weltweit aktivsten Baukonzerne, Hochtief in Essen. Dessen Bauexperten und Juristen zogen Hamburg gnadenlos über den Tisch.

Die Kehrseite dieser Agenda machten nur eine Woche nach dem Showtermin auf dem Elphi-Dach Vertreter von sozia­len und kulturellen Einrichtungen bei einer Anhörung im Rathaus deutlich. Unisono klagten sie über die katastrophalen Konsequenzen von Kürzungen – bei Streetworkern, Beratungsstellen für Wohnungslose, Bürgerhäusern oder Stadtteilinitiativen –, die Folge der vom Bürgermeister verfügten Schuldenbremse sind. Hamburg werde »kaputtgespart«, kritisierte die Linksfraktion, die zu der Anhörung aus Anlass der beginnenden Beratungen für den fast 21 Milliarden Euro umfassenden Doppelhaushalt 2017/18 geladen hatte.

Auf die Wut über die neoliberale Politik des Senats hat Olaf Scholz eine Antwort: Das Jahr 2016 zeigte erneut, dass der Sozialdemokrat eine beinharte Law-and-Order-Politik propagiert. Ein wie entfesselt agierender Polizeiapparat bestimmt in Hamburg ordnungspolitisch die Agenda. Mit dem Gesetz nimmt er es nicht so genau. Im Mai wurde bereits die dritte Polizeibeamtin in eineinhalb Jahren enttarnt, die als verdeckte Ermittlerin die linke Szene ausgespäht hatte. Bei zweien musste die Polizei einräumen, dass die Einsätze teilweise rechtswidrig waren. Dass sie in Hamburg freie Bahn hat, wenn es gegen die »üblichen Verdächtigen« geht, zeigte auch die Einsetzung der »Task Force Drogen« im April, verkauft als Maßnahme gegen die Dealerszene auf St. Pauli, in St. Georg und im Schanzenviertel. Seitdem jagt die Truppe fast täglich als Kleindealer verdächtigte Schwarze wie die Hasen durch die Quartiere. Anwohner beklagen brutale Festnahmen, sprechen von »Racial Profiling« – Kontrollen aufgrund der Hautfarbe. Wer sich auf die Seite der Gejagten stellt, bekommt Besuch. Am 18. Juli stürmten 267 Polizisten, darunter eine mit Maschinenpistole ausgerüstete Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, das linke Wohnprojekt »Plan B« an der Hafenstraße. Die Quittung dafür, dass das Projekt Afrikanern auf der Flucht vor der Task Force nicht die Tür weist.

Anfang Dezember fuhr die Polizei in der Hafenstraße anlässlich des Ministerratstreffen der OSZE schweres Geschütz auf. Schon im Vorfeld hatte die Polizeiführung ihre neuen Waffen hergezeigt: den Polizeipanzer »Survivor« und jede Menge Sturmgewehre. Die Bundeswehr benötige man zum Schutz der inneren Sicherheit nicht, so Innensenator Andy Grote (SPD) am 14. November vor Medienvertretern. War man doch schon dabei, die Polizei wie eine Armee auszurüsten. An den beiden Gipfeltagen herrschte faktisch Ausnahmezustand. Von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen wurden rund 13.200 Polizisten mobilisiert, um 50 Minister zu schützen, Stadtviertel wurden abgeriegelt, der Luftraum gesperrt, Bahnhöfe und Flughäfen verschärft überwacht. Eine Übung für den G-20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017. Was auf die Stadt zukommt, wenn die Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer an die Elbe kommen, Figuren wie Recep Tayyip Erdogan (Türkei), Mauricio Macri (Argentinien) und Donald Trump (USA) eingeschlossen, lässt es vielen kalt den Rücken herunterlaufen. Sogar in Polizeikreisen schüttelt mancher den Kopf, dass nach den negativen Erfahrungen von Genua und Toronto wieder eine schwer zu sichernde Großstadt als Gipfelort auserkoren wurde – und Hauptveranstaltungsort auch noch die Messehallen sind, direkt neben den traditionell linken Quartieren Karolinen- und Schanzenviertel.

Offenbar will Olaf Scholz, der den Gipfel fast im Alleingang nach Hamburg holte, allen zeigen, wie man so etwas managt und »gewaltbereiten Chaoten« das Handwerk legt. Daher wurde wohl auch ein Scharfmacher zum Gesamteinsatzleiter bei G20 gemacht – der Leitende Polizeidirektor Hartmut Dudde, bekannt dafür, eher auf Konfrontation als auf Deeskalation zu setzen. Sicher ist, dass Hamburg Anfang Juli 2017 vor Waffen strotzen wird. Sollte es zu Krawallen kommen, verdankt Hamburg das der Hybris seines Stadtoberhauptes. Dass dies der SPD ein paar Wochen später bei der Bundestagswahl zugute kommt, ist eher nicht zu erwarten.