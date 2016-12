In wunderbarer Lage

»Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm / Da war’s um ihn geschehn / Halb zog sie ihn, halb sank er hin«. Dem Goethe-Gedicht »Der Fischer« (1779) ist dieses Bild von Wilhelm von Lindenschmidt dem Jüngeren gewidmet (1866) Foto: picture alliance/akg-images

Die Liebe zu Charlotte von Stein war zur Zeit der Flucht nach Italien schon erschöpft. Charlotte, tätig als Hofdame Anna Amalias, der klugen und generösen Mutter des Herzogs, hat auch für die höfische Bildung des jungen Mannes gesorgt. Zum Feudalen gehörten die Ehe Charlottes mit dem Hofstallmeister – sieben Kinder – und ihre Verachtung gegenüber Christiane, Goethes unadliger Frau. Seine Mutter hat sie liebevoll den »Bettschatz« ihres Jungen genannt. Die von Goethe enttäuschte Charlotte sagte ihm zwei Naturen nach, eine geistige und eine sinnliche, das hielt sie für einen bedenklichen Zustand, zumal das Sinnliche ihr verächtlich war. Sieben Kinder ohne einen Begriff vom Glück, das aus der Einheit von Sinnlichem und Geistigem resultiert. Das Ja zum Sinnlichen aber war für Goethe ein mit Italien verbundener Gewinn.

Weit mehr als »ein geschäftiges Volk südlicher Flöhe« blieben ihm »die Nebel des traurigen Nordens verhasst«. (»Römische Elegien«, XV) Unter der Sonne empfingen ihn eine andere Lebensart und zudem Zeugnisse der griechischen Antike; in der »heroischen Zeit, da Götter und Göttinnen liebten, folgte Begierde dem Blick, folgte Genuss dem Begier«. Merke: Nicht nur Götter liebten – die Göttinnen auch, Frau und Mann haben die gleichen Lüste und gleichen Rechte.

So erlebt er, was er wünscht: eine Geliebte, mein Liebchen, mein liebliches Mädchen – sie erscheint in vielen Namen, nicht in Palästen findet man sich, nicht im »brokatenen Rock«, sondern im »wollenen Kleidchen« – wenn es der Freund gelöst, fällt es leicht zum Boden hinab. Ohne »seidenes Gehäng« und ohne »gestickte Matratzen« »ergötzt des geschaukelten Bettes lieblicher, knarrender Ton«.

Die prächtige Rute

Schließlich aber meldet sich noch ein Gott. Im hintersten Winkel des Gartens, wo Unflat gedeiht, hat ihm der Künstler den Platz verschafft, der ihm zukommt – nicht hässlich jetzt, sondern stark, »halbfußlang die prächtige Rute«, die hier und jetzt weder das Mädchen noch die Matrone entsetzt und wie verständige Männer sie gerne erblicken. Denn schließlich soll das Glied nicht ermüden, wenn es die Liebste gebeut. Und der Gott ist Priapus, den der Dichter um Hilfe angerufen hat auf der Suche nach einem respektablen Namen statt des im Deutschen unsäglichen »Schw…«.

Das alles haben wir in den »Römischen Elegien« gelesen, die wir Goethes erster italienischen Reise verdanken. Von der zweiten, die ihn 1790 nach Venedig führte, stammen die »Venezianischen Epigramme« – sie sind nicht heiter, und auch die Reise war es nicht. Er hatte auf die Herzoginmutter Anna Amalia zu warten, die er bei ihrer Rückkehr begleiten sollte. Zu Hause in Weimar warteten Christiane und sein kleines Kind – im Dezember 1789 wurde ihm der Sohn August geboren.

Die beiden Dichtwerke als Einzeldrucke veröffentlicht zu finden ist nahezu aussichtslos. Wer macht sich die Mühe?

In den sechziger Jahren gab es in der DDR einen »Verlag der Nation«, der es gemacht hat: etwa im A-4-Format, jeweils mit anmutigen Zeichnungen Max Schwimmers, eigens für die Veröffentlichung dieser beiden Goethe-Werke gefertigt, und dazu noch ein drittes, »Das Tagebuch«. Auf diese außerordentlichen Ausgaben können Eigentümer stolz sein.

»Das wird zuviel«

Es war Christianes Werk, ihn von Alltäglichem freizuhalten, eine Leistung für sein Werk. Im Haus hatte alles seine Ordnung, Goethe lebte zumeist in Jena, wo sein Arbeitsort war und sich auch Schiller niedergelassen hatte, nachdem er sich qualvoll für eine von zwei Schwestern zur Familiengründung hatte entscheiden müssen. Für Christianes Bedürfnisse war gesorgt, sie musste nichts entbehren. Sie hat es ertragen, dass die Weimarer Gesellschaft ihr Verhältnis verachtete. Jahre vergingen, in denen immer wieder Begegnungen ihres Mannes Amouröses provozierten. Eifersucht? Am 24. Mai 1810 schrieb sie ihm nach Karlsbad, nachdem sie vier Frauenzimmer genannt hatte, denen Goethes Interessen als Liebhaber galten: »Was willst Du denn mit allen Äuglichen anfangen? Das wird zuviel. Vergiss nur nicht ganz Dein Ältestes, mich, ich bitte Dich, denke doch auch zuweilen an mich. Ich will indes fest auf Dich vertrauen, man mag sagen, was man will. Denn Du bist es doch allein, der meiner gedenkt.« 1810, im Jahr des »Tagebuchs«, hatten sie zweiundzwanzig Jahre miteinander gelebt – in bürgerlichen Ehen naht die silberne Hochzeit. Goethe hat die wunderschöne Dichtung mit ihren vierundzwanzig Strophen niedergeschrieben, aber nicht drucken lassen, allerdings hat er sie, so wurde nachgewiesen, des öfteren vorgelesen, Freunden, auch seinem Sohn. Diesem poetischen Werk fehlt noch immer »die gehörige Aufnahme«, sonst wäre es bekannt wie »Der Zauberlehrling«.

