Gefräßige Heuschrecken

Vom einen zum anderen Großanleger weitergereicht: Der Baustoffhersteller Xella mit Hauptsitz in Duisburg. Neuer ­Eigentümer ist die US-Investmentgesellschaft Lone Star Foto: Martin Gerten/dpa- Bildfunk

Sogenannte Private-Equity-Firmen waren 2016 auf großer Shoppingtour in der Bundesrepublik. Nach am Dienstag veröffentlichten Daten der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) kauften Konzerne, die das Geld von Großanlegern verwalten und mit dem Ziel hoher Renditen investieren, in diesem Jahr 171 deutsche Unternehmen für 20,8 (2015: 17,1) Milliarden Euro. 2007, also im Jahr des Beginns der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise, hatten die Beteiligungsgesellschaften in der BRD sogar für 30,2 Milliarden Euro Anteile und Firmen in Deutschland erworben. Zum ersten Mal seit 2012 lag das Volumen der Zukäufe über den Erlösen aus dem Verkauf von Beteiligungen. Nach Angaben von EY wurden 106 Unternehmen für 19,7 Milliarden Euro von Finanzinvestoren an andere Firmen und Anleger verkauft.

Die internationalen Private-Equity-Firmen arbeiten mit dem Geld, das ihnen unter anderem Versicherungskonzerne und Pensionskassen für den Handel mit Unternehmen geben. EY-Experte Alexander Kron meint, im neuen Jahr werde auch die künftige Wirtschaftspolitik der USA europäischen und deutschen Beteiligungsgesellschaften in die Hände spielen. Es spreche einiges dafür, »dass sich zukünftig US-Konzerne weniger stark in Europa engagieren werden«, sagte er gegenüber Reuters. Das verringere die Konkurrenz.

Aktuell machen Transaktionen der großen Private-Equity-Konzerne aus den USA den Löwenanteil der Aufkäufe in der Bundesrepublik aus. Die größte war der Studie zufolge die rund 3,3 Milliarden Euro schwere Übernahme des Büroimmobilienkonzerns Office First durch Blackstone. Der ebenfalls in den Vereinigten Staaten ansässige Rivale Carlyle gab 2,9 Milliarden Euro für den Berliner Chemiekonzern Atotech aus, bisher eine Tochter des französischen Öl- und Gasunternehmens Total. Und die Investmentgesellschaft Lone Star aus Dallas im US-Bundesstaat Texas sicherte sich für 2,2 Milliarden Euro das Baustoffunternehmen Xella mit Hauptsitz in Duisburg. Die Holding, der Xella bislang gehörte, wird seit 2008 ihrerseits von den Investmentfirmen PAI Partners aus Frankreich und Goldman Sachs Capital Partners (USA) kontrolliert.

Deutsche Fonds reichen laut EY ihre Beteiligungen bevorzugt untereinander weiter: Jedes zweite deutsche Unternehmen, aus dem ein Investor ausstieg, ging demnach an eine andere hiesige Beteiligungsgesellschaft. Beim größten Verkauf durch einen Finanzinvestor fand sich ein Käufer aus der gleichen Branche: Der Heftpflasterhersteller BSN Medical (»Leukoplast«) ging für 2,7 Milliarden Euro an den schwedischen Papierkonzern SCA.

Am Montag hatte EY berichtet, dass die 100 umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen in der Bundesrepublik ihren Profit in den ersten neun Monaten dieses Jahres um ein Viertel gesteigert haben (siehe jW vom Dienstag). Die operativen Gewinne (EBIT) stiegen demnach auf insgesamt 89,5 Milliarden Euro. Viele dieser Konzerne befinden sich ebenfalls zu großen Teilen in der Hand global agierender Anlegerkonsortien.

(jW-Bericht, mit Reuters und dpa)