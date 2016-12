»Du kannst DDR zu mir sagen«

Verbunden und doch entrückt. Heiner Müller (geboren am 9. Januar 1929, gest. am 30. Dezember 1995) beschäftigte sich in seinen Stücken stets mit dem Sozialismus (hier im Interview für das DDR-Fernsehen 1988) Foto: jW Archiv

Am 30. Dezember 1995 starb Heiner Müller mit 66 Jahren in Berlin an Krebs. Zwei Wochen später wurde er auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof beigesetzt. Für Außenstehende muss es ausgesehen haben, als sei ein Staatsbegräbnis im Gange. Etwa 3.000 Menschen waren gekommen, um von dem Dramatiker Abschied zu nehmen. Bereits in den Tagen zuvor hatten Freunde und Kollegen das Berliner Ensemble in eine Art Müller-Tempel verwandelt. Von früh bis spät wurden seine Texte gelesen. Am Morgen der Beerdigung versammelte sich die Trauergemeinde im Theater: das Who’s Who der literarischen Szene, politische Prominenz – von Stephan Hermlin und Günter Grass bis zu Hans Modrow, Richard von Weizsäcker und Eberhard Diepgen, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin. Dazu Theaterleute aus der ersten, zweiten und dritten Reihe sowie jede Menge Groupies, von den eigens angeheuerten Sicherheitskräften abgewiesen. Ohne Einladung kein Einlass.

Eine Art Popstar

Kritische Stimmen meinten, nun sei Müller endgültig zum Staatsdichter avanciert. 1990 war er zum Präsidenten der Akademie der Künste der DDR, nach deren Ende Akademie der Künste zu Berlin genannt, gewählt worden, und 1993 hatte er sie in eine neue gesamtdeutsche Akademie unter der Leitung von Walter Jens überführt. 1992 hatte er gemeinsam mit Peter Zadek, Matthias Langhoff, Peter Palitzsch und Fritz Marquardt die Leitung des Berliner Ensembles übernommen; drei Jahre später und nach einigen Streitigkeiten war er dann in der kurzen Zeit bis zu seinem Ableben dessen alleiniger Leiter geworden. Bis heute hält sich dort seine Inszenierung von Brechts Faschismusparabel »Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui«, die im vergangenen Jahr, pünktlich zum großen Rummel um Müllers Todestag, ihr zwanzigstes Jubiläum feierte.

Will man Müllers Bekanntheitsgrad nach 1990 ermessen, muss man aber nicht so sehr seine Dramen und Inszenierungen sowie seine Auszeichnungen – unter ihnen auch der Nationalpreis der DDR I. Klasse für Kunst und Literatur aus dem Jahr 1986 –, sondern vor allem seine mediale Präsenz in den Blick rücken. Als beliebter Gesprächspartner des Feuilletons war Müller bereits in den 1980er Jahren zu einer Art Popstar geworden, dessen Auftritte wie Events konsumiert wurden. Dazu passend die spezifischen Müller-Accessoires: schwarze Brille, Whisky und Zigarre. Niemand brachte die Absurditäten der deutsch-deutschen Welten so gekonnt und provozierend auf den Punkt. Niemand glänzte mit solchen paradoxen Metaphern wie dem der Mauer, die Stalin als Denkmal für Rosa Luxemburg errichtet habe. Als Talkshowgast sowie durch die Gespräche mit Alexander Kluge war der gerne auch als »Medien-Müller« bezeichnete Dramatiker omnipräsent, eine »Projektions-, Plauder- und Räsoniermaschine«1, die alles in ihren Bann zog. Selbst der Stasi-Vorwurf prallte an ihm ab. Als die Me­dien, allen voran Die Zeit, Anfang 1993 versuchten, ihn für seine Gespräche mit dem Ministerium für Staatssicherheit öffentlich als »IM« zu outen, ging er als Sieger aus dieser Auseinandersetzung hervor. Der Vorwurf, Müller sei ein »Sascha Anderson im Großformat«2 gewesen, verfing nicht.