Im »Tagebuch« will der Reisende, in Geschäften unterwegs, heute zu Hause sein, da hält ein Bruch an seinem Gefährt ihn auf. Er muss sich, murrend über die Handwerker, ins nächste Wirtshaus begeben. Dort empfängt ihn mit dem Licht ein Mädchen »des seltensten Gebildes«, er findet es behaglich, und als er ihr zusieht, wie sie das Abendessen bereitet, da dreht er durch, wirft den Stuhl um, will sie fassen – doch sie wehrt ihn ab, weil die alte Tante aufpasst, und empfiehlt, die Türe nicht zuzumachen und zu wachen: »So kommt die Mitternacht uns wohl zu Gute.« Er wartet: Das weite Lager ist »wohl bereitet«, sie kommt, sie »senkt sich her, die Wohlgestalt ergreif ich«.

Subjekt statt Objekt

Doch zuvor hat sie sich mitzuteilen: In der Stadt gelte sie als »blöde«, weil sie sich immer gegen Männer wehrte – hier aber hat sich ihr »Herz verkehrt«, er sei ihr Sieger: »Ich sah, ich liebte, schwur, dich zu genießen«. An diesem Platz möchten wir eine Denkpause einlegen: Wissen wir, wie oft der weibliche Teil eines Liebespaares dem Partner gesagt hat, er möchte ihn genießen? Nicht genossen werden, sondern selber genießen? Nebenbei: Eben deshalb haben fleißige Interpreten bestritten, dass »Das Tagebuch« von Goethe sei: Mädchen, die genießen, als Subjekt, nicht als Objekt, und das von Goethe: unmöglich. Inzwischen darf der Reisende berühren, was er erhofft, sie drückt ihn an ihre »süßen Brüste«. Doch dabei befindet er sich »in wunderbarer Lage«: »Der so hitzig sonst den Meister spielet / Weicht schülerhaft zurück und abgekühlt.« Vier Strophen sind es, in denen er mit dem schönsten Ausdruck ihr Wohlgefühl schildert, »als wenn sie nichts entbehrte«, und seine Höllenqualen, gefasst »bei dem, was ihm noch nie begegnet«. Und schließlich der Versuch zu ergründen, weswegen er im Stich gelassen ist. Er erinnert sich, wie es war mit seiner »Herrin«, wenn sie »nach Buhlenart des Ehstands heilige Rechte« genossen, wie »die Kraft zu Lust« im jungen Paar gewachsen ist. »Und als ich endlich sie zur Kirche führte / Gesteh ich’s nur, vor Priester und Altare / Vor deinem Jammerkreuz, blutrünstger Christe / Verzeih mir’s Gott, es regte sich der Iste.« Ein Ende gibt es nicht, »unverdrossen und wiederholt, war man bedient vom braven Knechte!«

Ein anständiger Name

Hier ist anzumerken, dass der »Schw…« einen anständigen Namen bekommen hat, eine Dienstleistung des Dichters für die Nation, die sich nicht mehr zu winden, zu genieren braucht, wenn sie über dieses so primär wichtige Körperteil lobend oder tadelnd etwas zu sagen hat. Aber, es ist nicht zu glauben, der Autor hat den Meister Iste nur einmal genannt. Und nach ihm: niemand. Welch ein Verlust!

Jetzt ist er gerade nicht der Meister: »Verfluchter Knecht, wie unerwecklich liegst du! / Und deinen Herrn ums schönste Glück betriegst du.« Aber dabei bleibt es nicht: »Meister Iste hat nun seine Grillen«, er hat sich wiederaufgerichtet »zu allen seinen Prachten«. Der Reisende will die Schläferin küssen: »Allein er stockt, er fühlt sich weggerissen.« Das Bild seiner Herrin war’s, das ihm wieder Kraft verschaffte. Wie erst die Ohnmacht Qual war, ist ihm jetzt die Macht nicht geheuer …

Er setzt sich ans Tagebuch, das er für die Liebste schreibt, und er wird eine Möglichkeit suchen, diese Episode nicht auszulassen. Der Hahn kräht, das Mädchen wacht auf, stutzt – und wirft sich in das Mieder; das Posthorn tönt, in den Wagen wirft er sich. Und weil es sich bei Dichtungen gehört, dass sie eine Moral haben, sagt der verschmitzte Goethe, folgt sie zum Schluss trotz der »Geheimhaltung«: »Wir stolpern wohl auf unsrer Lebensreise / Und doch vermögen in der Welt, der tollen / Zwei Hebel viel aufs irdische Getriebe: sehr viel die Pflicht, unendlich mehr die Liebe.«

Der amerikanische Germanist W. Daniel Wilson, ein Goethe-Spezialist, hat untersucht, was von wem und warum nicht veröffentlicht wurde: »Goethes Erotica und die Weimarer ›Zensoren‹«, Wehrhahn-Verlag, Hannover 2015.