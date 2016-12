In den Gassen von La Paz

Ausgiebig mit Cerveza Paceña begossen: Beginn der Meisterfeier am Freitag Foto: EPA/MARTIN ALIPAZ/dpa-Bildfunk

Einen wunderschönen guten Morgen! Der Klub The Strongest aus La Paz hat am 24. Dezember im Entscheidungsspiel gegen den Erzrivalen Bolívar zum 15. Mal die bolivianische Meisterschaft im Balltreten für Jungs gewonnen. Da beide Teams nach 22 Spieltagen des diesjährigen Torneo Apertura mit 49 Punkten gleichauf an der Spitze lagen, war das Finalspiel nötig. Dieses Match gilt als »Clásico Boliviano«. Bei footballderbies.com wurde es 2014 unter die wichtigsten Stadtklassiker weltweit gewählt (Rang 23).

Gespielt wurde im kultigen Estadio Hernando Siles. Das liegt in schwindelerregender Höhe, eingebettet in die entzückende Bergwelt der Anden. Zwar besitzt The Strongest als einziger Erstligaklub Boliviens ein eigenes Stadion. Ins Siles aber passen dreimal so viele Zuschauer.

Nach einer halben Stunde brachte der vom argentinischen Klub Crucero del Norte (Misiones) ausgeliehene Angreifer Fabricio Pedrozo die Schwarz-Gelben von The Strongest in Führung. Ein schwerwiegender Fehler der Innenverteidigung der Hellblauen kam ihm dabei zugute. Das vorentscheidende 2:0 gelang eine Viertelstunde vor Schluss dem 37jährigen Zehner und Kapitän Pablo Daniel Escobar, Ex-Botafogo Futebol Clube und Paraguayo, der mittlerweile für die Nationalauswahl Boliviens spielt. Der Spanier Juan Miguel Callejón konnte kurz vor Abpfiff nur noch den Ehrentreffer notieren.

The Strongest sicherte sich mit dem Titel bereits den ersten Starterkit Boliviens für die Copa Libertadores 2018, ein hübsches Weihnachtsgeschenk, das die Anhängerschaft des »Aurinegro« in den Straßen und Gassen von La Paz tagelang ausgiebig mit Cerveza Paceña begoss. Da die Flaschen nicht so groß sind, musste dauernd nachgeladen werden.

Während die Schwarz-Gelben die erste Ligameisterschaft des Landes 1977 eintüteten, sind die Hellblauen von Bolívar mit 20 Titeln weiterhin Rekordmeister der Altiplanos. Beide Teams hatten das Torneo Apertura 2016 mit ausländischen Trainern bestritten. Zum Meistermacher wurde der Venezolaner César Farías. Seit der bei der »Vinotinto«, der Auswahl Venezuelas, das Handtuch geschmissen hat, entwickelt sich diese balltrettechnisch in Richtung Steinzeit zurück. Bei Bolívar hatte der spanische Baske Beñat San José Gil die Befehlsgewalt an der Seitenlinie.

Zum neuen Auswahllehrer Boliviens wurde während der Feiertage Mauricio Soria bestimmt, nachdem der Argentinier Ángel Guillermo Hoyos zurückgetreten war. Soria hatte die »Verde« bereits bei der Copa América 2015 in Chile angeleitet. Beim bevorstehenden U20-Kontinentalturnier in Ecuador soll er auch die bolivianische U20 trainieren.

Unterdessen bestätigte der Fußballklub Universidad de Chile am Montag, dass der 53jährige Hoyos im kommenden Jahr den Trainerposten übernimmt. Er ersetzt dort das Interims-Trainer-Tandem Víctor Hugo Castañeda und Luis Musrri. Die beiden hatten nach dem Abgang von Sebastián Beccacece ausgeholfen. Hoyos begann seine Trainerkarriere bei der Jugend des FC Barcelona, wo er auch einen gewissen Lionel Messi unter seinen Fittichen hatte.