Vielleicht hat das auch etwas mit Müllers spezifischer Beliebtheit im Westen zu tun und damit, dass die sogenannten 68er zu Beginn der 1990er Jahre endgültig in den Führungsetagen der ideologischen Apparate angekommen waren. Heiner Müller war ihr Dichter. Denn er brachte – nachdem die erträumte Revolution ausgeblieben war – ihren geschichtsphilosophischen Kater auf den Punkt. Mit Geschichtsrevuen wie »Germania Tod in Berlin«, vor allem aber mit »Die Hamletmaschine« schrieb Müller Ende der 1970er Jahren Dramen, die mit Vergangenheit und Gegenwart des Sozialismus radikal ins Gericht gingen. Michael Schneider, selbst ein 68er, warnte damals in konkret: »Die geschichtsphilosophische Verzweiflung, die in Müllers letzten Stücken so krass zutage tritt, passt wunderbar zu jenem modischen Pessimismus und koketten Nihilismus, der seit einigen Jahren das Klima der bundesrepublikanischen Kulturszene prägt.«

Aufbaustücke

Der Unterschied zwischen den späten Stücken und den dramatischen Anfängen des am 9. Januar 1929 Geborenen ist erheblich. Wie viele Autoren seiner Generation begann Müller mit Produktionsstücken, die den sozialistischen Aufbau unterstützen sollten. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Inge schrieb er 1956/57 »Der Lohndrücker«. Die Vorlage war die Realität selbst. Hans Garbe, einer der ersten »Helden der Arbeit«, hatte 1949 bei laufender Produk­tion einen defekten Ringofen repariert und damit die Planerfüllung gerettet.

Im Unterschied zu anderen literarischen Bearbeitungen ist Garbe in Müllers Drama, in dem er Balke heißt, keine positive Identifikationsfigur. Zur Zeit des Faschismus hat er Kollegen, die die Kriegsproduktion sabotierten, verpfiffen. Einer, dem Balke 1944 beinahe »unters Beil geholfen«3 hat, ist der Parteisekretär Schorn. Jetzt muss er mit diesem zusammenarbeiten, ist Balke doch, wie es der Betriebsgewerkschaftsleiter etwas abfällig ausdrückt, »unser bestes Pferd« (W 3, 42). Einerseits wirkt die faschistische Vergangenheit Balkes im Betrieb als Hemmnis. Andererseits ermöglicht erst seine extreme Leistungsorientierung (die zuvor die faschistische Kriegsproduktion garantiert hat) die Übererfüllung der Norm. Müller hat diesen verwickelten Widerspruch in Anlehnung an Brecht folgendermaßen formuliert: »Die das Neue schaffen, sind noch nicht neue Menschen. Erst das von ihnen Geschaffene formt sie selbst.« (W 8, 54)

Der zentrale Konflikt des Stücks entzündet sich an der Normerhöhung, die für alle anderen Arbeiter einen neuen Standard setzt. Sie beschimpfen Balke deshalb als »Lohndrücker« und »Arbeiterverräter« (W 3, 43), schließlich erscheint ihnen der Übergang der Fabriken in die Hand des sozialistischen Staates lediglich als Eigentümerwechsel, der am Charakter der Ausbeutung nichts ändert. Als sie Balke zur Strafe verprügeln, hilft dieser sich durch Denunziation. Der Kontrast zu seinem Verhalten während des Faschismus ist auffällig. Was im ersten Fall Verrat war, ist nun aktives prosozialistisches Verhalten – ein moralisches Dilemma.

