»Nicht nur dieser Fall wird instrumentalisiert«

Foto: Ralph Orlowski/Reuters

Nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz durch Anis Amri, einen mutmaßlichen islamistischen Terroristen, der im vergangenen Jahr in Deutschland Asyl beantragte, hat sich der Ton gegenüber Geflüchteten verschärft. Allerorten wird der Ruf nach erleichterten Abschiebungen und verschärfter Überwachung laut. Gibt es in den Bereichen Defizite?

Dieser fürchterliche Terroranschlag hätte mit geltendem Recht aller Voraussicht nach verhindert werden können. Wir haben hier einen potentiellen Straftäter. Einen Menschen, von dem man die Annahme hatte, dass er eine terroristische Straftat begehen will. In so einem Fall kann man jemanden schon jetzt nach dem Aufenthaltsgesetz, Paragraph 58, mit einer sogenannten Meldeauflage versehen und eine Abschiebeanordnung verfügen. Verstößt jemand gegen die Auflage, ist dies eine Straftat, er kann zur Fahndung ausgeschrieben und in Untersuchungshaft genommen werden. Die Frage ist: Warum darf sich dieser Amri im Unterschied zu anderen Geduldeten monatelang frei in ganz Deutschland bewegen, obwohl man annimmt, dass er gefährlich sei?

Welchen Auflagen unterliegen Personen, die sich mit dem Status »Duldung« im Land aufhalten?

Normalerweise wird eine Duldung begrenzt, meist auf ein Bundesland. Wenn eine Abschiebeanordnung erlassen wird, kann der Aufenthalt aber auf eine Stadt oder einen Bezirk begrenzt werden.

Warum wurden die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft?

Es liegt nahe, diese Frage dem Verfassungsschutz, generell den Nachrichtendiensten und auch den Sicherheitsbehörden zu stellen. Ich möchte an der Stelle vor allem klarstellen: Worüber nun diskutiert wird, hat mit den Themen Asyl und der Rechtssituation von Geduldeten nichts zu tun. Die Befugnisse, die ich geschildert habe, können genausogut auf Menschen angewandt werden, die hier als Geschäftsleute oder mit einem Touristenvisum eingereist sind: Sobald man den begründeten Verdacht hat, dass jemand eine solche Straftat begehen will, hat der Staat die Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.

Man wird also den Eindruck nicht los, dass dieser Fall instrumentalisiert wird, von all denjenigen, die schon seit mehreren Monaten Abschiebungen forcieren wollen.

Hemmschwellen fallen. Nicht nur dieser Fall wird instrumentalisiert. Das spiegelt sich auch in dem vorgelegten »Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht« wider. Das Innenministerium will verhindern, dass Geduldete hier Fuß fassen, einen Job finden, Kinder zur Schule gehen, kurz: sich integrieren. Die gesetzliche Bleiberechtsregelung, die die SPD im Koalitionsvertrag teuer erkauft hat, soll ins Leere laufen.

Wie unterscheidet sich diese Bleiberechtsregelung vom Recht auf Asyl, von dem Nichtregierungsorganisationen ja bereits seit Beginn der 1990er sagen, es sei faktisch abgeschafft?

Wer individuell persönlich verfolgt ist, erhält Asyl – nach Völker- und Europarecht. Menschen, die beispielsweise vor Krieg fliehen, erhalten in Deutschland meist kein Asyl. Man kann sie aber nicht abschieben. Viele werden geduldet – über Jahre hinweg. Wer lange hier lebt, wer lange geduldet ist, muss aber hierbleiben können. Das war und ist eine zentrale Forderung von Pro Asyl, Kirchen, Verbänden und anderen Nichtregierungsorganisationen, die zu dieser Bleiberechtsregelung geführt hat. Die Unionsparteien wollten sie offensichtlich nicht und versuchen nun, sie zurückdrehen.

Während die Debatten um mutmaßliche Straftäter geführt werden, hat man auch immer noch die Abschiebungen nach Afghanistan in der vergangenen Woche im Kopf. Da wird nun richtig Stimmung gemacht.

Die Abschiebungen nach Afghanistan passieren offensichtlich aus politischem Kalkül. Man will Menschen außer Landes verfrachten, mit dem Ziel, ein Exempel an ihnen zu statuieren, damit in Afghanistan Personen, die fliehen müssen, hören und sehen: Deutschland will keine weiteren Flüchtlinge. Diese Botschaft vermittelt der Innenminister auf dem Rücken der Menschen, die abgeschoben werden. Afghanistan ist aber nicht sicher, sonst müsste dort ja auch die Bundeswehr nicht eingesetzt werden. Es zerfällt, sogenannte Warlords herrschen, Taliban verbreiten Schrecken, und was heute angeblich sicher ist, ist es morgen nicht mehr.