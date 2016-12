Nur 6.500 Ein-Euro-Jobs für Geflüchtete

Eher die Ausnahme: Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge oder auch für Migranten wie diese jungen Albaner, die hier im Auftrag der Kommune Wolfhagen in Nordhessen Möbel für eine Flüchtlingsunterkunft zusammenbauen Foto: Timo Lindemann/dpa-Bildfunk

Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) hatte sie Anfang des Jahres als großangelegtes Integrationsprogramm angekündigt: 100.000 sogenannte Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, im Volksmund Ein-Euro-Jobs. Sie sollten vom Bund finanziert werden, um Geflüchtete zu beschäftigen (siehe jW vom 13. Februar). Asylsuchende sollten den Plänen zufolge auch mit 80 Cent pro Stunde abgespeist werden dürfen, während Einheimische für solche Tätigkeiten in der Regel einen bzw. 1,50 Euro erhalten.

Doch nur wenige Kommunen bieten entsprechende Stellen an, wie Frank-Jürgen Weise, Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), am Wochenende im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur (dpa) beklagte. Von den 100.000 möglichen Jobs seien bis zum 25. November lediglich 6.500 genehmigt gewesen, sagte er. Insgesamt dürften gemessen an den Antragszahlen bis zum Jahresende etwa 10.000 zusammenkommen. Die BA verwaltet die Vergabe der entsprechenden Stellen, die von Städten und Gemeinden bereitgestellt werden sollen. Der Bund übernimmt die Kosten dafür. Er hoffe, dass die Kommunen das Programm bald stärker nutzen, sagte Weise.

Der BA-Chef geht davon aus, dass im Jahr 2017 Flüchtlinge verstärkt auf den deutschen Arbeitsmarkt kommen werden, denn die Entscheidungen über deren Asylanträge seien inzwischen zum großen Teil getroffen. Nachdem sie ihren Sprach- und Integrationskurs abgeschlossen haben, würden sie eine Stelle suchen. Sowohl bei den Arbeitsagenturen als auch bei den Jobcentern stehe für ihre Betreuung ausreichend Personal bereit, sagte er. In letzteren seien 2.800 Personen extra dafür eingestellt und inzwischen auch trainiert worden.

Zwischen Oktober 2015 und Oktober 2016 ist die Zahl der als arbeitssuchend gemeldeten Flüchtlinge nach Weises Angaben um rund 100.000 gestiegen. Die Zahl derer, die einen regulären Job gefunden haben, stieg lediglich um 34.000. Meist seien die Betroffenen als Reinigungskräfte, in der Lager- und Logistikbranche, als Küchenhilfen sowie als Zeitarbeits- und Bürokräfte beschäftigt.

Die Unternehmer fordern derweil vom Staat weitere Maßnahmen, die ihnen die Beschäftigung von Geflüchteten für wenig Geld ermöglichen. Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) verlangte am Montag im Gespräch mit der dpa unter anderem die »flächendeckende Aussetzung der Vorrangprüfung und die vollständige Abschaffung des Beschäftigungsverbots in der Zeitarbeit«. Die Vorrangprüfung sieht vor, dass für Jobangebote zuerst deutschen Staatsbürgern die Gelegenheit gegeben werden muss, sie wahrzunehmen. Nur wenn es keinen geeigneten deutschen Bewerber gibt, kommen Geflüchtete zum Zuge. Die Abschaffung dieser Beschränkung für Geflüchtete hatten Anfang des Jahres auch Linkspartei und Grüne verlangt.

Kramer zufolge engagieren sich die Unternehmen bereits »nach Kräften«, um anerkannte Flüchtlinge in Arbeit zu bringen. Nach Umfragen lehnen aber 38 Prozent der Firmen in der Bundesrepublik die Einstellung von Migranten generell grundsätzlich ab. Viele seien unschlüssig und nur 15 Prozent spielen mit dem Gedanken, Flüchtlinge in absehbarer Zeit einzustellen, sagte der österreichische Arbeitsforscher Franz Kühmayer unter Berufung auf den Dekra-Zeitarbeitsreport 2016. Dabei berichteten drei von vier Unternehmen, die Migranten Jobs gegeben haben, von positiven Erfahrungen, so Kühmayer.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Brigitte Pothmer hatte am 100.000-Jobs-Programm für Geflüchtete gerügt, dass damit das vordringliche Problem der »strukturellen Unterfinanzierung der Jobcenter« nicht behoben werde. Diese hätten von Jahr zu Jahr mehr Geld aus dem Budget für Erwerbslosenförderung in die Verwaltung umgeschichtet – allein 2015 gut 750 Millionen Euro, rund ein Fünftel des gesamten Förderetats. In diesem Jahr beliefen sich diese Verschiebungen auf mindestens 330 Millionen Euro. (dpa/jW)