Am Ende des »Lohndrückers« werden die Widersprüche nicht harmonisiert. Die fragile Lösung der im Stück aufgeworfenen Probleme läuft auf eine pragmatische Kooperation aller unter Aufsicht der sozialistischen Staatsmacht hinaus. Ob diese gelingt, bleibt offen. Das entspricht der an Brechts Lehrstücken orientierten Rezeptionsmaxime Müllers. So heißt es im Vorspruch zum Stück: »Das Stück versucht nicht, den Kampf zwischen Altem und Neuem, den ein Stückschreiber nicht entscheiden kann, als mit dem Sieg des Neuen vor dem letzten Vorhang abgeschlossen darzustellen; es versucht, ihn in das neue Publikum zu tragen, das ihn entscheidet.« (W 3, 536)

Heiner Müller hat sein Verhältnis zur DDR nach der sogenannten Wende mitunter als lediglich ironisch dargestellt. Aber »Der Lohndrücker« und weitere Aufbaustücke, die Müller gemeinsam mit seiner Ehefrau verfasste (»Die Korrektur« und »Klettwitzer Bericht«) sprechen eine andere Sprache. Ebenso wie die Bearbeitung von John Reeds gleichnamiger Oktoberrevolutionsreportage »Zehn Tage, die die Welt erschütterten« zeugen sie von Müllers »enthusiastisch-affirmativem«4 Verhältnis gegenüber dem entstehenden Sozialismus.

Dass eine solche Position Kritik mit einschloss, verdeutlicht nicht nur die im »Lohndrücker« formulierte Warnung vor den unverzichtbaren Balkes. Müller legte, das zeigt sich auch an der Komödie »Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande«, mit Freuden den Finger in die Wunden der DDR – was ihm kurz nach dem Mauerbau den Ausschluss aus dem Schriftstellerverband und ein De-facto-Berufsverbot einbrachte. Die Komödie behandelt den Sozialismus auf dem Dorf als eine Art historischen Bilderbogen von der Bodenreform bis zur Kollektivierung. Es geht um eine Umsiedlerin (in Westdeutschland sprach man von »Vertriebenen«), die keine Rechte besitzt und schließlich für den Sozialismus gewonnen wird. So steht es auch in einer kleinen Erzählung von Anna Seghers, die Müller als Vorlage nutzte. Aber im Unterschied zu Seghers stellte Müller der Umsiedlerin noch einen Mann an die Seite, den nichtsnutzigen Säufer Fondrak. An diesem darf sich der lokale Parteisekretär Flint die Zähne ausbeißen. Denn seine Versuche, ihn zur Übernahme eines enteigneten Stücks Ackerland zu überreden, scheitern.

Mit Vernunft ist Fondrak nicht beizukommen. Arbeit ist ihm »ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit« (W 3, 252), und unter Kommunismus versteht er lediglich »Bier aus der Wand«. Auch seine »Faschismustheorie« ist recht eigenwillig: »Den Massen fehlt der Weitblick. / Hitler hats ausgenutzt. Ich wußte gleich / Den blutigen Ausgang, weil der Mann kein Bier trank« (W 3, 266). Es war aber nicht nur die Figur Fondrak, die Müller neben einigen anderen Punkten den Ärger mit der Kulturpolitik einbrachte, sondern auch die des Flint. Denn der erweist sich keineswegs als ein prinzipienfester Vertreter der Einheitspartei: Der »rote Schürzenjäger« (W 3, 240) hat seine Frau verlassen und zweifelt daran, ob der Sozialismus für ihn persönlich von Nutzen sei: »[I]ch bin trainiert drauf / An Fleischtöpfen gradaus vorbeizugehn / Und keinen Daumen breit ab von der Linie / Fürs bessre Leben, das vielleicht zu spät kommt / Was mich betrifft, und immer morgen, morgen / Und eh du deinen Fisch hast, hat der Wurm dich. (W 3, 235f.). Dementsprechend weiß er Fondrak nur mit Mühe etwas entgegenzusetzen.

