Konflikte in ­Südthailand

Foto: Surapan Boonthanom/Reuters

Anfang Januar jährt sich der Beginn eines Aufstandes im islamisch geprägten Süden Thailands zum zwölften Mal. Immer wieder geraten Friedensbemühungen ins Stocken, und für den Staat hat der ungelöste Konflikt bislang Kosten in Höhe von etwa von 165 Milliarden Baht, rund vier Milliarden, Euro verursacht. Diese Rechnung hat der Wirtschaftswissenschaftler Sung­sidh Piriyarangsan aufgestellt. Der Dekan des College of Social Innovation der Rangsit University verwies darauf, dass die Ausgaben für die südlichsten Provinzen von vier Milliarden Baht im Jahr 2004 auf 35 Milliarden dieses Jahr angestiegen sind – größtenteils eine direkte Folge des Krieges, etwa wegen der erhöhten Präsenz von Sicherheitskräften, der Beseitigung der Schäden nach Anschlägen oder der psychologischen Behandlung traumatisierter Menschen.

»Waffen können das Problem im Süden nicht lösen. Wir brauchen eine neue Art des Denkens, einen neuen Ansatz im Herangehen«, so sein Appell an die Regierenden. In der Tat tritt der Friedensprozess auf der Stelle, obwohl die Militärjunta im September eine neue Initiative gestartet hatte, um die Friedensgespräche zu reaktivieren. Der Grundkonflikt in den drei südlichsten Provinzen Yala, Pattani und Narathiwat besteht darin, dass die Bevölkerung dort – anders als im buddhistisch geprägten Rest Thailands – größtenteils aus Muslimen besteht, die sich von der Mehrheitsgesellschaft benachteiligt fühlen. Vor gut 100 Jahren war die Region ein eigenständiges Sultanat und verschiedene Rebellengruppen wollen an diese Periode anknüpfen.

Die schlagkräftigste von ihnen ist die »Nationale Revolutionäre Front« (BRN), die 3.000 Mitglieder unter Waffen haben soll und immer wieder für Anschläge verantwortlich gemacht wird. Seit 2004 sind dem Konflikt laut Angaben der Organisation Deep South Watch mindestens 6.500 Menschen zum Opfer gefallen. (tb)