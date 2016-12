Auch in der Schlacht von Gaugamela kämpft Alexander (David Schütter) an vorderster Front und führt seine Armee zum entscheidenden Sieg über die Perser. »Alexander der Große – Bis ans Ende der Welt« Foto: ZDF/Martin Christ

... und immer lockt das Weib

Saint-Tropez: Die 18jährige Waise Juliette wird von dem kinderlosen Ehepaar Morin aufgenommen. Sehr zum Leidwesen ihrer konservativen Adoptiveltern verfallen die Männer reihenweise dem Charme der attraktiven Juliette. Ja, so war das. Mehr aber auch nicht. Mit Brigitte Bardot (Juliette Hardy), Curd Jürgens (Eric Carradine), Jean-Louis Trintignant (Michel Tardieu). F/I 1956. Regie: Roger Vadim.

Arte, 20.15

Alexander der Große – bis ans Ende der Welt

Warum wollen die Europäer eigentlich immer die Welt erobern – ob nun Persien, Indien, Amerika, China? Haben sie vielleicht – horribile dictu – sonst nicht viel drauf? Alexanders gigantischer Eroberungszug führt ihn durch Kleinasien, Ägypten, Persien und Pakistan bis nach Indien – ans Ende der damals bekannten Welt.

3sat, 21.00

Mörderisches Tal – Pregau: Der große Tag

Jeder, der das dunkle Geheimnis von Polizeiinspektor Hannes Bucher (Maximilian Brückner) kennt, bezahlt mit seinem Leben. Während der eine Blutspur hinter sich herzieht, plant ein anderer das große Inferno: seinen langersehnten »großen Tag«. Der gesuchte Autobahnschütze möchte, wie Hannes inzwischen weiß, Pregau am liebsten komplett auslöschen. D/A 2016. Mit Maximilian Brückner (Hannes Bucher), Ursula Strauss (Maria Bucher), Patricia Aulitzky (Edith Rieder), Armin Rohde (Max Dirrmeyer). Regie: Nils Willbrandt.

Das Erste, 21.45

Gnade

Polarnacht am Rande des Eismeers, zwei Monate lang übersteigt die Sonne nicht den Horizont. Inmitten von Schnee und Dämmerung wagt eine deutsche Auswandererfamilie den Neuanfang. Doch schon bald spüren Niels und Maria, dass auch das neue Umfeld die erkaltete Beziehung nicht retten kann. Niels stürzt sich in seine Arbeit als Ingenieur und beginnt eine Affäre. Maria schiebt Überstunden im Hospiz, Sohn Markus kämpft mit der Pubertät. Aber dann passiert in eisiger Nacht ein schrecklicher Unfall, der alles ändert. Die anfängliche Erstarrung weicht, und wie durch ein Wunder wird dieses Unglück für die kleine Familie zum Wendepunkt: Das Geheimnis, das Maria und Niels fortan teilen, zwingt sie zur Auseinandersetzung – und führt sie auf einen Weg zu Erlösung und Gnade. Weihnachten eben. Mit Birgit Minichmayr (Maria), Jürgen Vogel (Niels). D/N 2012. Regie: Matthias Glasner.

ZDF, 23.30