Die »unreine Wahrheit«

Die Frage, ob der Sozialismus lohnt oder der Preis, der am Ende gezahlt wird, nicht zu hoch ist, beschäftigte Müller auch in seinen weiteren Stücken. »Der Bau«, eine Bearbeitung von Erik Neutschs Roman »Spur der Steine«, deutete bereits an, dass die gesellschaftliche Hoffnung des Autors schwand. Zwar erzählt »Der Bau« von einer positiven industriellen Aufbaugeschichte, am Ende aber steht eine zerbrochene Liebe und eine einsame Frau mit einem Kind, das ohne Vater aufwächst. Hinzu kommt, dass Müller den Text im Laufe der Handlung mittels des sich selbst als »Hamlet in Leuna« (W 3, 343) bezeichnenden Ingenieurs Hasselbein immer wieder aus der Form springen lässt – ein erstes Anzeichen für die spätere radikale Kritik des herkömmlichen Dramas. Und noch etwas fällt auf, das für Müller seit den späten 1960er Jahren immer charakteristischer wurde: Seine Metaphern neigen zunehmend zur Doppeldeutigkeit. Der »Bau«, so beginnt man im Laufe der Handlung zu ahnen, das ist nicht nur der Aufbau des Sozialismus, das ist auch ein Prozess des Zumauerns und Einbauens.

In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre verabschiedete sich Müller vom Gegenwartsstück und schrieb an Mythen angelehnte Dramen (»Philoktet« und »Der Horatier«). Er verstand sie zusammen mit »Mauser« als Lehrstücke. Tatsächlich gehen sie aber über die Lehrstücke im Brechtschen Sinne hinaus. Es geht in ihnen um die »unreine Wahrheit« (W 4, 83), wie es in »Der Horatier« heißt. Waren Brechts Lehrstücke »Geschmeidigkeitsübungen« zur Vermittlung von Dialektik5, die von einem mehr oder weniger festen, an die Kategorien des Marxismus gebundenen Wissen ausgingen, das im Prozess des als kollektive Verständigung aufgefassten Theaterspiels vermittelt und überprüft werden sollte, sind Müllers Lehrstücke Übungen in negativer Dialektik. Sie sollen helfen, wie letzterer später formulierte, »Wert- und Denksysteme in Frage zu stellen« (W 10, 156).

Müllers Misstrauen gegenüber dem historischen Fortschritt fand in »Mauser« anhand der Auseinandersetzung zwischen einem das Kollektiv der Revolution repräsentierenden Chor und zwei Henkern derselben, denen im Zuge ihrer Tätigkeit die »Gewissheit« abhanden kommt, ob »das Töten aufhören [wird], wenn die Revolution gesiegt hat« (W 4, 253f.), zunächst seinen Höhepunkt. Wie »Der Bau« zeigt sich auch »Mauser« als mehrschichtige Metapher, die sowohl auf den während des Kriegskommunismus verwendeten Waffentyp als auch auf die Mauser, also den Gefiederwechsel bei Vögeln, verweist – ein Leitmotiv, das auch durch die monoton wiederholte Formel des Chors »das Gras noch / Müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt« (W 4, 245) ausgedrückt wird.

»Mauser« transportierte zugleich den Zweifel an der Sinnhaftigkeit dramatischer Formen, war Müller doch längst zu der Überzeugung gekommen, dass sich die Wirklichkeit mittels »eine[r] Geschichte, die ›Hand und Fuß‹ hat (die Fabel im klassischen Sinn)« (W 8, 175), nicht mehr darstellen lasse. In »Mauser« verschwimmen dementsprechend die Identitäten der Figuren. Eine lineare, dialogisch strukturierte Handlung ist kaum noch zu erkennen. Zugleich setzte Müller immer stärker auf eine maschinenartige, lyrische Sprache und auf Wiederholungen, die den Text selbst zur physischen Erfahrung des Schreckens werden lassen, den er, wie er in verschiedenen Texten seit Ende der 1960er Jahre formulierte, als »erste Erscheinung des Neuen« aufgefasst wissen wollte: »Die erste Gestalt der Hoffnung ist die Furcht, die erste Erscheinung des Neuen der Schrecken«. (W 4, 259)

