Rotlicht: Dekadenz

Bis heute hält sich die Vorstellung, das Römische Reich ging an seinem Sittenverfall und seinen Ausschweifungen zugrunde Foto: Wikimedia Commons

Als der englische Historiker Edward Gibbon 1789 den letzten Band seines Geschichtswerks »Verfall und Untergang des Römischen Imperiums« veröffentlichte, begann auf dem Kontinent die Feudalordnung zu bersten. Das war Zufall, und doch, so lässt sich vermuten, werden wachere Zeitgenossen die vorerst nur latenten Änderungen vor dem Knall der Revolution sehr wohl wahrgenommen haben: Das Wanken der alten Welt, schreibt Hegel, »wird nur durch einzelne Symptome angedeutet; der Leichtsinn wie die Langeweile, die im Bestehenden einreißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten sind Vorboten, dass etwas anderes im Anzuge ist«. Die Analogie vom Niedergang des Römischen Reiches erschien da nicht abwegig.

Seit den bürgerlichen Revolutionen jedenfalls beschäftigte die Dekadenz (von lateinisch cadere, »fallen«, »sinken«) als geschichtsphilosophische Kategorie das Denken und sollte eine ganze Weile nicht mehr verschwinden. Virulent wurde die Sache allerdings erst zum Ende des 19. Jahrhunderts, als »Décadence« zu einer eigenständigen künstlerischen Bewegung geriet, den Namen Fin de siècle erhielt und den kulturellen Verfall zu ihrem Objekt machte. Seine Repräsentanten verstanden ihre Haltung als antibürgerliche Auflehnung gegen die Langeweile des Zeitalters, eine Lust am Untergang war kennzeichnend.

Diese ostentative kleinbürgerliche Antibürgerlichkeit war eine gereizte Reaktion auf die Auswirkungen einer dynamischen kapitalistischen Akkumulation: die Auflösung der alten familiären Bande, der Verlust der Religiösität als Ordnungsschema und Erklärungsansatz, die Verdinglichung der menschlichen Beziehungen auf der Grundlage eines tendenziell universell werdenden Warentauschs.

Der junge Thomas Mann schilderte das mehr ahnend denn wissend in seinem Roman »Die Buddenbrooks«, der den Untertitel »Verfall einer Familie« trägt. Die Patrizierfamilie, deren Reichtum und Ansehen noch aus der alten Ständeordnung herrührt, sieht sich der gnadenlosen Konkurrenz von Emporkömmlingen ausgeliefert und kann auf lange Sicht nicht mehr mithalten. Der Niedergang deutet sich anfangs nur latent an, beschleunigt sich dann und wird beunruhigend verstärkt durch körperlichen Verfall.

Die Konkurrenz erfasste zu dieser auch die Staaten, die sich einen Eroberungswettlauf boten und sich an die Gurgel zu gehen drohten. Das wurde dann im Ersten Weltkrieg schreckliche Wahrheit, als die Regierungen ihre lohnabhängigen Massen an die Fronten warfen und verheizten. Mitten in diesem Schlachten schrieb Oswald Spengler ein Werk, das ebenfalls die Dekadenz im Titel trug: »Der Untergang des Abendlandes«. »Jede Kultur«, heißt es darin, »durchläuft die Altersstufen des einzelnen Menschen. Jede hat ihre Kindheit, ihre Jugend, ihre Männlichkeit und ihr Greisentum«. Dieser Prozess gehe schicksalhaft vor sich, die verschiedenen Kulturkreise seien in sich geschlossen, berührten einander nicht. Spenglers historischer Relativismus ist eine radikale Absage an den historischen Fortschritt in Gestalt der Arbeiterbewegung und des Sozialismus. Mit seiner offen vorgetragenen Massenverachtung war er jedoch konzeptuell für den deutschen Faschismus weniger tauglich. Spengler bietet »eher Trostgesang als ein Aufrütteln, eher ein Opiat als ein Stimulans«, schreibt der ungarische Marxist Georg Lukács.

89/90 war wirklich Niedergang angesagt, der bis heute nicht aufgehört hat. Das kann man sich, entsprechende Größe und Haltung vorausgesetzt, auch unaufgeregt anschauen – etwa wie Peter Hacks: »… und in großer Ruhe / Sehn wir nachher beim Glenfiddichtrinken /Hinterm Dachfirst die Epoche sinken«.