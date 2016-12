Gute Vorsätze für 2018

Die Bauarbeiten am künftigen Airport Berlin-Brandenburg International sind noch längst nicht abgeschlossen Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Etliche Experten haben sich bereits ähnlich geäußert: Die Inbetriebnahme des neuen Berliner Airports BER wird sich erneut verzögern. Ein Termin bis Ende 2017, wie bislang geplant, sei nicht mehr zu halten, erfuhr die Deutsche Presseagentur am Mittwoch »von einer Person, die mit dem Vorgang vertraut ist«. Der Aufsichtsrat peile nun eine Eröffnung im Frühjahr 2018 an. Zuvor hatte Bild über die Verschiebung berichtet. Es ist bereits die fünfte seit Baubeginn.

Offiziell wurde die abermalige Verzögerung nicht bestätigt. Ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg sagte am Mittwoch: »Wir werden uns im Januar zur Eröffnung 2017 äußern. Im Frühjahr werden wir den Eröffnungstermin nennen.« Bild nannte April/Mai 2018 als möglichen Zeitraum für die Inbetriebnahme.

Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums sagte am Mittwoch in Berlin, man werde sich nicht an »Spekulationen« zum Eröffnungstermin beteiligen. Der Bund ist einer der Eigentümer des Flughafens in Schönfeld bei Berlin, die anderen beiden sind die Länder Berlin und Brandenburg. Aus der Betreibergesellschaft hieß es zugleich, man wolle möglichst lange am bisherigen Zeitplan festhalten, um den Druck auf die Baufirmen aufrechtzuerhalten.

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Martin Burkert (SPD), hatte im Oktober die Baustelle besichtigt und die geplante Eröffnung Ende 2017 danach nicht mehr für möglich gehalten. Berlins Regierender Bürgermeister und Flughafen-Aufsichtsratschef Michael Müller (SPD) nannte Anfang Dezember eine Eröffnung im Jahr 2017 ein »ambitioniertes Ziel«, möglicherweise öffne der BER auch Anfang 2018.

Der für die Bauaufsicht zuständige Behördenleiter Stephan Loge zeigte sich derweil zuversichtlich, dass der BER noch 2017 öffnen kann. Derzeit bearbeite die das Bauamt des Kreises den sechsten Nachtrag zum Bauantrag, sagte der Landrat des Kreises Dahme-Spreewald am Dienstag abend im Gespräch mit Sender RBB. Die Genehmigung dafür sei »so gut wie fertig«. (dpa/jW)