Postdramatisches Drama

In diesem Sinne lassen sich Müllers weitere dramatische Produktionen als ein Theater der Störung auffassen. Es ging ihm in den 1970er Jahren, wie er selbst äußerte, darum, »den Leuten so viel aufzupacken, dass sie nicht wissen, was sie zuerst tragen sollen« (W 10, 60). Ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit rückte jetzt die »Veruntertanung« (Alfred Döblin) im Kontext der deutschen Misere, also ein politisch-ideologischer Komplex von Besonderheiten der deutschen Geschichte, in dessen Zentrum ein widersprüchliches Verhältnis von Unter- und Überlegenheit steht, das sich irrational und gewaltförmig entäußert. »Wenn du siehst, dass der Baum keine Äpfel mehr bringt, dass er anfängt zu faulen, siehst du nach den Wurzeln« (W 9, 201), erklärte Müller rückblickend. Indem er die DDR in »Germania Tod in Berlin« und in »Leben Gundlings Friedrich von Preußen Lessings Schlaf Traum Schrei« in den Kontext der deutschen Misere stellte, ging er hart mit ihr ins Gericht. Im Zentrum dieser Stücke steht das Erbe einer maßlosen Gewalt, die sich als Autoaggression entpuppt.

Eine Hoffnung auf Besserung vermitteln sie nicht mehr. Ähnlich seiner Bearbeitung von Shakespeares »Macbeth«, in der die Historie als einziges Gemetzel enthemmter Herrscher erscheint – bezeichnenderweise sitzt der Vorgänger von Macbeth »auf Leichen […], die zu einem Thron geschichtet sind« (W 4, 269) –, kennen sie keine Perspektive der Befreiung. Geschichte war jetzt nur noch Durchsetzung subjektfeindlicher Rationalität, negative Triebgeschichte im Sinne eines katastrophischen Ausagierens des Verdrängten. Müller vollzog damit, wie er selbst 1975 programmatisch verkündete, den Abschied vom Lehrtheater. Galt für die Lehrstücke immerhin noch, dass sie negativ auf eine potentielle Lösung gesellschaftlicher Probleme außerhalb der Kunst verwiesen, so blieb der Utopie in den folgenden Stücken nur ein einziger Ort: die Kunst selbst.

Das Eingestehen des eigenen Scheiterns mit einem künstlerischen Ansatz, der letztlich auf Brecht und dessen politische Wirkungslogik zurückging, führte Müller zu einer Radikalisierung, die sich im Wechsel der künstlerischen Gewährsleute (sie hießen fortan: Antonin Artaud, Samuel Beckett und Lautréamont) und einem Bruch mit der dramatischen Tradition ausdrückte. Die Literaturwissenschaft hat dafür seit langem die Bezeichnung »Postdramatik« gefunden, also eine Dramatik nach der herkömmlichen Dramatik. Müllers bekanntester Text in diesem Zusammenhang ist »Die Hamletmaschine«, ursprünglich ein an Shakespeares »Hamlet« angelehntes Drama über den Ungarnaufstand, von dem am Ende nichts übrigblieb als neun Seiten. Ein Stück ohne handelnde Figuren, nur Hamlet als Sprecher, vielleicht noch Ophelia – je nach Interpretation. »Die Hamletmaschine« ist das Hochamt des postmodernen Theaters, ein Text, dem alles fehlt und in den Müller dennoch alles hineingepackt hat, was seine Biographie, sein politisches Denken und seine Kunst bestimmte. Es gibt sicherlich kaum einen Text des modernen deutschen Theaters, der so intensiv diskutiert wurde.

