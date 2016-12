An die Wand gefahren

Zu jW vom 19. Dezember: »Gysi neuer Chef der Europäischen Linken«

Erst fährt Gregor Gysi, nicht nur er allein, die deutsche Partei Die Linke an die Wand, um sich hinterher darüber zu beschweren, dass sie keinen Biss mehr hat. Jetzt wird er auf die Europäische Linke losgelassen. In ein paar Jahren wird er sich darüber beschweren, dass auch die Europäische Linke keinen Biss mehr hat, weil er ihr auf sozialdemokratische Art die Zähne zog.

Kurt W. Fleming, per E-Mail

Komplexes Entgelt

Zu jW vom 21. Dezember: »›Dieser Tarifvertrag verhindert Equal Pay‹«

Seit 14 Jahren arbeite ich für die Rechte der Leiharbeiter, habe viel erlebt und Deutschlands größte Leiharbeitskampagne durchaus erfolgreich mit auf den Weg gebracht. Viel wurde erreicht. Viel ist noch ungelöst.

Nach der im Artikel vorgestellten Theorie würde also jeder Leiharbeiter ab dem ersten Tag »Equal Pay« erhalten, wenn es keine Tarifverträge gäbe. Gut gedacht, doch taugt das nichts. Warum? Das vergleichbare Entgelt eines Stammbeschäftigten ist komplex: Stundenlohn, Zulagen, Prämien usw. Wie soll der Leiharbeiter ermitteln, ob er tatsächlich das korrekte Entgelt erhält? Fragt er nach, so stellt er die Angaben des Arbeitgebers in Frage. Auch die des Entleiharbeitgebers. Gibt dieser keine Auskunft, kann der Leiharbeiter sich ja auf Paragraph 13 AÜG berufen und den Auskunftsanspruch durch das Arbeitsgericht erzwingen. Immer noch eine gute Idee? Wohl kaum. Der (renitente) Leiharbeiter wird in der Praxis kurzerhand abgemeldet und schaut in die Röhre. Für die Zeit, die er nicht beschäftigt ist, gibt es Mindestlohn. Gegebenenfalls recht schnell sogar Arbeitslosengeld. Man kann ja die Tariflöhne kritisieren, dass sie zu niedrig sind. Das ist o. k. Jedoch muss auch mal nachgedacht werden, wie gut sich die Leiharbeiter organisiert haben. Da ist die Durchsetzungskraft recht gering.

Aber das alles ist nur die halbe Wahrheit. In vielen Branchen gibt es Zuschläge, die gestaffelt derzeit bis zu 50 Prozent zum Leiharbeitstarif hinzufügen. Demnächst wird es noch eine weitere Stufe geben. So weiß jeder, was er nach einer bestimmten Einsatzzeit zu bekommen hat; das sind bis zu 800 Euro pro Monat mehr! Das haben die Betriebsräte der Entleihbetriebe mit der IG Metall gegenüber der Verleihbranche durchgesetzt, weil es in der Metallindustrie bereits solche Betriebsvereinbarungen gab. (…)

Bodo Grzonka, per E-Mail

Umverteilungsmythos

Zu jW vom 19. Dezember: »Schluss mit ­Verzichtsmythen!«

Da Heinz-Josef Bontrup ein alternativer Volkswirtschaftsprofessor ist, will er uns einen Ausweg aus dem neoliberalen Elend weisen. Beseitigt werden sollen die Massenarbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsverhältnisse und auch die signifikante Investitionsschwäche, indem endlich die »Verteilungsfrage« gestellt wird. Gefordert wird nun die »Umverteilung von oben nach unten und damit (die) Erhöhung der Lohnquote zu Lasten der Gewinn- und Mehrwertquote sowie Steuererhöhungen für die Kapitaleigentümer und die Reichen«. Dass aber die alternative Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums zugunsten der Lohnabhängigen unvereinbar mit dem Zweck des kapitalistischen Marktwirtschaftssystem ist, legt beispielsweise Klaus Müller dar. In dessen Einführungsschrift zur Marxschen »Kritik der politischen Ökonomie« kann man nämlich lesen, dass es in der kapitalistischen Produktionsweise um die Profitmaximierung mittels Vernutzung von Arbeitskraft, nicht aber um die Bedürfnisbefriedigung der Leute geht. Ignoriert man jedoch – wie unser marktwirtschaftsgläubiger Volkswirtschaftsprofessor – die Profitmaximierung als treibendes Motiv des herrschenden Wirtschaftssystems, dann ist man durchaus in der Lage, dem Umverteilungsmythos aufzusitzen.

Franz Anger, per E-Mail

Mit Grundgesetz unvereinbar

Zu jW vom 19. Dezember: »Rückzug und Strafanzeige«

Ich unterstütze die Anstrengungen des Herrn Hans-Christian Ströbele zur Einstellung der Beteiligung der BRD an der Drohnentötung von Menschen. Das ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.

Peter Ludwig, per E-Mail

Wo ist der Erkenntnisgewinn?

Zu jW vom 21. Dezember: »›Für Frieden, ­Freiheit und Brot!‹«

Die Aussage, die »verfassungsmäßige Ordnung« der Weimarer Republik, »welche von der äußersten Rechten, aber auch von der äußersten Linken, in Gestalt der KPD, unter Druck stand«, entspricht der Totalitarismustheorie. Die KPD hat als einzige Kraft konsequent die demokratischen und sozialen Rechte verteidigt, darunter das Streikrecht und viele weitere Errungenschaften der Novemberrevolution. Von den Faschisten wurde sie offen bekämpft, von den anderen bürgerlichen Parteien durch die Notstandsdiktaturen ausgehebelt, und dies wurde von der SPD mitgetragen und durchgesetzt. Hinzu kommt, dass völlig verschwiegen wird, dass die KPD die SPD und den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB) zum Aufruf zum Generalstreik aufforderte, diese aber ablehnten. Sie waren nicht einmal bereit, die bürgerliche Republik zu verteidigen. Dies sind keine Nebensächlichkeiten des Artikels, sondern stellen seine Aussagekraft insgesamt in Frage. Warum wird dies auf den Themenseiten abgedruckt? Was soll der Erkenntnisgewinn sein?

Philipp Kissel, per E-Mail