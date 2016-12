Der Internetbürger

Für Cyberutopisten kaum Thema: Proteste gegen die Arbeitsbedingungen bei Foxconn in Hongkong Foto: Bobby Yip/Reuters

Linke Netzenthusiasten haben die Erwartung geschürt, dass die moderne Kommunikationstechnologie nicht nur die materiellen Grundlagen für eine gerechtere und glücklichere Neuorganisation der Gesellschaft bereitstelle, sondern darüber hinaus auch die dafür notwendige soziale Transformation vorantreibe. Manch einer dachte, die bessere Gesellschaft würde sich gleichsam naturwüchsig aus dem Internet heraus entwickeln. Diese Position, schreibt César Rendueles in seinem 2015 veröffentlichten Essay »Soziophobie. Politischer Wandel im Zeitalter der digitalen Utopie«, werde auch von Entscheidungsträgern in Kalifornien vertreten. Dem Kapitalismus digitaler Plattformen sei die Weltanschauung unbegrenzter technologischer Machbarkeit zu eigen, »deren Hauptquartiere sich im Silicon Valley befinden«, so der spanische Soziologe. Dabei hatte sich früh abzuzeichnen begonnen, dass die Probleme, die mit den sich verflüchtigenden sozialen Bindungen und den fragmentierten postmodernen Identitäten im gegenwärtigen Kapitalismus einhergehen, durch die Verbreitung »digitaler sozialer Prothesen« nicht gelöst, sondern nur verschleiert würden. Das Internet habe die Gemeinschaftlichkeit nicht gestärkt, sondern vielmehr »die Messlatte in Bezug auf soziale Bindungen herabgesetzt«.

Solidarität hingegen braucht Begegnungen, baut auf Vertrauen auf. Politische Lernprozesse können nur vor dem Hintergrund gemeinsamer Erfahrungen, einer kollektiven Geschichte erfolgen. Eine gegen die kapitalistische Herrschaft gerichtete Gegenmacht muss organisiert werden. Das von Monopolkonzernen beherrschte Netz begünstigt stabile politische Solidargemeinschaften keineswegs. Gefördert werden Formen vorübergehender Vergemeinschaftung nach gemeinsamen Vorlieben und Spezialinteressen. »Anonymität und Unmittelbarkeit machen es möglich, nur dann zu kooperieren, zu teilen und sich einer Gemeinschaft anzuschließen, wenn man dies wünscht – und wenn dann auch noch mit der jeweils bevorzugten Identität. Im Internet trifft eine Vielzahl diskontinuierlicher Subjektivitäten aufeinander, die jenseits ihrer aktuellen Präferenzen kaum eine gemeinsame Vergangenheit oder Zukunft haben. Die Kommunikationstechnologien zerlegen die empirische Persönlichkeit in eine Serie säuberlich segregierter Identitäten; vor allem jedoch schaffen sie einen technischen Mechanismus, um die individuellen Aktivitäten mithilfe partizipativer Werkzeuge wieder zusammenzufügen.«

Mit wirklicher Selbstregierung habe diese unverbindliche Kombination aus Unabhängigkeit und Kooperation, die für das Internet typisch ist, nichts zu tun. »Wir praktizieren einen anonymen Altruismus, solange dieser nur geringe Verpflichtungen mit sich bringt. Oft ist die Produktion von freien Inhalten im Internet insofern parasitär, als man dafür andere Einnahmequellen und viel Freizeit braucht«, so Rendueles.

Das Modell dafür ist der Konsument, nicht der am Gemeinwohl interessierte Staatsbürger. Der Internetbürger trifft seine Wahl zwischen verschiedenen Formen des Engagements, unterschreibt Onlinepetitionen, entscheidet sich für Protestoptionen und ähnelt dabei immer mehr dem Supermarktkunden, der sich einem reichhaltigen Warenangebot gegenüber sieht. Wenig spricht dafür, dass diese Form des Engagements die bislang im Rahmen von Gewerkschaften und Parteien geleistete politische Arbeit ersetzen kann. Dazu passt, dass Probleme wie Arbeitslosigkeit, »die Millionen von Menschen betreffen, in den Diskursen der Cyberutopisten nur selten vorkommen«, wie Rendueles bemerkt.