Ruhm und Trauer

In der DDR wurden die meisten Stücke Müllers seit den 1960er Jahren erst spät, manche, wie »Mauser«, zu dem ein explizites Verbot vorlag, gar nicht gespielt. Einen begrenzten Erfolg hatten zunächst nur »Zement« (nach dem Roman von Fjodor Gladkow) und »Macbeth«. Der Siegeszug, den Müller in den 1980er Jahren schließlich auch auf den Bühnen der DDR antrat, hatte seinen Ursprung im Westen, in der Bundesrepublik und in Frankreich, wo »Hamletmaschine« sowie Nachfolgestücke, das Endzeit-Drama »Quartett« und »Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten« enthusiastisch gefeiert wurden. Eine Ausnahme bildete lediglich »Der Auftrag«. Das Drama, mit dem Müller noch einmal auf die Leerstelle der Revolution verwies – es geht um den gescheiterten Versuch dreier Vertreter der Französischen Revolution, auf Jamaika einen Sklavenaufstand zu organisieren und so die Revolution in die Karibik zu exportieren – war 1979 in der Volksbühne ein großer Erfolg.

Mit dem Ruhm entstand das Bild, das wir heute kennen: ein Intellektueller, eng verbunden mit der DDR, aber ihr doch auch entrückt, mehr in Bochum und Paris als in Ostberlin beheimatet. Dabei war Müller in der Republik östlich der Elbe bestens vernetzt. Spätestens seit dem Nationalpreis setzte ihm die Kulturpolitik auch keinen Widerstand mehr entgegen. Dass er im Frühjahr 1990 an der repräsentativsten Bühne des Landes, dem Deutschen Theater, Shakespeares »Hamlet« in Verbindung mit »Hamletmaschine« inszenieren konnte, galt zu Recht als Abgesang auf die DDR.

Müllers Äußerungen aus dieser Zeit legen den Eindruck einer kühlen Distanz gegenüber dem Sozialismus nahe. Aber hinter der bisweilen bitteren Ironie verbarg sich eine Enttäuschung, die mehr war als der Verlust des literarischen »Materials«, als das er die DDR oft beschrieben hat – »Zerstoben ist die Macht an der mein Vers / sich brach wie Brandung regenbogenfarb« (W 1, 317). Die »Tragödie des Jahrhunderts« (W 11, 760) nannte Müller die Geschichte des Sozialismus. Er hat sie in seinen Dramen behandelt. Sieht man von wenigen Ausnahmen ab, so hat er eigentlich über nichts anderes geschrieben als den Sozialismus. Blutig war er stets bei ihm: »eine blutbeschmierte Vettel« (W 9, 141). Das darf jedoch nicht über seine Bindung an das sozialistische Experiment hinwegtäuschen, über seine Sympathie für die DDR, deren Anschluss an die BRD er wie viele seiner ostdeutschen Zeitgenossen als »Eroberung« und »Unterwerfung« wahrnahm.6 Für ihn war die DDR das bessere Deutschland, die Zukunft, die sich als Vergangenheit präsentierte: kein Konsumismus, Langsamkeit der öffentlichen Vorgänge, Langeweile im Sinne schöpferischer Qualität. Der späte Müller war, das transportieren seine Gedichte in jeder Zeile, ein Trauernder. Was eine seiner Arbeiterfiguren aus »Der Bau« äußert, trifft auch auf ihn zu: »Du kannst DDR zu mir sagen.« (W 3, 376)

Von Klischee zu Klischee

Heiner Müller ist heute ein Klassiker – mit allem, was dazugehört: einer literarischen Gesellschaft zur Pflege seines Andenkens, einer Werkausgabe bei Suhrkamp, einem wohlgeordneten Nachlass im Archiv der Akademie der Künste, einer ausführlichen Biographie nebst mehrbändiger Bibliographie und einer stattlichen Zahl an akademischen Forschungsarbeiten – der Stapel der Sekundärliteratur als Gütesiegel.

