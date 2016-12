Nachschlag: Übergroße Mokassins

»Reiten, reiten, reiten ...« (Rilke) – Wotan Wilke Möhring, Iazua Larios und Nik Xhelilaj Foto: Maurizio Gambarini/dpa-Bildfunk

Es soll ja Äpfel geben, die nicht nah genug am Stamm fallen können, und so hat der Sohn des BRD-Erfolgsfilmproduzenten Horst Wendlandt RTL-Neuverfilmungen der Winnetou-Trilogie kofinanziert, mit der sein Vater steinreich geworden war. Das Budget lag mit freundlicher Unterstützung des deutschen Filmförderwesens bei 15 Millionen Euro. Gedreht wurde in den Gegenden Kroatiens, durch die Pierre Brice und Lex Barker ritten. Obwohl sich die Neuverfilmungen um erfreulich dreckigen Realismus bemühen – Old Shatterhand hat Sex, und das auch noch mit einer Frau! –, wird der Winnetou-Mime nicht so berühmt werden wie sein Vorgänger. Teil eins mit dem Albaner Nik Xhelilaj in Mokassins lag noch knapp hinter Helene Fischer – auch, weil er werbefrei gesendet wurde (Amazon hatte alle Blöcke gekauft). Bei Teil zwei am Dienstag brach die Quote ein. Dass die Filme fast nichts mit den Buchvorlagen zu tun haben, hatte vorab das Landgericht Nürnberg im Sinne des Karl-May-Verlags Bamberg festgestellt. (jW)