Groß war der Rummel dementsprechend zum Heiner-Müller-Jahr. Das sächsische Frankenberg, wo Müllers Vater nach 1945 Vater für kurze Zeit Bürgermeister war, erinnerte mit Gedenktafel und Veranstaltungen. An der Humboldt-Universität, wo Müllers Bibliothek aufgestellt ist, gab es eine Ausstellung, ebenso im Brecht-Haus, wo die Internationale Heiner-Müller-Gesellschaft auch regelmäßig zum sogenannten Müller-Montag lädt. Eine der beiden großen wissenschaftlichen Konferenzen zu Müller fand ebenfalls dort statt. Sie widmete sich dessen literarischem Nachleben. Die andere, international besetzte, in Aachen hatte »Utopie und Sinnlichkeit bei Heiner Müller« zum Thema. Pünktlich zum 20. Todestag fragte Alexander Kluge in der FAZ »Was hätte er in dieser Zeit geschrieben?« Und das Theater Hebbel am Ufer (HAU) widmete Müller in der ersten Jahreshälfte 2016 gleich ein ganzes Festival.

Die Problematik der aktuellen Müller-Rezeption lässt sich an diesem Veranstaltungsprogramm vielleicht am besten darstellen. Neben vielen mehr oder weniger belanglosen Gesprächsrunden und Performances und einigen nicht uninteressanten musikalischen Interpretationen gab es im HAU eine Installation des Regisseurs Hans-Jürgen Syberberg, der das während der Bodenreform enteignete und nach 1990 zurückerstattete Gut seiner Familie mit Müllers »Umsiedlerin« kontrastierte. Im Gespräch stilisierte er sich selbst als Opfer der DDR – das Stück sollte als Beleg dafür herhalten. Das ungefähr ist das Niveau der Müller-Rezeption im Jahr 2016, die von faktisch falschen bis hin zu schlicht lächerlichen Kontextualisierungen und Entkontextualisierungen reicht.

Auch welche Stücke im Heiner-Müller-Jahr inszeniert worden sind, ist aussagekräftig. Nach wie vor gilt, was die Literaturwissenschaftlerin Janine Ludwig bereits 2009 festgestellt hat: »Quartett« ist das meistgespielte Drama Müllers. Danach folgen »Der Auftrag« und »Die Hamletmaschine« sowie »Medematerial« und »Philoktet«. Seine übrigen Lehrstücke sowie die Geschichtsrevuen werden auffällig wenig gegeben, die frühen Stücke so gut wie gar nicht. Oft werden Ausschnitte von Müller-Dramen mit anderen Texten gekoppelt. Und dort, wo Stücke wie »Zement« auf die Bühne kommen, zuletzt am Maxim-Gorki-Theater in Berlin unter der Regie von Sebastian Baumgarten, werden sie, von Klischee zu Klischee eilend, als Revolutionskitsch im Comicstil inszeniert – während der Text ansonsten ins Publikum geschrien wird.

Müller ist hieran nicht ganz unschuldig, hat er mit seiner postmodernen Ästhetik und eigenen Regietheaterpraxis doch durchaus Vorlagen für eine solche Rezeption geliefert. Unabhängig davon merkt man vielen aktuellen Müller-Produktionen aber an, dass sie mit den Texten des DDR-Dramatikers schlicht nichts anfangen können. Sie sind zu einem Zitatenreservoir geworden, aus dem sich alle mal mit mehr oder weniger, mitunter auch ganz ohne Sinn und Verstand bedienen. Müller ist in diesem Sinne tatsächlich zu einem Klassiker geworden, wie er ihn am Ende seines »Gundling«-Stücks dargestellt hat: Mit einer Büste seiner selbst auf dem Kopf steht dort der Dichter Lessing auf der Bühne und versucht vergeblich, sich zu befreien. Während er dumpf schreit, applaudieren die Theaterbesucher.

